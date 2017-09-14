Faceless написав:Ви ж проектуєте задум , не спираючись на особисті мотиви - це дійсно найважче виявити, але ретельно підготоване вбивство без особистого мотиву - властивість маніяків, тут не треба бути психіатром
Посмотрите сериал Пуаро, если есть свободное время, события конечно выдумка, но мотивы убийств вполне правдоподобные. И главное их бесконечное количество.
Если речь обо мне, пока что меня не посещало желание кого либо убить или даже нанести увечье. Можете без опасения общаться со мной далее
Ти все читав що я написав чи вибрав тільки 1% ? Нагадаю шкільному психологу якого нікуди не взяли 10% партпрацівників не створювали нічого крім ідеології а тому з того що вони створюють -квартир в них не могло бути по визначенню-але вони в них були... Значить була частка людей в совку, яким совок житло практично не давав.. і ця група має назву - селяни.... В селах в яких жило 40% населення - безкоштовного житла для колгоспників давали в рази менше (на одну особу) ніж давали на одну особу партійного чиновника... І залишалось ще 50% населення, в яких грошіф на житло забирали і яким це житло потім давали(при чому не всім і не обовязково по врахуванню вкладу- але це вже тема іншої історії)
енергія вітру вперше випередила використання газу і стала найбільшим джерелом електроенергії у Великобританії. Зараз 32% електроенергії в Британії отримано завдяки вітру. Газ надає 31%. Таким чином, вперше за 28 років змінився лідер генерації.
Як пише The Times, посилення швидкості вітру та нові вітряні електростанції призвели до переходу на чисту домашню енергію. «Ця зміна важлива не лише для навколишнього середовища, але й для нашої енергетичної безпеки — чим більше ми виробляємо, тим менше нам потрібно покладатися на імпорт газу»
Не все так радужно.
UK Is Paying £1 Billion to Waste a Record Amount of Wind Power
*Він додав, що Байден постійно говорив "неправильні речі". "Одна із неправильних речей – він сказав, що Україна піде у НАТО… Коли я чув, як він говорить, я думав: цей хлопець почне війну", – зазначив політик.* ____________________ Цирк.... Рівень.
alex_dvornichenko написав:---------------------- ЛАД Не Запад, но Запад мог сильно помещать этой войне ---------------------- между мог помешать и "была не нужна, то она бы и не началась" как бы огромная разница. Тогда нужно ставить вопрос немного иначе: западу это война 100% не нужна, но в силу свойей инфантильности он не стал мешать рф и помогать Украине всеми своими возможностями.
В инфантильность Запада совсем не верю.
А что это было ? и есть ли разница между 1938-39 и сегодня ? Если есть, то что было в 1938-39 и что сейчас ? Я вижу и там и там инфантильность и надежду на то, что само рассосётся.
Это не инфантильность и не надежда, что само рассосётся, а нежелание воевать самим и попытки справиться с ситуацией чужими руками. Иногда это удаётся. Кстати, если говорить о Мюнхене, то в какой-то мере это удалось. Сравните число погибших в Англии и Франции в 1 и 2 МВ. Разница разительная. Благодаря тому, что свои смерти они перекинули на Союз. А сейчас здесь можно рассказывать о генералах-мясниках, о том, что людей не жалели и о том, что немецкая оккупация была лучше. Наверно, надо было сдаться в 1942 или даже раньше. Посмотрел бы я сегодня на этот форум и что бы тут писали. Сейчас, возможно, удастся ещё лучше.
Faceless написав:Ви ж проектуєте задум , не спираючись на особисті мотиви - це дійсно найважче виявити, але ретельно підготоване вбивство без особистого мотиву - властивість маніяків, тут не треба бути психіатром
Посмотрите сериал Пуаро, если есть свободное время, события конечно выдумка, но мотивы убийств вполне правдоподобные. И главное их бесконечное количество.
Если речь обо мне, пока что меня не посещало желание кого либо убить или даже нанести увечье. Можете без опасения общаться со мной далее
Добре, що я не в Ірпені
безумовно. весело в них там. і сусід може виявитися вправнішим і тоді віталіку на голову шось може прилетіти. чи йому то за що?
енергія вітру вперше випередила використання газу і стала найбільшим джерелом електроенергії у Великобританії. Зараз 32% електроенергії в Британії отримано завдяки вітру. Газ надає 31%. Таким чином, вперше за 28 років змінився лідер генерації.
