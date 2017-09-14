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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 гру, 2024 19:46
Wirująświatła написав: Faceless написав:
А найголовніше - якщо у вас з сусідом був конфлікт ви перші будете під підозрою.
я (например) знаю что между 2мя соседями конфликт, убиваю одного из них, на кого падают подозрения?
Я так розумію у вас маніакальні нахили
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Додано: Пон 23 гру, 2024 19:47
pesikot написав:
Лейтенант Шуба, а что ты лично сделал для перечисного ?
о кис кис, ты как представитель квадроберов скажи, нужно ли вам в паспорте вместо графы "пол" писать "котик" "пёсик" и т.д.?
Faceless написав: Wirująświatła написав: Faceless написав:
А найголовніше - якщо у вас з сусідом був конфлікт ви перші будете під підозрою.
я (например) знаю что между 2мя соседями конфликт, убиваю одного из них, на кого падают подозрения?
Я так розумію у вас маніакальні нахили
вы ещё и специалист по психиатрии? госпади форум психиатров. Слабости своего "дедуктивного метода" по выявлению убийцы через конфликты жертвы вы не увидели? Хотя бы Пуаро пересмотрите
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 23 гру, 2024 19:52, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 19:49
Faceless написав:
Сигнал має бути по прямій, без перешкод на шляху, тому вирахувати де був оператор насправді не настільки складно. А найголовніше - якщо у вас з сусідом був конфлікт ви перші будете під підозрою. Хіба що ви вирішили вбити без жодного мотиву
1. Спеціальне обладнання
2. без триангуляції, доволі неточно. Акби це пеленгування було б таким простим, то екіпажі беспілотників гинули б у десятки разів більше ніж піхота в окопах.
3. за <10 км, та <10 хвилин, не встигнуть навіть фізично.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 19:53
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Wirująświatła написав:я (например) знаю что между 2мя соседями конфликт, убиваю одного из них, на кого падают подозрения?
Я так розумію у вас маніакальні нахили
вы ещё и специалист по психиатрии? госпади форум психиатров. Слабости свего "дедуктивного медота" по выявлению убийцы через конфликт вы не увидели?
Я не слідчий. Але цілком очевидно, що перші підозрювані ті, у кого був конфлікт з жертвою або ті, хто мав зиск з убивства.
Ви ж проектуєте задум , не спираючись на особисті мотиви - це дійсно найважче виявити, але ретельно підготоване вбивство без особистого мотиву - властивість маніяків, тут не треба бути психіатром
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Додано: Пон 23 гру, 2024 19:56
_Mykola_ написав:
Тільки у цьому жорстокому примусі великих мас, як би ото не сформувалась у маси думка, по типу "а навіщо це все, якщо у тих тепер краще і вільніше?", вираз "какая разніца?" може ж тоді заграти новим сенсом, і тут може статися переворот думок. Тому такий варіант поки здається малоймовірним, небезпечно це для першого сорта.
У самих активних з залишившихся мас скоріше зформується інша думка, інші думки - від накивати п'ятами до підключитися до правої справи в боротьби з *ухилянтами* (ворогами народу).
На менш активних і слабких і виїдуть...
Класично.
Захист країни, Батьківщини --- правоє дєло.
Всі праві... по-своєму.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 19:57
_Mykola_ написав: Faceless написав:
Сигнал має бути по прямій, без перешкод на шляху, тому вирахувати де був оператор насправді не настільки складно. А найголовніше - якщо у вас з сусідом був конфлікт ви перші будете під підозрою. Хіба що ви вирішили вбити без жодного мотиву
1. Спеціальне обладнання
2. без триангуляції, доволі неточно. Акби це пеленгування було б таким простим, то екіпажі беспілотників гинули б у десятки разів більше ніж піхота в окопах.
3. за <10 км, та <10 хвилин, не встигнуть навіть фізично.
Можна порадити Віталію використовувати ретранслятори, головне, впевнитися, що ви з ним не сусіди випадково
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Додано: Пон 23 гру, 2024 20:02
andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав:detroytred
Є принципова різниця між мобілізацією і відбиранням зерна.
Зерно - це кінцева мета. Фініш.
Мобілізація - проміжна. Можна багато мобілізувати і програти війну.
Так я і не веду мову про те, що це гарантоване вирішення проблеми.
Можливий варіант. Виграшу часу у тривалій війні.
Все ж зараз спрямовано саме на виграш часу.
Вигравати час, коли час грає проти нас - дуже глупо.
Лотерея. Сподівання на шанс.
Це життя... коли слабкіший.
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