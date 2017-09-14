Совсем недавно в свет вышла книга под названием "Был ли Гитлер болен?" - ее написали историк Генрих Эберле и Ханс-Иоахим Нойман, врач из главной берлинской клиники Charitй. Авторы изложили полную историю болезни человека, развязавшего Вторую мировую войну и Холокост во имя расисткой бредовой идеи о превосходстве арийцев. Он был не только кровожадным тираном, но и настоящей развалиной, пишет автор статьи.



Дантисты Гитлера получили от SS запас золота, по меньшей мере 50 кг, чтобы в любой момент оно было под рукой для лечения зубов Гитлера. И это золото не из научных или хирургических лабораторий, не из Reichsbank, государственного банка, а коронки и зубы, вырванные у сотен или тысяч заключенных Освенцима и других нацистских лагерей смерти, поражается журналист.



И это еще не все. Когда фюрер был подавлен или его моральный дух был на нуле, личный доктор Морелль вводил ему первитин - средство, вызывающее сильную зависимость, хорошо известное в элитных частях нацистских войск. В настоящее время, пишет автор статьи, аналог этого препарата - Crystal Meth - является "дискотечным" наркотиком. Его приверженцы называют его "наркотик фюрера", пишет Инопресса.



Авторы книги рассказывают и о том, что перед каждой приватной встречей с Евой Браун, во всяком случае с 1944 года, Гитлеру делались инъекции тестостерона и гормонов, полученных из семенной жидкости и простаты бычков. Но и это еще не все. Гитлер страдал метеоризмом, который Морелль лечил лекарством, включающим стрихнин, а также постоянными болями в кишечнике, что было причиной все чаще повторявшихся приступов гнева. Проблемы с кишечником вынудили фюрера перейти на вегетарианскую диету - и этот факт пропаганда режима представила как доказательство любви вождя к животным. По меньшей мере дважды у фюрера удаляли из горла полипы, а в последние годы жизни у него развилась болезнь Паркинсона. Иными словами, Гитлер был настоящей развалиной.



Всего, включая поливитамины и концентрированный сахар, Гитлер принимал 82 лекарственных препарата. Фюрер доверял своему личному доктору, которого он называл Doktorchen, "мой дорогой доктор". Но Морелля ненавидели другие руководители Рейха. Геринг с презрением называл его "правитель шприцов рейха". 21 апреля 1945 года, когда войска Жукова были в одном шаге от бункера Гитлера, пишет автор статьи, фюрер сказал доктору: "Спасибо, спокойно возвращайся в штатском в свой медицинский кабинет на Курфюрштендамм". А через несколько дней он покончил с собой рядом с Евой Браун.