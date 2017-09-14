ЛАД написав:budivelnik По 25 лет в очереди на квартиру не стояли. За это время меняли, бывало, по 2, а то и 3 квартиры. Я с мамой (точнее, стояла мама) стояли 18 лет и это считалось очень долго. При это через 14 лет, когда я женился и у меня родилась дочка, нам временно улучшили жилищные условия - дали ещё одну одинарку. И считать тень, исходя из соотношения суммы зарплат и ВВП, по-моему, неверно. О том, можно ли откладывать 170 долл. при зарплате на руки 420 долл., я лучше промолчу. Жить за 250 долл. в месяц - примерно 10000 грн, конечно, можно, но... А если это семья с двумя детьми, то 420+250 = 670 долл - примерно 28 тыс. грн, т.е. 7 тыс. на каждого члена семьи, то это уже почти (если не совсем) нищета.
Може ви в Харкові 25 років не стояли, а загалом багато хто і довше стояв у черзі.
В России почти полностью перестал работать YouTube.
Трафик сайта рухнул до рекордных 20%, а усиление замедления продолжается. Пользователи жалуются, что зайти на YouTube не удаётся даже с VPN. Эксперты прогнозируют, что всё идёт к полной блокировке.
NYT: Отправка северокорейских войск в Украину была идеей КНДР
Американская разведка выяснила, что идея направить северокорейских военных для участия в боевых действиях против Украины исходила от Пхеньяна, а не от Москвы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников. Инициатива возникла не сразу после подписания соглашения о стратегическом партнерстве между двумя странами, отмечает издание.
Владимир Путин оперативно поддержал предложение, однако Северная Корея, как утверждается, «сразу ничего не получила» в обмен на свою помощь. В настоящее время Ким Чен Ын надеется на будущую благодарность Москвы в форме предоставления технологий, дипломатической поддержки в противостоянии с Западом и другой помощи в случае кризисных ситуаций, сообщают источники.
Северокорейские военные уже участвуют в боевых действиях и несут потери. Источник The New York Times в Киеве оценивает количество погибших солдат КНДР в 200 человек, при этом число раненых «чуть выше». Российская сторона, по его словам, пытается скрыть эти данные. Американские официальные лица утверждают, что КНДР направила на фронт свои лучшие подразделения, однако они не имеют реального боевого опыта. Пока, по словам чиновников из США, эффективность их участия остается под вопросом
Втрати КНДР вбитими і пораненими у Курській області перевищують 3 тис. людей — Зеленський
❗️Зеленський зазначив, що існують ризики направлення додаткових підрозділів та військової техніки для російської армії з Північної Кореї. Він наголосив, що дії України у відповідь на це «будуть відчутні».
Германия отправила Украине две системы ПВО IRIS-T и две пусковые установки Patriot, следует из списка военной помощи ВСУ, обнародованного на сайте правительства ФРГ
Также в новый пакет военной помощи вошли 15 танков Leopard 1 A5, две зенитные самоходные установки Gepard с боеприпасами, 30 броневиков MRAP, самоходная гаубица PzH 2000, 12 броневиков с системами кинетической обороны, два радара TRML-4D, управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde, 52 тысячи снарядов 155-мм и другое оружие.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 19:29, всього редагувалось 4 разів.
барабашов написав:Во Львове полно квартир не в аварийном фонде и с приемлемым ремонтом по 500 за метр? Какая зарплата была средней в 99м году, может 420/10+++раз? И как с зарплаты 420уе что то откладывать при коммуналке на уровне Польши и ценах на харч зачастую больше чем в Польше? То что в Польше метр стоит намного больше(как и зарплаты) - в курсе. Ипотека там их надула за 15 лет сильно
Що за дурне бажання не зрозуміти суті? 1 В 1999 році НЕ БУЛО зарплати 420 доларів точно так само як і ціни м2 500 доларів... 2 Якщо брати ціну бананів в Африці , ціну газу в Катарі а вартість електромобіля в Китаї - то й УКРАЇНЦІ живуть класно... от тільки проблема , ціна на ці товари у нас трошки інша.... Але й жити в Африку ніхто не переїзжає. Може тому що там зарплата 10 доларів+ малярія + білих можуть вбити просто за колір шкіри?
ещё раз - как пересичный накопит на сферическую НЕСУЩЕСТВУЮЩУЮ во Львове и Днепре квартиру (с ремонтом!а не после дохлой бабушки) по 500уе/метр за 25 лет БЕЗ ипотеки как в ЕС и США а только откладывая со средних зарплат на уровне этой заниженной!!! цены метра 25 лет? Это к какому году по твоей формуле планируется и какой у этой семьи будет жлоб-рацион по харчам и одежде? Машина в семье как и отдых на море и дети я так понял в пролёте Доллярчика в пример не стааить, он насобирал большую часть первичного капитала "на клубнике и моя жёпы"
Wirująświatła написав:скинул на соседа и никто в жизни не найдёт откуда шел сигнал
Сигнал має бути по прямій, без перешкод на шляху, тому вирахувати де був оператор насправді не настільки складно. А найголовніше - якщо у вас з сусідом був конфлікт ви перші будете під підозрою. Хіба що ви вирішили вбити без жодного мотиву
барабашов написав:ещё раз - как пересичный накопит на сферическую НЕСУЩЕСТВУЮЩУЮ во Львове и Днепре квартиру (с ремонтом!а не после дохлой бабушки) по 500уе/метр за 25 лет БЕЗ ипотеки как в ЕС и США а только откладывая со средних зарплат на уровне этой заниженной!!! цены метра 25 лет? Это к какому году по твоей формуле планируется и какой у этой семьи будет жлоб-рацион по харчам и одежде? Машина в семье как и отдых на море и дети я так понял в пролёте
Когда барыга с рынка начинает лить пьяные сопли заботы о пересичном, у меня только одно желание - стрелять на звук
Жаль, не могу )) Уголовный кодекс уважаю )
Лейтенант Шуба, а что ты лично сделал для перечисного ? Кроме, как продажи пересичному фуфла в 3-5 концов )