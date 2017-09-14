Додано: Пон 23 гру, 2024 22:31

Wirująświatła написав: ЛАД написав: Разница с СССР в том, что Союз после войны должен был отстраиваться собственными силами. А силы не безграничны. А Германия в случае победы поднимала бы экономику за счёт побеждённых. Разница с СССР в том, что Союз после войны должен был отстраиваться собственными силами. А силы не безграничны. А Германия в случае победы поднимала бы экономику за счёт побеждённых. Комичность ситуации в том, что "своими силами" и "побежденные" это одни и те же люди - советский народ. И даже после победы советские города отстраивал именно он. То есть от поражения для него кроме флагов и 2го официального языка мало что бы изменилось. Коммунистов наверное бы расстреляли. Но и сталин их тоже расстреливал. Короче не вижу разницы. Комичность ситуации в том, что "своими силами" и "побежденные" это одни и те же люди - советский народ. И даже после победы советские города отстраивал именно он. То есть от поражения для него кроме флагов и 2го официального языка мало что бы изменилось. Коммунистов наверное бы расстреляли. Но и сталин их тоже расстреливал. Короче не вижу разницы.

ЛАД написав: Причём очень похоже, что отношение к побеждённым формировалось бы по принципу - чем дальше от Германии, тем хуже. Во всяком случае, при Гитлере было именно так Причём очень похоже, что отношение к побеждённым формировалось бы по принципу - чем дальше от Германии, тем хуже. Во всяком случае, при Гитлере было именно так гитлер и сталин патологически ненавидели людей и желали смерти миллионам. Сейчас не хочу рыть историков у которых я это читал, и в принципе согласен. Но такая кровожадность НЕ НОРМА. Я люблю приводить макак в качестве человеческой нормы.. Или посмотрите на своё окружение, много ли среди них кровожадных? То есть вероятность что преемник был бы менее кровожадным и более вменяемым очень высокая 90+%. А то что западная модель экономики более жизнеспособна видно по тому что случилось с совком и быашими врагами (Германией, Италией, Японией). гитлер и сталин патологически ненавидели людей и желали смерти миллионам. Сейчас не хочу рыть историков у которых я это читал, и в принципе согласен. Но такая кровожадность НЕ НОРМА. Я люблю приводить макак в качестве человеческой нормы.. Или посмотрите на своё окружение, много ли среди них кровожадных? То есть вероятность что преемник был бы менее кровожадным и более вменяемым очень высокая 90+%. А то что западная модель экономики более жизнеспособна видно по тому что случилось с совком и быашими врагами (Германией, Италией, Японией).

Тем не менее, разница есть и существенная.Изменились бы флаги. Насчёт 2го официального языка планов Гитлера не знаю. Коммунистов не наверное, а просто расстреляли, как это и делалось. А Сталин расстреливал только некоторых. Восстанавливали бы или, скорее, стоили рейх, а не разрушенные советские города. Украина зерном бы не торговала, а просто поставляла его в Германию. Немецкие колонисты занимали бы здесь лучшие земли, а украинцы на них батрачили.Эксперимент не чистый. После войны богатства были сосредоточены в США и "бывшие враги" поднимались на деньгах США. Союз поднимался практически исключительно собственными силами. И держать хоть примерный оборонный паритет тоже собственными силами, которые были значительно меньше, чем у Запада. Не буду сейчас искать, какая доля ВВП тратилась в Союзе на оборону, но можно не сомневаться, что значительно большая, чем на Западе. И не потому, что Союз хотел напасть на Запад.Но вообще, пишу и думаю, это вы всё серьёзно или как с олимпиадами - "чтобы оживить форум".