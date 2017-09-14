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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11456114571145811459

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 23:55

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:-------------------------------
ЛАД
budivelnik
По 25 лет в очереди на квартиру не стояли. За это время меняли, бывало, по 2, а то и 3 квартиры. Я с мамой (точнее, стояла мама) стояли 18 лет и это считалось очень долго. При это через 14 лет, когда я женился и у меня родилась дочка, нам временно улучшили жилищные условия - дали ещё одну одинарку.
И считать тень, исходя из соотношения суммы зарплат и ВВП, по-моему, неверно.
О том, можно ли откладывать 170 долл. при зарплате на руки 420 долл., я лучше промолчу. Жить за 250 долл. в месяц - примерно 10000 грн, конечно, можно, но...
А если это семья с двумя детьми, то 420+250 = 670 долл - примерно 28 тыс. грн, т.е. 7 тыс. на каждого члена семьи, то это уже почти (если не совсем) нищета.
-------------------------------
Може ви в Харкові 25 років не стояли, а загалом багато хто і довше стояв у черзі.

Давайте без "загалом".
Я привёл конкретный пример и написал, что 18 лет считалось очень долго и знаю примеры, когда за это время люди улучшали жилищные условия и 2, и даже 3 раза.
Да в разных местах давали по-разному. В частности, очень медленно двигались очереди в институтах, но за 25 лет получали, наверное, все. И до получения тоже не бомжевали. Я тут как-то приводил цифры кв. м, оставшихся после Союза и "огромные" цифры в результате "бурного" строительства за 30 лет независимости.
И расскажите о реальности сегодня купить квартиру человеку со средней зарплатой на руки в 420 долларов.
Так ще і отримували в користування, а не у власність, влада завжди могла ту квартиру забрати і виселити, це навіть не порівняти з можливістю саме купити
Вместо ответа очередная порция антисоветской лжи.
Вы знаете случаи, когда "влада" "ту квартиру забирала і виселяла"?
Я знаю, такое бывало, когда жильё ведомственное. Уходил с предприятия - терял жильё. Был один из методов борьбы с текучестью кадров. Это было распространено относительно давно. В 60-е и позже такого жилья было крайне мало.
Кстати, такое жильё есть и сейчас в Украине. Сейчас, правда, чаще называют служебным.

А отсутствие права собственности на жильё было бы сегодня очень полезно. Беженцам и эвакуированным не пришлось бы жить в общагах.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 23:59

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:........я изучал жизнь макак резусов в течении нескольких лет....

Где?

там где был к ним доступ. где и чему я учился не имеет отношения к теме ветки, можно сказать персональная информация. .....

Я не имел ввиду персональную информацию.
Интересовало - в дикой природе или в "лабораторных условиях".
Согласитесь, есть разница.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 00:09

  ЛАД написав:Интересовало - в дикой природе или в "лабораторных условиях".
Согласитесь, есть разница.
в дикой природе только по видео. Ставится камера, оператор уходит чтобы не влиять на поведение макак. Эти видео доступны в т.ч. на ютубе с русскоязычным описанием. В лс могу дать несколько ссылок. Так же изучал и в "лабораторных условиях" но не в зоопарках, а там где их среда близка к дикой, где нет клеток и заборов, но есть к ним доступ. Их жизнь не так сложна, почитайте приматологов или посмотрите несколько видео, этого достаточно чтобы увидеть есть ли у них буллинг, убивают ли макаки друг друга, отношение макаки к своей стае, есть ли запреты на выход из стаи и как они выбирают вожака. Это базовое, в чём макаки превосходят людей.

беру на себя смелость сделать выводы что человечество тоже всё это умело, когда то давно, до эпохи рабства. С принуждением эти таланты "потерялись"
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 24 гру, 2024 00:24, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 00:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Давайте без "загалом".
Я привёл конкретный пример и написал, что 18 лет считалось очень долго и знаю примеры, когда за это время люди улучшали жилищные условия и 2, и даже 3 раза.
Да в разных местах давали по-разному. В частности, очень медленно двигались очереди в институтах, но за 25 лет получали, наверное, все. И до получения тоже не бомжевали. Я тут как-то приводил цифры кв. м, оставшихся после Союза и "огромные" цифры в результате "бурного" строительства за 30 лет независимости.
И расскажите о реальности сегодня купить квартиру человеку со средней зарплатой на руки в 420 долларов.
Так ще і отримували в користування, а не у власність, влада завжди могла ту квартиру забрати і виселити, це навіть не порівняти з можливістю саме купити
Вместо ответа очередная порция антисоветской лжи.
Вы знаете случаи, когда "влада" "ту квартиру забирала і виселяла"?
Я знаю, такое бывало, когда жильё ведомственное. Уходил с предприятия - терял жильё. Был один из методов борьбы с текучестью кадров. Это было распространено относительно давно. В 60-е и позже такого жилья было крайне мало.
Кстати, такое жильё есть и сейчас в Украине. Сейчас, правда, чаще называют служебным.

А отсутствие права собственности на жильё было бы сегодня очень полезно. Беженцам и эвакуированным не пришлось бы жить в общагах.

В будь якому разі це факт - права у радянського громадянина на житло, в якому він жив - не було. Разом з житлом йшла й прописка, без якої по суті було заборонено знаходитись в місті.
Забирали житло чисто статистично не часто, але ризик такий був завжди, це просто ще один важіль контролю і тиску на громадян.
Випадки коли забирали- та будь-кого з тих, кого держава визнала ворогом. Вони автоматично втрачали все.
І коли "видавали" житло - не можна було обрати що, де, яке. Що дали то дали. І в кращому разі можна було там прописати близьких, але вашим активом воно ніколи не було.
Що саме тут "антирадянська брехня"? Це факти.

Чим відсутність права власності допомогла б біженцям? Тільки тим, що будь-який чинуша міг би зробити будь-кого таким самим біженцем-безхатьком чи перекласти їх проблеми напряму на інших громадян?
Відсутність права власності була однією з найгірших рис совка. Вся людська цивілізація будувалася й будується на праві власності. Це фактично природня потреба і цінність людей.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 00:21

Faceless я вибачаюсь, а зараз хіба власність агентів кремля та й не тільки не відбирають в Україні?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 00:26

  ЛАД написав:У нас сегодня, похоже (судя по форуму и ходу мобилизации) надо подавлять большинство населения. Правда, большинство не вооружено, а вооружённая армия, вероятно, поддержит. Как Бобюа предлагал стрелять по коленям. Но применить армию против народа...

а якщо почнуть не з україномовних, тоді що заспіваєте?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 00:32

  Дюрі-бачі написав:Faceless я вибачаюсь, а зараз хіба власність агентів кремля та й не тільки не відбирають в Україні?

Угу,забирают. Вот если помощь дядюшка Трамп урежет, еще больше отбирать начнут.На безрыбье и рак рыба. По закону вот машину забрать могут не только если ты агент кремля,а даже если лошара обыкновенная.
Пока случаев мало. Но думаю и хаты и авто будут забирать.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 00:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Я не слідчий. Але цілком очевидно, що перші підозрювані ті, у кого був конфлікт з жертвою


Я не здивуюсь, але думаю що і слідчі не дураки. Але так просто якщо пошукати, то фільмів про те де вбивця не перший лежавший на дорозі просто мільйон і правдоподібних там половна точно. Хоча в половині це і буде той сусід))
BeneFuckTor
 
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