Додано: Вів 24 гру, 2024 00:09

ЛАД написав: Интересовало - в дикой природе или в "лабораторных условиях".

Согласитесь, есть разница. Интересовало - в дикой природе или в "лабораторных условиях".Согласитесь, есть разница.

в дикой природе только по видео. Ставится камера, оператор уходит чтобы не влиять на поведение макак. Эти видео доступны в т.ч. на ютубе с русскоязычным описанием. В лс могу дать несколько ссылок. Так же изучал и в "лабораторных условиях" но не в зоопарках, а там где их среда близка к дикой, где нет клеток и заборов, но есть к ним доступ. Их жизнь не так сложна, почитайте приматологов или посмотрите несколько видео, этого достаточно чтобы увидеть есть ли у них буллинг, убивают ли макаки друг друга, отношение макаки к своей стае, есть ли запреты на выход из стаи и как они выбирают вожака. Это базовое, в чём макаки превосходят людей.беру на себя смелость сделать выводы что человечество тоже всё это умело, когда то давно, до эпохи рабства. С принуждением эти таланты "потерялись"