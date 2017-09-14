ЛАД написав: budivelnik

По 25 лет в очереди на квартиру не стояли. За это время меняли, бывало, по 2, а то и 3 квартиры. Я с мамой (точнее, стояла мама) стояли 18 лет и это считалось очень долго. При это через 14 лет, когда я женился и у меня родилась дочка, нам временно улучшили жилищные условия - дали ещё одну одинарку.

И считать тень, исходя из соотношения суммы зарплат и ВВП, по-моему, неверно.

О том, можно ли откладывать 170 долл. при зарплате на руки 420 долл., я лучше промолчу. Жить за 250 долл. в месяц - примерно 10000 грн, конечно, можно, но...

А если это семья с двумя детьми, то 420+250 = 670 долл - примерно 28 тыс. грн, т.е. 7 тыс. на каждого члена семьи, то это уже почти (если не совсем) нищета.