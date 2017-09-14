Wirująświatła написав:писали что в 1945 гитлер был смертельно болен
Авторы книги рассказывают и о том, что перед каждой приватной встречей с Евой Браун, во всяком случае с 1944 года, Гитлеру делались инъекции тестостерона и гормонов, полученных из семенной жидкости и простаты бычков. Но и это еще не все. Гитлер страдал метеоризмом, который Морелль лечил лекарством, включающим стрихнин, а также постоянными болями в кишечнике, что было причиной все чаще повторявшихся приступов гнева. Проблемы с кишечником вынудили фюрера перейти на вегетарианскую диету - и этот факт пропаганда режима представила как доказательство любви вождя к животным. По меньшей мере дважды у фюрера удаляли из горла полипы, а в последние годы жизни у него развилась болезнь Паркинсона. Иными словами, Гитлер был настоящей развалиной.
По меркам влк, годен 😁
Всего, включая поливитамины и концентрированный сахар, Гитлер принимал 82 лекарственных препарата.
Больной нуждается в уходе врача, и чем дальше уйдет врач, тем лучше (с)
Цей рік має стати рекордним для вітроенергетики у Великій Британії, принаймні з точки зору того, скільки витрачається. Зростаюча потужність і бурхлива погода повинні були сприяти величезному зростанню виробництва в 2024 році. Але мережа не справляється з цим, змушуючи оператора платити вітряним електростанціям за вимикання, витрати, які зрештою покривають споживачі. Це ситуація, яка ставить під загрозу плани декарбонізації мережі до 2030 року та ускладнює скорочення рахунків.
В моем посте этого перевода не было. )
budivelnik написав:А Ви самі читали статтю?
Да.
budivelnik написав:В ній ПЕРЕЖИВАЮТЬ що НЕ МОЖУТЬ отримати додатковий мільярд доларів в рік від того що вітрова енергетика задіяна НЕ ПОВНІСТЮ... Тобто ресурс- є вклинитись в ринок- важко. Але нічого Почитають мене , поставлять акамулятори до вітрогенераторів і тоді зможуть а - збережуть для використання все що згенерує вітрогенератор б - продадуть з акамуляторів в пікові ціни
Любопытная интерпретация содержания. ) Только не понял исходя из этой интерпретации кто не получил дополнительный миллиард ? Вы же указали в цитате, что траты покрыты потребителем.
Wirująświatła написав:Авторы книги рассказывают и о том, что перед каждой приватной встречей с Евой Браун, во всяком случае с 1944 года, Гитлеру делались инъекции тестостерона и гормонов, полученных из семенной жидкости и простаты бычков. Но и это еще не все. Гитлер страдал метеоризмом, который Морелль лечил лекарством, включающим стрихнин, а также постоянными болями в кишечнике, что было причиной все чаще повторявшихся приступов гнева. Проблемы с кишечником вынудили фюрера перейти на вегетарианскую диету - и этот факт пропаганда режима представила как доказательство любви вождя к животным. По меньшей мере дважды у фюрера удаляли из горла полипы, а в последние годы жизни у него развилась болезнь Паркинсона. Иными словами, Гитлер был настоящей развалиной.
В бус ВЛК за 7 минут Учебка Фронт Хотя, по предпочтениями ТЦ,К Гитлер был слишком молод.
tumos написав:Только не понял исходя из этой интерпретации кто не получил дополнительный миллиард
Виробники не отримали... Тобто генеруючих потужностей збудували більше ніж змогли продати енергії з цих потужностей... Не змогли продати - бо не мають можливості маневрування ( від того хто поставив вітряк-сила вітру не залежить) Тому до ГЕНЕРУЮЧИХ потужностей треба доставляти ще й МАНЕВРУЮЧІ ( в нашому випадку -акамулюючі потужності) Тоді вітрова генерація за рахунок меншої вартості згенерованої енергії але з можливістю змінювати обєми віддачі в мережу - стане кращою(вигіднішою) від теплової ( а можливо і атомної) генерації
Чаушеску прийшов до влади в 1965 з силових структур замінивши хворого попередника Пуйло прийшов до влади в 2000 з силових структур замінивши хворого Єльцина Перших 20 років 1965-1985 правління Чаушеску пройшло під знаком високих цін на нафту перших 20 років пуйла 2000-2020- високі ціни на нафту повісили чаушеску 25 12 1989 повісять пуйла ?
