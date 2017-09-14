RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11455114561145711458>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 21:59

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:Наверно, надо было сдаться в 1942 или даже раньше. Посмотрел бы я сегодня на этот форум и что бы тут писали.


Пардон,а меня все время мучает мысль. Вот ежели раньше была типа великая отечественная и деды ваевали а теперь выходит воевали-то они за сталина, чьим потомком является хуйло.
То какой правильной идеологии следует придерживаться украинцу в 2024 году?
Если шо, видел в Киеве машину с надписью "русский корабль иди н*хуй" и госномером 1488.
Мы,как Махно,против всех,или враг моего врага мой друг?

хуйло не потомок Сталина и "деды ваевали" не за Сталина. Так же, как сегодня мы воюем не за Зеленского (вероятно, не совсем так же, но всё же).
А почему вы отметили 1488? Это что-то означает?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32017
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 22:02

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Хрущев все же был без психиатрического диагноза иначе вероятно и ипанул ЯО.
Ну и политбюро было.
Если хуйло вдруг почему то не ипанет ЯО, то конечно следующий будет более вменяемый.
мы тут совместными усилиями пришли к выводу, что война-сво нужна Китаю и Западу для давления друг на друга. ЯО явный оверпрайс в этой парадигме. Не знаю как кто я лично придерживаюсь этой причины войны. Поэтому ни Макрон, ни Шольц ни о чём с путиным договориться не смоги. а Байден даже не пытался. Возможно затевалось сво как небольшой междусобойчик, но внезапнои неожиданно на неё наложились все противоречия и претензии Китая к США и Европе.

ИМХО война нужна Китаю для ослабления и как следствие полного контроля над рф.
Выполнено на 146%
хуйло вероятно китайцы приберут и поставят психически стабильного
Применения ЯО в китайском графике сво действительно нет.
UA
 
Повідомлень: 9218
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1872 раз.
Подякували: 2308 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 22:09

  Wirująświatła написав:Я люблю приводить макак в качестве человеческой нормы.. Или посмотрите на своё окружение, много ли среди них кровожадных?

Холява с Хотабом подойдут?
UA
 
Повідомлень: 9218
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1872 раз.
Подякували: 2308 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 22:10

  ЛАД написав:А почему вы отметили 1488? Это что-то означает?


Да. Это число символизирует симпатию к идеям Третьего Рейха.
Кстати, "Числовая комбинация «14/88» внесена Минюстом России в «Федеральный список экстремистских материалов»[7], публичное использование данного сочетания цифр вне чисто математического контекста может рассматриваться как пропаганда нацизма и являться основанием для судебного разбирательства[8]. "

И тут парадокс. Все что плохо рашке-хорошо нам,так выходит?
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 190
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 22:10

  UA написав:
  Wirująświatła написав:Я люблю приводить макак в качестве человеческой нормы.. Или посмотрите на своё окружение, много ли среди них кровожадных?

Холява с Хотабом подойдут?

что вам макаки сделали? а Холява с Хотабом? Хотаб не кровожадный. А по рассказам нюхача мозгов, (что он любит покойников как своих детей) можно сделать кое какие выводы.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26539
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 22:21

  budivelnik написав:Виробники не отримали...

Производители получили за простой компенсацию от оператора рынка. Опраторы включили эту компенсацию
в счета потребителей. Последние понесли убытки.
  budivelnik написав:Тобто генеруючих потужностей збудували більше ніж змогли продати енергії з цих потужностей...

Согласен. Но если нет инфраструктуры, то зачем входили в строительство излишних производственных мощностей ?
  budivelnik написав:Не змогли продати - бо не мають можливості маневрування ( від того хто поставив вітряк-сила вітру не залежить)
Тому до ГЕНЕРУЮЧИХ потужностей треба доставляти ще й МАНЕВРУЮЧІ ( в нашому випадку -акамулюючі потужності)

В нашем случае в качестве маневровой идет речь о газовых электростанциях.
tumos
 
Повідомлень: 1977
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 22:22

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Так я і не веду мову про те, що це гарантоване вирішення проблеми.
Можливий варіант. Виграшу часу у тривалій війні.
Все ж зараз спрямовано саме на виграш часу.

Вигравати час, коли час грає проти нас - дуже глупо.

