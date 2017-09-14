UA написав:ИМХО война нужна Китаю для ослабления и как следствие полного контроля над рф.
во первых уже выполнено, во вторых слишком мелко. Я конечно аппетитов си не знаю, но думаю они на порядок больше. И пока по всем пп США не уступит, война будет продолжаться. В ход за корейским мясом пойдет и китайское. Ни капли не сомневаюсь. Для си это людишки 3й сорт и ничего его не остановит. Выдадут корейские паспорта если надо. Минус лям туда минус лям сюда, тем более мужского населения у них переизбыток. Так что время работает не на нас и лям живой силы ни США ни ЕС нам не предоставят. Это слишком дорого для них.
Ну ок,в Трампа вы не верите. Тогда скажите когда именно нас разложат в пыль,с вашей точки зрения,уж больно мне вся эта тягомотина надоела. И где ,с вашей точки зрения пройдет линия разграничения в конце?
ЛАД написав:А почему вы отметили 1488? Это что-то означает?
Да. Это число символизирует симпатию к идеям Третьего Рейха. Кстати, "Числовая комбинация «14/88» внесена Минюстом России в «Федеральный список экстремистских материалов»[7], публичное использование данного сочетания цифр вне чисто математического контекста может рассматриваться как пропаганда нацизма и являться основанием для судебного разбирательства[8]. "
И тут парадокс. Все что плохо рашке-хорошо нам,так выходит?
Спасибо. "88" знал, «14/88» - нет. Порой такие мысли возникают: "аби не так, як у москалів".
Производители получили за простой компенсацию от оператора рынка. Опраторы включили эту компенсацию в счета потребителей. Последние понесли убытки.
budivelnik написав:Тобто генеруючих потужностей збудували більше ніж змогли продати енергії з цих потужностей...
Согласен. Но если нет инфраструктуры, то зачем входили в строительство излишних производственных мощностей ?
budivelnik написав:Не змогли продати - бо не мають можливості маневрування ( від того хто поставив вітряк-сила вітру не залежить) Тому до ГЕНЕРУЮЧИХ потужностей треба доставляти ще й МАНЕВРУЮЧІ ( в нашому випадку -акамулюючі потужності)
В нашем случае в качестве маневровой идет речь о газовых электростанциях.
Я маю тільки загальне уявлення функціонування мережі... Отже 1 Є оператор мережі, якому відомо як буде мінятись споживання і під ці зміни споживання цей оператор дає команди на зміни генерації. 2 Є зелена енергетика СЕС і ВЕС ... яка станом на сьогодні НЕ може підлаштовуватись під потреби... ба більше ця енергетика навіть не може ГАРАНТУВАТИ певну сталу потужність генерації. 3 Тоді , щоб скомпенсувати ці не може , оператор мережі виставляє оператору СЕС і ВЕС якісь межі в яких той повинен вкладатись. Ясно що оператор СЕС/ВЕС не може зарезервувати 100% існуючих потужностей генерації , точно так само як резервуючи наприклад 70% від існуючих потужностей , оператор не може віддати в мережу енергію навіть якщо може її виготовити.
В цьому і полягає проблема... Але якщо оператор СЕС/ВЕС буде мати акамулюючі потужності які б перекривали три години генерації, то в цьому випадку в оператора мереж буде додаткові потужності якими він зможе маневруючи перекрити пік або забрати надлишок енергії в мережі. Газові електростанції можуть ТІЛЬКИ ЗБІЛЬШИТИ генерацію і не можуть ЗАБРАТИ вже згенероване кимось.
От і виходить майбутнє Зеленої енергетики це СЕС/ВЕС в кооперації з ГАЕС або акамуляторна батарея, або електролізна водню...
Господар Вельзевула написав:Ну ок,в Трампа вы не верите. Тогда скажите когда именно нас разложат в пыль,с вашей точки зрения,уж больно мне вся эта тягомотина надоела. И где ,с вашей точки зрения пройдет линия разграничения в конце?
UA написав:ИМХО война нужна Китаю для ослабления и как следствие полного контроля над рф.
во первых уже выполнено, во вторых слишком мелко. Я конечно аппетитов си не знаю, но думаю они на порядок больше. И пока по всем пп США не уступит, война будет продолжаться. В ход за корейским мясом пойдет и китайское. Ни капли не сомневаюсь. Для си это людишки 3й сорт и ничего его не остановит. Выдадут корейские паспорта если надо. Минус лям туда минус лям сюда, тем более мужского населения у них переизбыток.
Ниче себе мелко. Китай с зависимыми колониями самая крупная империя существовавшая в мире. Монгольський рекорд побит. Китай имеет сейчас сырье по самым низким ценам в мире. Китай не будет воевать с самыми прибыльными рынками сбыта. В китайских традициях чтобы слопать, не обязательно предварительно убивать
UA написав:В китайских традициях чтобы слопать, не обязательно предварительно убивать
путин так и говорит что он не воюет с народом Украины, чем не китаец?
UA написав:Китай имеет сейчас сырье по самым низким ценам в мире.
я думаю они хотят долю 80% в мировых продажах электрокаров и солнечных панелей. Представляете какие это будут огромные деньги в 2040-2050гг? "все деньги мира". И пока Европа с США не примут этих условий, война не закончится.