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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11456114571145811459>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 22:50

  UA написав:В китайских традициях чтобы слопать, не обязательно предварительно убивать
путин так и говорит что он не воюет с народом Украины, чем не китаец?
  UA написав:Китай имеет сейчас сырье по самым низким ценам в мире.
я думаю они хотят долю 80% в мировых продажах электрокаров и солнечных панелей. Представляете какие это будут огромные деньги в 2040-2050гг? "все деньги мира". И пока Европа с США не примут этих условий, война не закончится.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 23:09

Wirująświatła
гитлер и сталин патологически ненавидели людей и желали смерти миллионам
Добавлю.
Сильно сомневаюсь, что все события того времени объясняются просто патологическими наклонностями Гитлера и Сталина. Их идеи поддерживались слишком многими в самых разных странах. К счастью, не везде они смогли победить, но всё же.
И вы слишком идеализируете макак.
А кровожадность и жестокость вполне присущи обычному человеку и сдерживаются моралью и законами. Об этом свидетельствует вся история человечества. И опыт войн. В том числе, и недавних. И в том числе, американских.
Жестокие пытки придумали очень задолго до гестапо и НКВД.
Откройте, например, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8 и посмотрите хотя бы некоторые виды пыток и казней.
Причём применялось всё это как "борцами за свободу", так и "угнетателями".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 23:19

  ЛАД написав:И вы слишком идеализируете макак.
я изучал жизнь макак резусов в течении нескольких лет, кроме того есть работы приматологов и многочисленные видео в естественной среде (без человека в кадре). Могу предметно обсудить с чем вы не согласны и предоставить тонну доказательств с цитатами и ссылками. Речь только о макаках резусах. У других приматов социальные и умственные способности сильно ниже.
  ЛАД написав:Сильно сомневаюсь, что все события того времени объясняются просто патологическими наклонностями Гитлера и Сталина. Их идеи поддерживались слишком многими в самых разных странах.
впервые в истории появился такой артефакт как идеология. с помощью радио и газет пропагандисты наконец могли достучаться к миллионам и в чём то их убедить. До этого не было радио, и газеты читали только грамотные. Не было массовых школ и крупных предприятий где можно было вести пропаганду. Этим и объясняется приход к власти диктаторов - появилась широкая народная поддержка. Загуглите популярность сталина, гитлера, рейтинг путина. Пишут что народ испытывал ощущение близкое к экстазу, когда слушал гитлера вживую. Короче сотворили себе кумира.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 23:45, всього редагувалось 6 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 23:20

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:
  UA написав:ИМХО война нужна Китаю для ослабления и как следствие полного контроля над рф.
во первых уже выполнено, во вторых слишком мелко. Я конечно аппетитов си не знаю, но думаю они на порядок больше. И пока по всем пп США не уступит, война будет продолжаться. В ход за корейским мясом пойдет и китайское. Ни капли не сомневаюсь. Для си это людишки 3й сорт и ничего его не остановит. Выдадут корейские паспорта если надо. Минус лям туда минус лям сюда, тем более мужского населения у них переизбыток. Так что время работает не на нас и лям живой силы ни США ни ЕС нам не предоставят. Это слишком дорого для них.


Ну ок,в Трампа вы не верите.
Тогда скажите когда именно нас разложат в пыль,с вашей точки зрения,уж больно мне вся эта тягомотина надоела.
И где ,с вашей точки зрения пройдет линия разграничения в конце?

ХЗ (хто зна).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 23:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:budivelnik
По 25 лет в очереди на квартиру не стояли. За это время меняли, бывало, по 2, а то и 3 квартиры. Я с мамой (точнее, стояла мама) стояли 18 лет и это считалось очень долго. При это через 14 лет, когда я женился и у меня родилась дочка, нам временно улучшили жилищные условия - дали ещё одну одинарку.
И считать тень, исходя из соотношения суммы зарплат и ВВП, по-моему, неверно.
О том, можно ли откладывать 170 долл. при зарплате на руки 420 долл., я лучше промолчу. Жить за 250 долл. в месяц - примерно 10000 грн, конечно, можно, но...
А если это семья с двумя детьми, то 420+250 = 670 долл - примерно 28 тыс. грн, т.е. 7 тыс. на каждого члена семьи, то это уже почти (если не совсем) нищета.
Може ви в Харкові 25 років не стояли, а загалом багато хто і довше стояв у черзі.

Давайте без "загалом".
Я привёл конкретный пример и написал, что 18 лет считалось очень долго и знаю примеры, когда за это время люди улучшали жилищные условия и 2, и даже 3 раза.
Да в разных местах давали по-разному. В частности, очень медленно двигались очереди в институтах, но за 25 лет получали, наверное, все. И до получения тоже не бомжевали. Я тут как-то приводил цифры кв. м, оставшихся после Союза и "огромные" цифры в результате "бурного" строительства за 30 лет независимости.
И расскажите о реальности сегодня купить квартиру человеку со средней зарплатой на руки в 420 долларов.
Так ще і отримували в користування, а не у власність, влада завжди могла ту квартиру забрати і виселити, це навіть не порівняти з можливістю саме купити
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 23:39

  Wirująświatła написав:........я изучал жизнь макак резусов в течении нескольких лет....

Где?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 23:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:Или посмотрите на своё окружение, много ли среди них кровожадных?

Ну от на форумі є як мінімум одна людина, що розглядає можливість замочити суміда з дрона, щоб підставити іншого сусіда
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 23:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:........я изучал жизнь макак резусов в течении нескольких лет....

Где?
А ви думаєте звідки такі важкі спогади про школу?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 23:44

  Wirująświatła написав:Речь только о макаках резусах. У других приматов социальные и умственные способности сильно ниже.


Включая гомо сапиенсов,согласен.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 23:48

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:........я изучал жизнь макак резусов в течении нескольких лет....

Где?

там где был к ним доступ. где и чему я учился не имеет отношения к теме ветки, можно сказать персональная информация. я предлагаю вам изучить (хотябы поверхностно этого достаточно) жизнь макак резусов и тогда обсудить предметно с чем вы не согласны.
  Faceless написав:
Wirująświatła написав:Или посмотрите на своё окружение, много ли среди них кровожадных?

Ну от на форумі є як мінімум одна людина, що розглядає можливість замочити суміда з дрона, щоб підставити іншого сусіда

вижу деревья не вижу леса? меня интересует как будут раскрываться и расследоваться такие преступления. Вы же почему то решили что я хочу кого то замочить. Если бы хотел а) кого то бы нанял б) не писал об этом на форумах.
  Faceless написав:А ви думаєте звідки такі важкі спогади про школу?
мне кажется это у вас "тяжелые" воспоминания про мои обычные воспоминания) Если бы мне сейчас предложили другое детство на выбор, я выбрал бы своё.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 гру, 2024 23:57, всього редагувалось 2 разів.
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