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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11455114561145711458

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 22:35

  Wirująświatła написав:
  UA написав:ИМХО война нужна Китаю для ослабления и как следствие полного контроля над рф.
во первых уже выполнено, во вторых слишком мелко. Я конечно аппетитов си не знаю, но думаю они на порядок больше. И пока по всем пп США не уступит, война будет продолжаться. В ход за корейским мясом пойдет и китайское. Ни капли не сомневаюсь. Для си это людишки 3й сорт и ничего его не остановит. Выдадут корейские паспорта если надо. Минус лям туда минус лям сюда, тем более мужского населения у них переизбыток. Так что время работает не на нас и лям живой силы ни США ни ЕС нам не предоставят. Это слишком дорого для них.


Ну ок,в Трампа вы не верите.
Тогда скажите когда именно нас разложат в пыль,с вашей точки зрения,уж больно мне вся эта тягомотина надоела.
И где ,с вашей точки зрения пройдет линия разграничения в конце?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 22:37

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:А почему вы отметили 1488? Это что-то означает?


Да. Это число символизирует симпатию к идеям Третьего Рейха.
Кстати, "Числовая комбинация «14/88» внесена Минюстом России в «Федеральный список экстремистских материалов»[7], публичное использование данного сочетания цифр вне чисто математического контекста может рассматриваться как пропаганда нацизма и являться основанием для судебного разбирательства[8]. "

И тут парадокс. Все что плохо рашке-хорошо нам,так выходит?

Спасибо. "88" знал, «14/88» - нет.
Порой такие мысли возникают: "аби не так, як у москалів".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 22:37

  tumos написав:
  budivelnik написав:Виробники не отримали...

Производители получили за простой компенсацию от оператора рынка. Опраторы включили эту компенсацию
в счета потребителей. Последние понесли убытки.
  budivelnik написав:Тобто генеруючих потужностей збудували більше ніж змогли продати енергії з цих потужностей...
Согласен. Но если нет инфраструктуры, то зачем входили в строительство излишних производственных мощностей ?
  budivelnik написав:Не змогли продати - бо не мають можливості маневрування ( від того хто поставив вітряк-сила вітру не залежить)
Тому до ГЕНЕРУЮЧИХ потужностей треба доставляти ще й МАНЕВРУЮЧІ ( в нашому випадку -акамулюючі потужності)
В нашем случае в качестве маневровой идет речь о газовых электростанциях.
Я маю тільки загальне уявлення функціонування мережі...
Отже
1 Є оператор мережі, якому відомо як буде мінятись споживання і під ці зміни споживання цей оператор дає команди на зміни генерації.
2 Є зелена енергетика СЕС і ВЕС ... яка станом на сьогодні НЕ може підлаштовуватись під потреби... ба більше ця енергетика навіть не може ГАРАНТУВАТИ певну сталу потужність генерації.
3 Тоді , щоб скомпенсувати ці не може , оператор мережі виставляє оператору СЕС і ВЕС якісь межі в яких той повинен вкладатись.
Ясно що оператор СЕС/ВЕС не може зарезервувати 100% існуючих потужностей генерації , точно так само як резервуючи наприклад 70% від існуючих потужностей , оператор не може віддати в мережу енергію навіть якщо може її виготовити.

В цьому і полягає проблема...
Але якщо оператор СЕС/ВЕС буде мати акамулюючі потужності які б перекривали три години генерації, то в цьому випадку в оператора мереж буде додаткові потужності якими він зможе маневруючи перекрити пік або забрати надлишок енергії в мережі.
Газові електростанції можуть ТІЛЬКИ ЗБІЛЬШИТИ генерацію і не можуть ЗАБРАТИ вже згенероване кимось.

От і виходить
майбутнє Зеленої енергетики це СЕС/ВЕС в кооперації з ГАЕС або акамуляторна батарея, або електролізна водню...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 22:45

І при цьому Безугла в команді президента...
То що ми (пересічні) хоч приблизно знаємо про ситуацію та справи отам в управлінців???

В 47-й знайшовся свій Маркус ...
Вище рівня бригади не знаходився поки ніхто.
А що там на рівні міністрів, Ради, не кажучи про Верховний та Конституційний суди?

Це ті, хто приймає доленосні для країни та суспільства рішення.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 23 гру, 2024 22:46, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 22:46

  Господар Вельзевула написав:Ну ок,в Трампа вы не верите.
Тогда скажите когда именно нас разложат в пыль,с вашей точки зрения,уж больно мне вся эта тягомотина надоела.
И где ,с вашей точки зрения пройдет линия разграничения в конце?
у О.Митяева есть такие слова "вряд ли кто то знает что дальше" песня не про войну но красивая... https://www.youtube.com/watch?v=MRIleISe46U
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 22:47

  Wirująświatła написав:
  UA написав:ИМХО война нужна Китаю для ослабления и как следствие полного контроля над рф.
во первых уже выполнено, во вторых слишком мелко. Я конечно аппетитов си не знаю, но думаю они на порядок больше. И пока по всем пп США не уступит, война будет продолжаться. В ход за корейским мясом пойдет и китайское. Ни капли не сомневаюсь. Для си это людишки 3й сорт и ничего его не остановит. Выдадут корейские паспорта если надо. Минус лям туда минус лям сюда, тем более мужского населения у них переизбыток.

Ниче себе мелко.
Китай с зависимыми колониями самая крупная империя существовавшая в мире.
Монгольський рекорд побит.
Китай имеет сейчас сырье по самым низким ценам в мире.
Китай не будет воевать с самыми прибыльными рынками сбыта.
В китайских традициях чтобы слопать, не обязательно предварительно убивать
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 22:50

  UA написав:В китайских традициях чтобы слопать, не обязательно предварительно убивать
путин так и говорит что он не воюет с народом Украины, чем не китаец?
  UA написав:Китай имеет сейчас сырье по самым низким ценам в мире.
я думаю они хотят долю 80% в мировых продажах электрокаров и солнечных панелей. Представляете какие это будут огромные деньги в 2040-2050гг? "все деньги мира". И пока Европа с США не примут этих условий, война не закончится.
Wirująświatła
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