UA написав:Хрущев все же был без психиатрического диагноза иначе вероятно и ипанул ЯО. Ну и политбюро было. Если хуйло вдруг почему то не ипанет ЯО, то конечно следующий будет более вменяемый.
мы тут совместными усилиями пришли к выводу, что война-сво нужна Китаю и Западу для давления друг на друга. ЯО явный оверпрайс в этой парадигме. Не знаю как кто я лично придерживаюсь этой причины войны. Поэтому ни Макрон, ни Шольц ни о чём с путиным договориться не смогли. а Байден даже не пытался, потому что знает настоящую причину войны и невыполнимые хотелки путина-си. Возможно затевалось сво как небольшой междусобойчик, но внезапно и неожиданно на неё наложились все противоречия и претензии Китая к США и Европе.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 22:08, всього редагувалось 3 разів.
Игорь Алексеевич написав:ЗСУ опинилися у повному оточенні в Макарівці – DeepState
ЗСУ опинилися в повному оточенні в Макарівці. Котел навколо них закрився. Про це свідчить оновлена карта DeepState "Макарівка на півдні від Великої Новосілки в повному оточенні, сподіваюсь вищі уми якось планують вирішувати цю ситуацію…", – додав лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс". https://tsn.ua/ukrayina/zsu-opinilisya- ... 29328.html
ЛАД написав:аверно, надо было сдаться в 1942 или даже раньше.
писали что в 1945 гитлер был смертельно болен, может после его смерти пришли бы адекватные капиталисты и построили здесь фрг. это не оправдание зверств фашизма, а как вариант развития событий после поражения ссср в 2мв.
После сталина же пришел более адекватный хрущев, а потом еще более адекватный Брежнев? война одинаково сидела в печенках как у немцев так и у советских граждан, поэтому запрос на адекватность был. Хрущева сняли в т.ч. за карибский кризис. И далее ссср уже никому не угрожал ЯО. Именно поэтому я почти уверен что после пуйла будет кто то гораздо более вменяемый. .........
Будет ли следующий лидер РФ более вменяемым предсказывать не берусь. А вот в том, что у Гитлера был бы существенно более адекватный сменщик, сильно сомневаюсь. Разница с СССР в том, что Союз после войны должен был отстраиваться собственными силами. А силы не безграничны. А Германия в случае победы поднимала бы экономику за счёт побеждённых. Причём очень похоже, что отношение к побеждённым формировалось бы по принципу - чем дальше от Германии, тем хуже. Во всяком случае, при Гитлере было именно так. Поведение во Франции или в северных странах заметно отличалось от поведения на востоке. Хотя исключать ваш вариант тоже не могу. К сожалению, не попадалось работ, объясняющих разоблачение Хрущёвым культа Сталина. Возможно, это связано с тем, что в Союзе было значительно больше репрессированных советских граждан, чем в гитлеровской Германии немцев. И Хрущёва сняли не за Карибский кризис. А насчёт построения ФРГ - это сделали больше США, а не немцы. Так же, как ГДР построил Союз.
ЛАД написав:Разница с СССР в том, что Союз после войны должен был отстраиваться собственными силами. А силы не безграничны. А Германия в случае победы поднимала бы экономику за счёт побеждённых.
Комичность ситуации в том, что "своими силами" и "побежденные" это одни и те же люди - советский народ. И даже после победы советские города отстраивал именно он. То есть от поражения для него кроме флагов и 2го официального языка мало что бы изменилось. Коммунистов наверное бы расстреляли. Но и сталин их тоже расстреливал. Короче не вижу разницы.
ЛАД написав:Причём очень похоже, что отношение к побеждённым формировалось бы по принципу - чем дальше от Германии, тем хуже. Во всяком случае, при Гитлере было именно так
гитлер и сталин патологически ненавидели людей и желали смерти миллионам. Сейчас не хочу рыть историков у которых я это читал, и в принципе согласен. Но такая кровожадность НЕ НОРМА. Я люблю приводить макак в качестве человеческой нормы.. Или посмотрите на своё окружение, много ли среди них кровожадных? То есть вероятность что преемник был бы менее кровожадным и более вменяемым очень высокая 90+%. А то что западная модель экономики более жизнеспособна видно по тому что случилось с совком и быашими врагами (Германией, Италией, Японией).
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 22:05, всього редагувалось 3 разів.