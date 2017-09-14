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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 гру, 2024 21:16
Wirująświatła написав:
писали что в 1945 гитлер был смертельно болен
Авторы книги рассказывают и о том, что перед каждой приватной встречей с Евой Браун, во всяком случае с 1944 года, Гитлеру делались инъекции тестостерона и гормонов, полученных из семенной жидкости и простаты бычков. Но и это еще не все. Гитлер страдал метеоризмом, который Морелль лечил лекарством, включающим стрихнин, а также постоянными болями в кишечнике, что было причиной все чаще повторявшихся приступов гнева. Проблемы с кишечником вынудили фюрера перейти на вегетарианскую диету - и этот факт пропаганда режима представила как доказательство любви вождя к животным. По меньшей мере дважды у фюрера удаляли из горла полипы, а в последние годы жизни у него развилась болезнь Паркинсона. Иными словами, Гитлер был настоящей развалиной.
По меркам влк, годен 😁
Всего, включая поливитамины и концентрированный сахар, Гитлер принимал 82 лекарственных препарата.
Больной нуждается в уходе врача, и чем дальше уйдет врач, тем лучше (с)
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Додано: Пон 23 гру, 2024 21:20
Wirująświatła написав:
Хрущева сняли в т.ч. за карибский кризис. И далее ссср уже никому не угрожал ЯО. Именно поэтому я почти уверен что после пуйла будет кто то гораздо более вменяемый.
Хрущев все же был без психиатрического диагноза иначе вероятно и ипанул ЯО.
Ну и политбюро было.
Если хуйло вдруг почему то не ипанет ЯО, то конечно следующий будет более вменяемый.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 21:20
budivelnik написав:
Цей рік має стати рекордним для вітроенергетики у Великій Британії, принаймні з точки зору того, скільки витрачається. Зростаюча потужність і бурхлива погода повинні були сприяти величезному зростанню виробництва в 2024 році. Але мережа не справляється з цим, змушуючи оператора платити вітряним електростанціям за вимикання, витрати, які зрештою покривають споживачі. Це ситуація, яка ставить під загрозу плани декарбонізації мережі до 2030 року та ускладнює скорочення рахунків.
В моем посте этого перевода не было. )
budivelnik написав:
А Ви самі читали статтю?
Да.
budivelnik написав:
В ній ПЕРЕЖИВАЮТЬ що НЕ МОЖУТЬ отримати додатковий мільярд доларів в рік від того що вітрова енергетика задіяна НЕ ПОВНІСТЮ...
Тобто ресурс- є
вклинитись в ринок- важко.
Але нічого
Почитають мене , поставлять акамулятори до вітрогенераторів і тоді зможуть
а - збережуть для використання все що згенерує вітрогенератор
б - продадуть з акамуляторів в пікові ціни
Любопытная интерпретация содержания. ) Только не понял исходя из этой интерпретации кто не получил дополнительный миллиард ? Вы же указали в цитате, что траты покрыты потребителем.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 21:28
Wirująświatła написав:
Авторы книги рассказывают и о том, что перед каждой приватной встречей с Евой Браун, во всяком случае с 1944 года, Гитлеру делались инъекции тестостерона и гормонов, полученных из семенной жидкости и простаты бычков. Но и это еще не все. Гитлер страдал метеоризмом, который Морелль лечил лекарством, включающим стрихнин, а также постоянными болями в кишечнике, что было причиной все чаще повторявшихся приступов гнева. Проблемы с кишечником вынудили фюрера перейти на вегетарианскую диету - и этот факт пропаганда режима представила как доказательство любви вождя к животным. По меньшей мере дважды у фюрера удаляли из горла полипы, а в последние годы жизни у него развилась болезнь Паркинсона. Иными словами, Гитлер был настоящей развалиной.
В бус
ВЛК за 7 минут
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Хотя, по предпочтениями ТЦ,К Гитлер был слишком молод.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 21:30
tumos написав:
Только не понял исходя из этой интерпретации кто не получил дополнительный миллиард
Виробники не отримали...
Тобто генеруючих потужностей збудували більше ніж змогли продати енергії з цих потужностей...
Не змогли продати - бо не мають можливості маневрування ( від того хто поставив вітряк-сила вітру не залежить)
Тому до ГЕНЕРУЮЧИХ потужностей треба доставляти ще й МАНЕВРУЮЧІ ( в нашому випадку -акамулюючі потужності)
Тоді вітрова генерація за рахунок меншої вартості згенерованої енергії але з можливістю змінювати обєми віддачі в мережу - стане кращою(вигіднішою) від теплової ( а можливо і атомної) генерації
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