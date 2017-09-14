RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 114511145211453114541145511456>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 19:47

  pesikot написав:Лейтенант Шуба, а что ты лично сделал для перечисного ?
о кис кис, ты как представитель квадроберов скажи, нужно ли вам в паспорте вместо графы "пол" писать "котик" "пёсик" и т.д.?
  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Faceless написав:А найголовніше - якщо у вас з сусідом був конфлікт ви перші будете під підозрою.
я (например) знаю что между 2мя соседями конфликт, убиваю одного из них, на кого падают подозрения?
Я так розумію у вас маніакальні нахили

вы ещё и специалист по психиатрии? госпади форум психиатров. Слабости своего "дедуктивного метода" по выявлению убийцы через конфликты жертвы вы не увидели? Хотя бы Пуаро пересмотрите :D
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 19:52, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26533
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 19:49

  Faceless написав:Сигнал має бути по прямій, без перешкод на шляху, тому вирахувати де був оператор насправді не настільки складно. А найголовніше - якщо у вас з сусідом був конфлікт ви перші будете під підозрою. Хіба що ви вирішили вбити без жодного мотиву

1. Спеціальне обладнання
2. без триангуляції, доволі неточно. Акби це пеленгування було б таким простим, то екіпажі беспілотників гинули б у десятки разів більше ніж піхота в окопах.
3. за <10 км, та <10 хвилин, не встигнуть навіть фізично.
_Mykola_
 
Повідомлень: 5406
З нами з: 09.02.09
Подякував: 668 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 19:53

Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:
Wirująświatła написав:я (например) знаю что между 2мя соседями конфликт, убиваю одного из них, на кого падают подозрения?
Я так розумію у вас маніакальні нахили

вы ещё и специалист по психиатрии? госпади форум психиатров. Слабости свего "дедуктивного медота" по выявлению убийцы через конфликт вы не увидели?
Я не слідчий. Але цілком очевидно, що перші підозрювані ті, у кого був конфлікт з жертвою або ті, хто мав зиск з убивства.
Ви ж проектуєте задум , не спираючись на особисті мотиви - це дійсно найважче виявити, але ретельно підготоване вбивство без особистого мотиву - властивість маніяків, тут не треба бути психіатром
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35782
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8102 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 19:56

  _Mykola_ написав:Тільки у цьому жорстокому примусі великих мас, як би ото не сформувалась у маси думка, по типу "а навіщо це все, якщо у тих тепер краще і вільніше?", вираз "какая разніца?" може ж тоді заграти новим сенсом, і тут може статися переворот думок. Тому такий варіант поки здається малоймовірним, небезпечно це для першого сорта. :mrgreen:

У самих активних з залишившихся мас скоріше зформується інша думка, інші думки - від накивати п'ятами до підключитися до правої справи в боротьби з *ухилянтами* (ворогами народу).
На менш активних і слабких і виїдуть...
Класично.

Захист країни, Батьківщини --- правоє дєло.
Всі праві... по-своєму.
detroytred
 
Повідомлень: 31415
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 19:57

Напад росії і білорусі на Україну

_Mykola_ написав:
  Faceless написав:Сигнал має бути по прямій, без перешкод на шляху, тому вирахувати де був оператор насправді не настільки складно. А найголовніше - якщо у вас з сусідом був конфлікт ви перші будете під підозрою. Хіба що ви вирішили вбити без жодного мотиву


1. Спеціальне обладнання
2. без триангуляції, доволі неточно. Акби це пеленгування було б таким простим, то екіпажі беспілотників гинули б у десятки разів більше ніж піхота в окопах.
3. за <10 км, та <10 хвилин, не встигнуть навіть фізично.


Можна порадити Віталію використовувати ретранслятори, головне, впевнитися, що ви з ним не сусіди випадково
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35782
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8102 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 20:02

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:detroytred Є принципова різниця між мобілізацією і відбиранням зерна.
Зерно - це кінцева мета. Фініш.
Мобілізація - проміжна. Можна багато мобілізувати і програти війну.

Так я і не веду мову про те, що це гарантоване вирішення проблеми.
Можливий варіант. Виграшу часу у тривалій війні.
Все ж зараз спрямовано саме на виграш часу.

Вигравати час, коли час грає проти нас - дуже глупо.

Лотерея. Сподівання на шанс.
Це життя... коли слабкіший. Але з амбіціями.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 23 гру, 2024 20:04, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 31415
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 20:04

  andrijk777 написав:
  alex_dvornichenko написав:Ничего Зеленский, путин ведет войну не с Зеленским, а с Украиной.

Війну веде з Україною, але рішення приймає Зеленський, тому що йому ці повноваження надав народ України. Аналогічно путін приймає рішення за РФ.

Путин может принять решение прекратить войну в Украине. Легко. С хотя бы относительно разумными требованиями.
Зеленский этого сделать не может.
Вот и вся разница.
А "плана Трампа" пока не существует.
Вы "особисто десь три рази" могли озвучувати не його план, а свои мысли по поводу его возможных планов или варианты, которые предлагались его сторонниками.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32013
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 20:04

  andrijk777 написав:Вигравати час, коли час грає проти нас - дуже глупо.


Подмена понятий.
Время играет против вас, меня, Успиха и кучи достопочтенных панов с этого форума.
Тянут же время другие, для которых оно играет за них.

Кстати,вопрос к пану Вихрь Огней- а ваша самоделка может повреждать,к примеру,гвинтокрили?
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 187
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 20:05

  Faceless написав:Ви ж проектуєте задум , не спираючись на особисті мотиви - це дійсно найважче виявити, але ретельно підготоване вбивство без особистого мотиву - властивість маніяків, тут не треба бути психіатром
Посмотрите сериал Пуаро, если есть свободное время, события конечно выдумка, но мотивы убийств вполне правдоподобные. И главное их бесконечное количество.

Если речь обо мне, пока что меня не посещало желание кого либо убить или даже нанести увечье. Можете без опасения общаться со мной далее :D
  Господар Вельзевула написав:Кстати,вопрос к пану Вихрь Огней- а ваша самоделка может повреждать,к примеру,гвинтокрили?
я не специалист, тут есть Мыкола, пусть он скажет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26533
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 20:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Если бы война в Украине Западу была не нужна, то она бы и не началась.

браво парторг!
это Запад начал войну...раисия защищается...правильно?
Прохожий
 
Повідомлень: 13981
З нами з: 05.06.13
Подякував: 921 раз.
Подякували: 1447 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 114511145211453114541145511456>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
25 78573
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2024 11:02
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 250563
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 889070
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7174)
23.12.2024 19:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.