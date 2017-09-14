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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 гру, 2024 20:41
барабашов написав: budivelnik написав: барабашов написав:
Во Львове полно квартир не в аварийном фонде и с приемлемым ремонтом по 500 за метр?
Какая зарплата была средней в 99м году, может 420/10+++раз?
И как с зарплаты 420уе что то откладывать при коммуналке на уровне Польши и ценах на харч зачастую больше чем в Польше?
То что в Польше метр стоит намного больше(как и зарплаты) - в курсе.
Ипотека там их надула за 15 лет сильно
Що за дурне бажання не зрозуміти суті?
1 В 1999 році НЕ БУЛО зарплати 420 доларів точно так само як і ціни м2 500 доларів...
2 Якщо брати ціну бананів в Африці , ціну газу в Катарі а вартість електромобіля в Китаї - то й УКРАЇНЦІ живуть класно... от тільки проблема , ціна на ці товари у нас трошки інша....
Але й жити в Африку ніхто не переїзжає. Може тому що там зарплата 10 доларів+ малярія + білих можуть вбити просто за колір шкіри?
ещё раз - как пересичный накопит на сферическую НЕСУЩЕСТВУЮЩУЮ во Львове и Днепре квартиру (с ремонтом!а не после дохлой бабушки) по 500уе/метр за 25 лет БЕЗ ипотеки как в ЕС и США а только откладывая со средних зарплат на уровне этой заниженной!!! цены метра 25 лет?
Это к какому году по твоей формуле планируется и какой у этой семьи будет жлоб-рацион по харчам и одежде?
Машина в семье как и отдых на море и дети я так понял в пролёте
Доллярчика в пример не стааить, он насобирал большую часть первичного капитала "на клубнике и моя жёпы"
За пошуком чарівної палички - це не до мене...
Я можу тільки взяти загальну статистику і показати з одночасним розясненням показаного
Так от
За останні 10-12 років було здано в експлуатацію більше 100 млн м2 житла( приблизно 1 млн квартир)....
Їх купили.
Це говорить про те , що щороку приблизно 100 000 сімей витрачали на купівлю приблизно 70 000 доларів ( і ще думаю тисяч 20000 вони витрачали на приведення квартири до ладу)
Отже 10 років -1 млн сімей=3...4 млн осіб=10% населення- змогли купити житло...
Якщо хтось почне що це ті хто купив- продали своє менше.. тоді я напишу що 20% населення за останні 10 років покращили свої житлові умови..
як бачите-долярчик не унікальний.... таких долярчиків-кожен десятий в країні.
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budivelnik
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Додано: Пон 23 гру, 2024 20:42
ЛАД написав:
Наверно, надо было сдаться в 1942 или даже раньше. Посмотрел бы я сегодня на этот форум и что бы тут писали.
Пардон,а меня все время мучает мысль. Вот ежели раньше была типа великая отечественная и деды ваевали а теперь выходит воевали-то они за сталина, чьим потомком является хуйло.
То какой правильной идеологии следует придерживаться украинцу в 2024 году?
Если шо, видел в Киеве машину с надписью "русский корабль иди н*хуй" и госномером 1488.
Мы,как Махно,против всех,или враг моего врага мой друг?
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Господар Вельзевула
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Додано: Пон 23 гру, 2024 20:42
Faceless написав:
ЛАД написав:budivelnik
По 25 лет в очереди на квартиру не стояли. За это время меняли, бывало, по 2, а то и 3 квартиры. Я с мамой (точнее, стояла мама) стояли 18 лет и это считалось очень долго. При это через 14 лет, когда я женился и у меня родилась дочка, нам временно улучшили жилищные условия - дали ещё одну одинарку.
И считать тень, исходя из соотношения суммы зарплат и ВВП, по-моему, неверно.
О том, можно ли откладывать 170 долл. при зарплате на руки 420 долл., я лучше промолчу. Жить за 250 долл. в месяц - примерно 10000 грн, конечно, можно, но...
А если это семья с двумя детьми, то 420+250 = 670 долл - примерно 28 тыс. грн, т.е. 7 тыс. на каждого члена семьи, то это уже почти (если не совсем) нищета.
Може ви в Харкові 25 років не стояли, а загалом багато хто і довше стояв у черзі.
Давайте без "загалом".
Я привёл конкретный пример и написал, что 18 лет считалось очень долго и знаю примеры, когда за это время люди улучшали жилищные условия и 2, и даже 3 раза.
Да в разных местах давали по-разному. В частности, очень медленно двигались очереди в институтах, но за 25 лет получали, наверное, все. И до получения тоже не бомжевали. Я тут как-то приводил цифры кв. м, оставшихся после Союза и "огромные" цифры в результате "бурного" строительства за 30 лет независимости.
