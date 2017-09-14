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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 гру, 2024 19:47
pesikot написав:
Лейтенант Шуба, а что ты лично сделал для перечисного ?
о кис кис, ты как представитель квадроберов скажи, нужно ли вам в паспорте вместо графы "пол" писать "котик" "пёсик" и т.д.?
Faceless написав: Wirująświatła написав: Faceless написав:
А найголовніше - якщо у вас з сусідом був конфлікт ви перші будете під підозрою.
я (например) знаю что между 2мя соседями конфликт, убиваю одного из них, на кого падают подозрения?
Я так розумію у вас маніакальні нахили
вы ещё и специалист по психиатрии? госпади форум психиатров. Слабости своего "дедуктивного метода" по выявлению убийцы через конфликты жертвы вы не увидели? Хотя бы Пуаро пересмотрите
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 23 гру, 2024 19:52, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 19:49
Faceless написав:
Сигнал має бути по прямій, без перешкод на шляху, тому вирахувати де був оператор насправді не настільки складно. А найголовніше - якщо у вас з сусідом був конфлікт ви перші будете під підозрою. Хіба що ви вирішили вбити без жодного мотиву
1. Спеціальне обладнання
2. без триангуляції, доволі неточно. Акби це пеленгування було б таким простим, то екіпажі беспілотників гинули б у десятки разів більше ніж піхота в окопах.
3. за <10 км, та <10 хвилин, не встигнуть навіть фізично.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 19:53
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Wirująświatła написав:я (например) знаю что между 2мя соседями конфликт, убиваю одного из них, на кого падают подозрения?
Я так розумію у вас маніакальні нахили
вы ещё и специалист по психиатрии? госпади форум психиатров. Слабости свего "дедуктивного медота" по выявлению убийцы через конфликт вы не увидели?
Я не слідчий. Але цілком очевидно, що перші підозрювані ті, у кого був конфлікт з жертвою або ті, хто мав зиск з убивства.
Ви ж проектуєте задум , не спираючись на особисті мотиви - це дійсно найважче виявити, але ретельно підготоване вбивство без особистого мотиву - властивість маніяків, тут не треба бути психіатром
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Додано: Пон 23 гру, 2024 19:56
_Mykola_ написав:
Тільки у цьому жорстокому примусі великих мас, як би ото не сформувалась у маси думка, по типу "а навіщо це все, якщо у тих тепер краще і вільніше?", вираз "какая разніца?" може ж тоді заграти новим сенсом, і тут може статися переворот думок. Тому такий варіант поки здається малоймовірним, небезпечно це для першого сорта.
У самих активних з залишившихся мас скоріше зформується інша думка, інші думки - від накивати п'ятами до підключитися до правої справи в боротьби з *ухилянтами* (ворогами народу).
На менш активних і слабких і виїдуть...
Класично.
Захист країни, Батьківщини --- правоє дєло.
Всі праві... по-своєму.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 19:57
_Mykola_ написав: Faceless написав:
Сигнал має бути по прямій, без перешкод на шляху, тому вирахувати де був оператор насправді не настільки складно. А найголовніше - якщо у вас з сусідом був конфлікт ви перші будете під підозрою. Хіба що ви вирішили вбити без жодного мотиву
1. Спеціальне обладнання
2. без триангуляції, доволі неточно. Акби це пеленгування було б таким простим, то екіпажі беспілотників гинули б у десятки разів більше ніж піхота в окопах.
3. за <10 км, та <10 хвилин, не встигнуть навіть фізично.
Можна порадити Віталію використовувати ретранслятори, головне, впевнитися, що ви з ним не сусіди випадково
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Додано: Пон 23 гру, 2024 20:02
andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав:detroytred
Є принципова різниця між мобілізацією і відбиранням зерна.
Зерно - це кінцева мета. Фініш.
Мобілізація - проміжна. Можна багато мобілізувати і програти війну.
Так я і не веду мову про те, що це гарантоване вирішення проблеми.
Можливий варіант. Виграшу часу у тривалій війні.
Все ж зараз спрямовано саме на виграш часу.
Вигравати час, коли час грає проти нас - дуже глупо.
Лотерея. Сподівання на шанс.
Це життя... коли слабкіший. Але з амбіціями.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 23 гру, 2024 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 20:04
andrijk777 написав: alex_dvornichenko написав:
Ничего Зеленский, путин ведет войну не с Зеленским, а с Украиной.
Війну веде з Україною, але рішення приймає Зеленський, тому що йому ці повноваження надав народ України. Аналогічно путін приймає рішення за РФ.
Путин может принять решение прекратить войну в Украине. Легко. С хотя бы относительно разумными требованиями.
Зеленский этого сделать не может.
Вот и вся разница.
А "плана Трампа" пока не существует.
Вы "особисто десь три рази" могли озвучувати не його план, а свои мысли по поводу его возможных планов или варианты, которые предлагались его сторонниками.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 20:04
andrijk777 написав:
Вигравати час, коли час грає проти нас - дуже глупо.
Подмена понятий.
Время играет против вас, меня, Успиха и кучи достопочтенных панов с этого форума.
Тянут же время другие, для которых оно играет за них.
Кстати,вопрос к пану Вихрь Огней- а ваша самоделка может повреждать,к примеру,гвинтокрили?
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Господар Вельзевула
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Додано: Пон 23 гру, 2024 20:05
Faceless написав:
Ви ж проектуєте задум , не спираючись на особисті мотиви - це дійсно найважче виявити, але ретельно підготоване вбивство без особистого мотиву - властивість маніяків, тут не треба бути психіатром
Посмотрите сериал Пуаро, если есть свободное время, события конечно выдумка, но мотивы убийств вполне правдоподобные. И главное их бесконечное количество.
Если речь обо мне, пока что меня не посещало желание кого либо убить или даже нанести увечье. Можете без опасения общаться со мной далее
Господар Вельзевула написав:
Кстати,вопрос к пану Вихрь Огней- а ваша самоделка может повреждать,к примеру,гвинтокрили?
я не специалист, тут есть Мыкола, пусть он скажет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 23 гру, 2024 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 20:07
ЛАД написав:
Если бы война в Украине Западу была не нужна, то она бы и не началась.
браво парторг!
это Запад начал войну...раисия защищается...правильно?
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