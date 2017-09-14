морозний день у центрі Києва 48-річний ветеран російсько-української війни Євген Ломський шкутильгав на милицях біля виходу із метро із табличкою: «Я голодую» і просив грошей у людей. Він родом із Маріуполя, де працював на сталеливарному заводі, але у 2015 році став добровольцем і працював сапером у Збройних силах України, поки 17 вересня 2023 року не наступив на міну. Про це йдеться у спецрепортажі Al-Jazeera, переказ якого пропонує Foreign Ukraine.
«Я почув раптовий вибух і зрозумів, що моя ступня пошкоджена», – згадує Євген.
Він перебував у кількох лікарнях, де йому видалили уламки та ампутували нижню частину ноги. У липні 2024 року його виписали. Тепер у Києві він змушений жебракувати, щоб вижити.
ЛАД написав:Я привёл конкретный пример и написал, что 18 лет считалось очень долго и знаю примеры, когда за это время люди улучшали жилищные условия и 2, и даже 3 раза.
Коли совок розвалився то в Україні було по 17м2 на особу, тобто десь 850 млн м2 житла При чому , після 1945 в Україні було 350-400 млн м2 житла Середня кількість населення яке цих 400-500 млн м2 будувала - 45 млн осіб*45років Тепер по Україні, населення менше 40 млн , 2010____1079,5 2011____1086,0 2012____1094,2 2013____1096,6 За 24 років(1990-2013) 40 млн збудувало 250 млн м2( в реалі на 50 млн м2 більше, бо щороку виводилось 2 млн м2) І розмір площі збільшився з 17 до 24 м2 на особу Тобто совок з 7 ( читай псяча будка) до 17 (читай хрущовка) йшов 45 років Україна з 17(хрущовка) до 24( чешка) йшов 25 років Парторгам цього не зрозуміти... І останнє 25 років купували по 10 млн м2... Хто купував такі площі? Звідки в людей гроші? Чому в рік в совку більша кількість людей будувала тих самих 10 млн м2 що й в Україні
В 1991 году общий объем жилого фонда в Украине насчитывал 923 млн кв. м, спустя 30 лет цифра перешла рубеж в 1 млрд. Рост – на 10%.
https://biz.liga.net/all/all/article/kak-izmenilas-ukraina-za-30-let-nezavisimosti-naselenie-i-obem-jilya Население Украины: 1950 - 36,6 млн.; 1959 - 41,9 млн.; 1991 - 51,6 млн.; 2022 - 41 млн. "Без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя". Пусть с Крымом было бы на 3 млн. больше, т.е. 44 млн. Цифра сомнительная, но уж ладно. Рост численности с 1950 по 1991 на 41%. с 1959 по 1991 - на 23% (за 32 года). Это несколько усложняло обеспечение жильём. Если исходить из приведенных цифр, то площадь на душу населения в 1991 была 923 млн. м2 : 51,6 млн. чел. = 17,9 м2. Сокращение численности по сравнению с 1991 на 14,7% (исходя из 44 млн. - за 31 год). Только за счёт этого обеспеченность жильём выросла до 21 м2. + сегодня есть такое явление как покупка квартир под сдачу. В этом смысле пример Успиха очень скромный - всего 1 квартира под сдачу. Знаю примеры, когда квартиры выкупались чуть ли не подъездами. Это к вопросу кто и как покупает новостройки. Не хочу сказать, что квартиры выкупают только богачи под сдачу (или как вложение денег, или для будущих детей), но тем не менее.
Господар Вельзевула написав:морозний день у центрі Києва 48-річний ветеран російсько-української війни Євген Ломський шкутильгав на милицях біля виходу із метро із табличкою: «Я голодую» і просив грошей у людей. Він родом із Маріуполя, де працював на сталеливарному заводі, але у 2015 році став добровольцем і працював сапером у Збройних силах України, поки 17 вересня 2023 року не наступив на міну. Про це йдеться у спецрепортажі Al-Jazeera, переказ якого пропонує Foreign Ukraine.
«Я почув раптовий вибух і зрозумів, що моя ступня пошкоджена», – згадує Євген.
Він перебував у кількох лікарнях, де йому видалили уламки та ампутували нижню частину ноги. У липні 2024 року його виписали. Тепер у Києві він змушений жебракувати, щоб вижити.