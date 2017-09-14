ЛАД написав:Наверно, надо было сдаться в 1942 или даже раньше. Посмотрел бы я сегодня на этот форум и что бы тут писали.
Пардон,а меня все время мучает мысль. Вот ежели раньше была типа великая отечественная и деды ваевали а теперь выходит воевали-то они за сталина, чьим потомком является хуйло. То какой правильной идеологии следует придерживаться украинцу в 2024 году? Если шо, видел в Киеве машину с надписью "русский корабль иди н*хуй" и госномером 1488. Мы,как Махно,против всех,или враг моего врага мой друг?
хуйло не потомок Сталина и "деды ваевали" не за Сталина. Так же, как сегодня мы воюем не за Зеленского (вероятно, не совсем так же, но всё же). А почему вы отметили 1488? Это что-то означает?
UA написав:Хрущев все же был без психиатрического диагноза иначе вероятно и ипанул ЯО. Ну и политбюро было. Если хуйло вдруг почему то не ипанет ЯО, то конечно следующий будет более вменяемый.
мы тут совместными усилиями пришли к выводу, что война-сво нужна Китаю и Западу для давления друг на друга. ЯО явный оверпрайс в этой парадигме. Не знаю как кто я лично придерживаюсь этой причины войны. Поэтому ни Макрон, ни Шольц ни о чём с путиным договориться не смоги. а Байден даже не пытался. Возможно затевалось сво как небольшой междусобойчик, но внезапнои неожиданно на неё наложились все противоречия и претензии Китая к США и Европе.
ИМХО война нужна Китаю для ослабления и как следствие полного контроля над рф. Выполнено на 146% хуйло вероятно китайцы приберут и поставят психически стабильного Применения ЯО в китайском графике сво действительно нет.
ЛАД написав:А почему вы отметили 1488? Это что-то означает?
Да. Это число символизирует симпатию к идеям Третьего Рейха. Кстати, "Числовая комбинация «14/88» внесена Минюстом России в «Федеральный список экстремистских материалов»[7], публичное использование данного сочетания цифр вне чисто математического контекста может рассматриваться как пропаганда нацизма и являться основанием для судебного разбирательства[8]. "
И тут парадокс. Все что плохо рашке-хорошо нам,так выходит?
Производители получили за простой компенсацию от оператора рынка. Опраторы включили эту компенсацию в счета потребителей. Последние понесли убытки.
budivelnik написав:Тобто генеруючих потужностей збудували більше ніж змогли продати енергії з цих потужностей...
Согласен. Но если нет инфраструктуры, то зачем входили в строительство излишних производственных мощностей ?
budivelnik написав:Не змогли продати - бо не мають можливості маневрування ( від того хто поставив вітряк-сила вітру не залежить) Тому до ГЕНЕРУЮЧИХ потужностей треба доставляти ще й МАНЕВРУЮЧІ ( в нашому випадку -акамулюючі потужності)
В нашем случае в качестве маневровой идет речь о газовых электростанциях.
detroytred написав:Так я і не веду мову про те, що це гарантоване вирішення проблеми. Можливий варіант. Виграшу часу у тривалій війні. Все ж зараз спрямовано саме на виграш часу.
Вигравати час, коли час грає проти нас - дуже глупо.
Лотерея. Сподівання на шанс. Це життя... коли слабкіший. Але з амбіціями.
Лотерея, це якщо є виграшні білетики. У нас фактично один виграшний білетик і то зовсім не факт що він виграшний - це смерть пуйла. Він точно був виграшний в 2022, зараз - хз. Більше хороших білетиків я не бачу.
UA написав:ИМХО война нужна Китаю для ослабления и как следствие полного контроля над рф.
во первых уже выполнено, во вторых слишком мелко. Я конечно аппетитов си не знаю, но думаю они на порядок больше. И пока по всем пп США не уступит, война будет продолжаться. В ход за корейским мясом пойдет и китайское. Ни капли не сомневаюсь. Для си это людишки 3й сорт и ничего его не остановит. Выдадут корейские паспорта если надо. Минус лям туда минус лям сюда, тем более мужского населения у них переизбыток. Так что время работает не на нас и лям живой силы ни США ни ЕС нам не предоставят. Это слишком дорого для них.
ЛАД написав:Разница с СССР в том, что Союз после войны должен был отстраиваться собственными силами. А силы не безграничны. А Германия в случае победы поднимала бы экономику за счёт побеждённых.
Комичность ситуации в том, что "своими силами" и "побежденные" это одни и те же люди - советский народ. И даже после победы советские города отстраивал именно он. То есть от поражения для него кроме флагов и 2го официального языка мало что бы изменилось. Коммунистов наверное бы расстреляли. Но и сталин их тоже расстреливал. Короче не вижу разницы.
Тем не менее, разница есть и существенная. Изменились бы флаги. Насчёт 2го официального языка планов Гитлера не знаю. Коммунистов не наверное, а просто расстреляли, как это и делалось. А Сталин расстреливал только некоторых. Восстанавливали бы или, скорее, стоили рейх, а не разрушенные советские города. Украина зерном бы не торговала, а просто поставляла его в Германию. Немецкие колонисты занимали бы здесь лучшие земли, а украинцы на них батрачили.
ЛАД написав:Причём очень похоже, что отношение к побеждённым формировалось бы по принципу - чем дальше от Германии, тем хуже. Во всяком случае, при Гитлере было именно так
гитлер и сталин патологически ненавидели людей и желали смерти миллионам. Сейчас не хочу рыть историков у которых я это читал, и в принципе согласен. Но такая кровожадность НЕ НОРМА. Я люблю приводить макак в качестве человеческой нормы.. Или посмотрите на своё окружение, много ли среди них кровожадных? То есть вероятность что преемник был бы менее кровожадным и более вменяемым очень высокая 90+%. А то что западная модель экономики более жизнеспособна видно по тому что случилось с совком и быашими врагами (Германией, Италией, Японией).
Эксперимент не чистый. После войны богатства были сосредоточены в США и "бывшие враги" поднимались на деньгах США. Союз поднимался практически исключительно собственными силами. И держать хоть примерный оборонный паритет тоже собственными силами, которые были значительно меньше, чем у Запада. Не буду сейчас искать, какая доля ВВП тратилась в Союзе на оборону, но можно не сомневаться, что значительно большая, чем на Западе. И не потому, что Союз хотел напасть на Запад.
Но вообще, пишу и думаю, это вы всё серьёзно или как с олимпиадами - "чтобы оживить форум".
Інформація про нібито оточення бійців ЗСУ у Макарівці на Времівському напрямку не відповідає дійсності. Про це заявили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця". ... Поширення даних з неперевірених джерел вводить в оману населення та ставить під загрозу життя українських бійців, адже може ускладнити виконання ними бойових спецзавдань із відсічі збройної агресії противника, додали в угрупованні.