Як пише The Times, посилення швидкості вітру та нові вітряні електростанції призвели до переходу на чисту домашню енергію. «Ця зміна важлива не лише для навколишнього середовища, але й для нашої енергетичної безпеки — чим більше ми виробляємо, тим менше нам потрібно покладатися на імпорт газу»
Зростаюча потужність і бурхлива погода повинні були сприяти величезному зростанню виробництва в 2024 році. Але мережа не справляється з цим, змушуючи оператора платити вітряним електростанціям за вимикання, витрати, які зрештою покривають споживачі. Це ситуація, яка ставить під загрозу плани декарбонізації мережі до 2030 року та ускладнює скорочення рахунків.
А Ви самі читали статтю? В ній ПЕРЕЖИВАЮТЬ що НЕ МОЖУТЬ отримати додатковий мільярд доларів в рік від того що вітрова енергетика задіяна НЕ ПОВНІСТЮ... Тобто ресурс- є вклинитись в ринок- важко. Але нічого Почитають мене , поставлять акамулятори до вітрогенераторів і тоді зможуть а - збережуть для використання все що згенерує вітрогенератор б - продадуть з акамуляторів в пікові ціни
ЛАД написав:аверно, надо было сдаться в 1942 или даже раньше.
писали что в 1945 гитлер был смертельно болен, может после его смерти пришли бы адекватные капиталисты и построили здесь фрг. это не оправдание зверств фашизма, а как вариант развития событий после поражения ссср в 2мв.
После сталина же пришел более адекватный хрущев, а потом еще более адекватный Брежнев? война одинаково сидела в печенках как у немцев так и у советских граждан, поэтому запрос на адекватность был. Хрущева сняли в т.ч. за карибский кризис. И далее ссср уже никому не угрожал ЯО. Именно поэтому я почти уверен что после пуйла будет кто то гораздо более вменяемый.
Совсем недавно в свет вышла книга под названием "Был ли Гитлер болен?" - ее написали историк Генрих Эберле и Ханс-Иоахим Нойман, врач из главной берлинской клиники Charitй. Авторы изложили полную историю болезни человека, развязавшего Вторую мировую войну и Холокост во имя расисткой бредовой идеи о превосходстве арийцев. Он был не только кровожадным тираном, но и настоящей развалиной, пишет автор статьи.
Дантисты Гитлера получили от SS запас золота, по меньшей мере 50 кг, чтобы в любой момент оно было под рукой для лечения зубов Гитлера. И это золото не из научных или хирургических лабораторий, не из Reichsbank, государственного банка, а коронки и зубы, вырванные у сотен или тысяч заключенных Освенцима и других нацистских лагерей смерти, поражается журналист.
И это еще не все. Когда фюрер был подавлен или его моральный дух был на нуле, личный доктор Морелль вводил ему первитин - средство, вызывающее сильную зависимость, хорошо известное в элитных частях нацистских войск. В настоящее время, пишет автор статьи, аналог этого препарата - Crystal Meth - является "дискотечным" наркотиком. Его приверженцы называют его "наркотик фюрера", пишет Инопресса.
Авторы книги рассказывают и о том, что перед каждой приватной встречей с Евой Браун, во всяком случае с 1944 года, Гитлеру делались инъекции тестостерона и гормонов, полученных из семенной жидкости и простаты бычков. Но и это еще не все. Гитлер страдал метеоризмом, который Морелль лечил лекарством, включающим стрихнин, а также постоянными болями в кишечнике, что было причиной все чаще повторявшихся приступов гнева. Проблемы с кишечником вынудили фюрера перейти на вегетарианскую диету - и этот факт пропаганда режима представила как доказательство любви вождя к животным. По меньшей мере дважды у фюрера удаляли из горла полипы, а в последние годы жизни у него развилась болезнь Паркинсона. Иными словами, Гитлер был настоящей развалиной.
Всего, включая поливитамины и концентрированный сахар, Гитлер принимал 82 лекарственных препарата. Фюрер доверял своему личному доктору, которого он называл Doktorchen, "мой дорогой доктор". Но Морелля ненавидели другие руководители Рейха. Геринг с презрением называл его "правитель шприцов рейха". 21 апреля 1945 года, когда войска Жукова были в одном шаге от бункера Гитлера, пишет автор статьи, фюрер сказал доктору: "Спасибо, спокойно возвращайся в штатском в свой медицинский кабинет на Курфюрштендамм". А через несколько дней он покончил с собой рядом с Евой Браун.