UA написав:В китайских традициях чтобы слопать, не обязательно предварительно убивать
путин так и говорит что он не воюет с народом Украины, чем не китаец?
UA написав:Китай имеет сейчас сырье по самым низким ценам в мире.
я думаю они хотят долю 80% в мировых продажах электрокаров и солнечных панелей. Представляете какие это будут огромные деньги в 2040-2050гг? "все деньги мира". И пока Европа с США не примут этих условий, война не закончится.
я изучал жизнь макак резусов в течении нескольких лет, кроме того есть работы приматологов и многочисленные видео в естественной среде (без человека в кадре). Могу предметно обсудить с чем вы не согласны и предоставить тонну доказательств с цитатами и ссылками. Речь только о макаках резусах. У других приматов социальные и умственные способности сильно ниже.
ЛАД написав:Сильно сомневаюсь, что все события того времени объясняются просто патологическими наклонностями Гитлера и Сталина. Их идеи поддерживались слишком многими в самых разных странах.
впервые в истории появился такой артефакт как идеология. с помощью радио и газет пропагандисты наконец могли достучаться к миллионам и в чём то их убедить. До этого не было радио, и газеты читали только грамотные. Не было массовых школ и крупных предприятий где можно было вести пропаганду. Этим и объясняется приход к власти диктаторов - появилась широкая народная поддержка. Загуглите популярность сталина, гитлера, рейтинг путина. Пишут что народ испытывал ощущение близкое к экстазу, когда слушал гитлера вживую. Короче сотворили себе кумира.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 23:45, всього редагувалось 6 разів.
UA написав:ИМХО война нужна Китаю для ослабления и как следствие полного контроля над рф.
во первых уже выполнено, во вторых слишком мелко. Я конечно аппетитов си не знаю, но думаю они на порядок больше. И пока по всем пп США не уступит, война будет продолжаться. В ход за корейским мясом пойдет и китайское. Ни капли не сомневаюсь. Для си это людишки 3й сорт и ничего его не остановит. Выдадут корейские паспорта если надо. Минус лям туда минус лям сюда, тем более мужского населения у них переизбыток. Так что время работает не на нас и лям живой силы ни США ни ЕС нам не предоставят. Это слишком дорого для них.
Ну ок,в Трампа вы не верите. Тогда скажите когда именно нас разложат в пыль,с вашей точки зрения,уж больно мне вся эта тягомотина надоела. И где ,с вашей точки зрения пройдет линия разграничения в конце?
ЛАД написав:budivelnik По 25 лет в очереди на квартиру не стояли. За это время меняли, бывало, по 2, а то и 3 квартиры. Я с мамой (точнее, стояла мама) стояли 18 лет и это считалось очень долго. При это через 14 лет, когда я женился и у меня родилась дочка, нам временно улучшили жилищные условия - дали ещё одну одинарку. И считать тень, исходя из соотношения суммы зарплат и ВВП, по-моему, неверно. О том, можно ли откладывать 170 долл. при зарплате на руки 420 долл., я лучше промолчу. Жить за 250 долл. в месяц - примерно 10000 грн, конечно, можно, но... А если это семья с двумя детьми, то 420+250 = 670 долл - примерно 28 тыс. грн, т.е. 7 тыс. на каждого члена семьи, то это уже почти (если не совсем) нищета.
Може ви в Харкові 25 років не стояли, а загалом багато хто і довше стояв у черзі.
Давайте без "загалом". Я привёл конкретный пример и написал, что 18 лет считалось очень долго и знаю примеры, когда за это время люди улучшали жилищные условия и 2, и даже 3 раза. Да в разных местах давали по-разному. В частности, очень медленно двигались очереди в институтах, но за 25 лет получали, наверное, все. И до получения тоже не бомжевали. Я тут как-то приводил цифры кв. м, оставшихся после Союза и "огромные" цифры в результате "бурного" строительства за 30 лет независимости. И расскажите о реальности сегодня купить квартиру человеку со средней зарплатой на руки в 420 долларов.
Так ще і отримували в користування, а не у власність, влада завжди могла ту квартиру забрати і виселити, це навіть не порівняти з можливістю саме купити
Wirująświatła написав:........я изучал жизнь макак резусов в течении нескольких лет....
Где?
там где был к ним доступ. где и чему я учился не имеет отношения к теме ветки, можно сказать персональная информация. я предлагаю вам изучить (хотябы поверхностно этого достаточно) жизнь макак резусов и тогда обсудить предметно с чем вы не согласны.
Faceless написав:
Wirująświatła написав:Или посмотрите на своё окружение, много ли среди них кровожадных?
Ну от на форумі є як мінімум одна людина, що розглядає можливість замочити суміда з дрона, щоб підставити іншого сусіда
вижу деревья не вижу леса? меня интересует как будут раскрываться и расследоваться такие преступления. Вы же почему то решили что я хочу кого то замочить. Если бы хотел а) кого то бы нанял б) не писал об этом на форумах.
Faceless написав:А ви думаєте звідки такі важкі спогади про школу?
мне кажется это у вас "тяжелые" воспоминания про мои обычные воспоминания) Если бы мне сейчас предложили другое детство на выбор, я выбрал бы своё.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 23:57, всього редагувалось 2 разів.