Лотерея. Сподівання на шанс.
Це життя... коли слабкіший. Але з амбіціями.

Лотерея, це якщо є виграшні білетики. У нас фактично один виграшний білетик і то зовсім не факт що він виграшний - це смерть пуйла. Він точно був виграшний в 2022, зараз - хз.
Більше хороших білетиків я не бачу.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5866
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 22:26

  UA написав:ИМХО война нужна Китаю для ослабления и как следствие полного контроля над рф.
во первых уже выполнено, во вторых слишком мелко. Я конечно аппетитов си не знаю, но думаю они на порядок больше. И пока по всем пп США не уступит, война будет продолжаться. В ход за корейским мясом пойдет и китайское. Ни капли не сомневаюсь. Для си это людишки 3й сорт и ничего его не остановит. Выдадут корейские паспорта если надо. Минус лям туда минус лям сюда, тем более мужского населения у них переизбыток. Так что время работает не на нас и лям живой силы ни США ни ЕС нам не предоставят. Это слишком дорого для них.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26539
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 22:31

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Разница с СССР в том, что Союз после войны должен был отстраиваться собственными силами. А силы не безграничны. А Германия в случае победы поднимала бы экономику за счёт побеждённых.
Комичность ситуации в том, что "своими силами" и "побежденные" это одни и те же люди - советский народ. И даже после победы советские города отстраивал именно он. То есть от поражения для него кроме флагов и 2го официального языка мало что бы изменилось. Коммунистов наверное бы расстреляли. Но и сталин их тоже расстреливал. Короче не вижу разницы.
Тем не менее, разница есть и существенная.
Изменились бы флаги. Насчёт 2го официального языка планов Гитлера не знаю. Коммунистов не наверное, а просто расстреляли, как это и делалось. А Сталин расстреливал только некоторых. Восстанавливали бы или, скорее, стоили рейх, а не разрушенные советские города. Украина зерном бы не торговала, а просто поставляла его в Германию. Немецкие колонисты занимали бы здесь лучшие земли, а украинцы на них батрачили.

  ЛАД написав:Причём очень похоже, что отношение к побеждённым формировалось бы по принципу - чем дальше от Германии, тем хуже. Во всяком случае, при Гитлере было именно так
гитлер и сталин патологически ненавидели людей и желали смерти миллионам. Сейчас не хочу рыть историков у которых я это читал, и в принципе согласен. Но такая кровожадность НЕ НОРМА. Я люблю приводить макак в качестве человеческой нормы.. Или посмотрите на своё окружение, много ли среди них кровожадных? То есть вероятность что преемник был бы менее кровожадным и более вменяемым очень высокая 90+%. А то что западная модель экономики более жизнеспособна видно по тому что случилось с совком и быашими врагами (Германией, Италией, Японией).
Эксперимент не чистый. После войны богатства были сосредоточены в США и "бывшие враги" поднимались на деньгах США. Союз поднимался практически исключительно собственными силами. И держать хоть примерный оборонный паритет тоже собственными силами, которые были значительно меньше, чем у Запада. Не буду сейчас искать, какая доля ВВП тратилась в Союзе на оборону, но можно не сомневаться, что значительно большая, чем на Западе. И не потому, что Союз хотел напасть на Запад.

Но вообще, пишу и думаю, это вы всё серьёзно или как с олимпиадами - "чтобы оживить форум".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32017
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 22:34

Інформація про нібито оточення бійців ЗСУ у Макарівці на Времівському напрямку не відповідає дійсності.
Про це заявили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".
...
Поширення даних з неперевірених джерел вводить в оману населення та ставить під загрозу життя українських бійців, адже може ускладнити виконання ними бойових спецзавдань із відсічі збройної агресії противника, додали в угрупованні.

Раніше аналітичний проєкт "Deep State" поширив мапу бойових дій. Станом за 21 грудня територія навколо н. п. Макарівка була позначена червоним кольором, тобто - перебування під повним контролем росармії.
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2 ... nii/336402

Безугла-ДипСтейт-піхота-ГК

І де правда?
detroytred
 
Повідомлень: 31417
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11455114561145711458>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Господар Вельзевула і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
25 78612
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2024 11:02
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 250638
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 889136
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6011)
23.12.2024 21:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.