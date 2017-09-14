Додано: Пон 23 гру, 2024 21:52

Wirująświatła написав: ЛАД написав: аверно, надо было сдаться в 1942 или даже раньше. аверно, надо было сдаться в 1942 или даже раньше. писали что в 1945 гитлер был смертельно болен, может после его смерти пришли бы адекватные капиталисты и построили здесь фрг. это не оправдание зверств фашизма, а как вариант развития событий после поражения ссср в 2мв.



После сталина же пришел более адекватный хрущев, а потом еще более адекватный Брежнев? война одинаково сидела в печенках как у немцев так и у советских граждан, поэтому запрос на адекватность был. Хрущева сняли в т.ч. за карибский кризис. И далее ссср уже никому не угрожал ЯО. Именно поэтому я почти уверен что после пуйла будет кто то гораздо более вменяемый.

......... писали что в 1945 гитлер был смертельно болен, может после его смерти пришли бы адекватные капиталисты и построили здесь фрг. это не оправдание зверств фашизма, а как вариант развития событий после поражения ссср в 2мв.После сталина же пришел более адекватный хрущев, а потом еще более адекватный Брежнев? война одинаково сидела в печенках как у немцев так и у советских граждан, поэтому запрос на адекватность был. Хрущева сняли в т.ч. за карибский кризис. И далее ссср уже никому не угрожал ЯО. Именно поэтому я почти уверен что после пуйла будет кто то гораздо более вменяемый..........

Будет ли следующий лидер РФ более вменяемым предсказывать не берусь.А вот в том, что у Гитлера был бы существенно более адекватный сменщик, сильно сомневаюсь.Разница с СССР в том, что Союз после войны должен был отстраиваться собственными силами. А силы не безграничны. А Германия в случае победы поднимала бы экономику за счёт побеждённых. Причём очень похоже, что отношение к побеждённым формировалось бы по принципу - чем дальше от Германии, тем хуже. Во всяком случае, при Гитлере было именно так. Поведение во Франции или в северных странах заметно отличалось от поведения на востоке.Хотя исключать ваш вариант тоже не могу. К сожалению, не попадалось работ, объясняющих разоблачение Хрущёвым культа Сталина. Возможно, это связано с тем, что в Союзе было значительно больше репрессированных советских граждан, чем в гитлеровской Германии немцев. И Хрущёва сняли не за Карибский кризис.А насчёт построения ФРГ - это сделали больше США, а не немцы. Так же, как ГДР построил Союз.