И расскажите о реальности сегодня купить квартиру человеку со средней
зарплатой на руки в 420 долларов.
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ЛАД
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Додано: Пон 23 гру, 2024 20:49
Господар Вельзевула написав: ЛАД написав:
Наверно, надо было сдаться в 1942 или даже раньше. Посмотрел бы я сегодня на этот форум и что бы тут писали.
Пардон,а меня все время мучает мысль. Вот ежели раньше была типа великая отечественная и деды ваевали а теперь выходит воевали-то они за сталина, чьим потомком является хуйло.
То какой правильной идеологии следует придерживаться украинцу в 2024 году?
Если шо, видел в Киеве машину с надписью "русский корабль иди н*хуй" и госномером 1488.Мы,как Махно,против всех,или враг моего врага мой друг?
"А мы продаем или покупаем?" (с)
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_hunter
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Додано: Пон 23 гру, 2024 20:49
andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав:detroytred
Є принципова різниця між мобілізацією і відбиранням зерна.
Зерно - це кінцева мета. Фініш.
Мобілізація - проміжна. Можна багато мобілізувати і програти війну.
Так я і не веду мову про те, що це гарантоване вирішення проблеми.
Можливий варіант. Виграшу часу у тривалій війні.
Все ж зараз спрямовано саме на виграш часу.
Вигравати час, коли час грає проти нас - дуже глупо.
А других вариантов нет.
Только ждать развала РФ или ещё чего-то такого же непредсказуемого.
Почитайте ответы шамана и песикота на мои вопросы.
Так что только "вигравати час".
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ЛАД
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Додано: Пон 23 гру, 2024 20:54
ЛАД написав: alex_dvornichenko написав:
Наверно, надо было сдаться в 1942 или даже раньше. Посмотрел бы я сегодня на этот форум и что бы тут писали.
Ты же сам спрашивал, а почему нужно продолжать воевать сейчас
И сам же говоришь, "надо было сдаться в 1942 или даже раньше"
Подразумевая, что надо было сопротивляться тогда
Как это в одном мозге совмещается, я не знаю
Но думаю, что в мозгу одни лозунги, как у любого парторга )
Востаннє редагувалось pesikot
в Пон 23 гру, 2024 20:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 20:54
ЛАД написав:
Я привёл конкретный пример и написал, что 18 лет считалось очень долго и знаю примеры, когда за это время люди улучшали жилищные условия и 2, и даже 3 раза.
Коли совок розвалився то в Україні було по 17м2 на особу, тобто десь 850 млн м2 житла
При чому , після 1945 в Україні було 350-400 млн м2 житла
Середня кількість населення яке цих 400-500 млн м2 будувала - 45 млн осіб*45років
Тепер по Україні, населення менше 40 млн ,
2010____1079,5
2011____1086,0
2012____1094,2
2013____1096,6
За 24 років(1990-2013) 40 млн збудувало 250 млн м2( в реалі на 50 млн м2 більше, бо щороку виводилось 2 млн м2)
І розмір площі збільшився з 17 до 24 м2 на особу
Тобто
совок з 7 ( читай псяча будка) до 17 (читай хрущовка) йшов 45 років
Україна з 17(хрущовка) до 24( чешка) йшов 25 років
Парторгам цього не зрозуміти...
І останнє
25 років купували по 10 млн м2... Хто купував такі площі? Звідки в людей гроші? Чому в рік в совку більша кількість людей будувала тих самих 10 млн м2 що й в Україні
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budivelnik
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Додано: Пон 23 гру, 2024 20:55
Прохожий написав: ЛАД написав:
Если бы война в Украине Западу была не нужна, то она бы и не началась.
браво парторг!
это Запад начал войну...раисия защищается...правильно?
Мне просто интересно, хоть когда-то я смогу увидеть от вас что-то, кроме идиотских выводов?
Вы в СМЕРШе не работали? Или вас обучали на их опыте?
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Додано: Пон 23 гру, 2024 21:02
ЛАД написав: Прохожий написав: ЛАД написав:
Если бы война в Украине Западу была не нужна, то она бы и не началась.
браво парторг!
это Запад начал войну...раисия защищается...правильно?
Мне просто интересно, хоть когда-то я смогу увидеть от вас что-то, кроме идиотских выводов?
Вы в СМЕРШе не работали? Или вас обучали на их опыте?
ЛАД, не закапывайся. Остановись )
СМЕРШ - это ты.
Который чужое мнение не приемлешь от слова - совсем
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Додано: Пон 23 гру, 2024 21:02
ЛАД написав:
Мне просто интересно, хоть когда-то я смогу увидеть от вас что-то, кроме идиотских выводов?
"Из кувшина в чашку можно налить только то, что в нем было."
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Господар Вельзевула
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