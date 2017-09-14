морозний день у центрі Києва 48-річний ветеран російсько-української війни Євген Ломський шкутильгав на милицях біля виходу із метро із табличкою: «Я голодую» і просив грошей у людей. Він родом із Маріуполя, де працював на сталеливарному заводі, але у 2015 році став добровольцем і працював сапером у Збройних силах України, поки 17 вересня 2023 року не наступив на міну. Про це йдеться у спецрепортажі Al-Jazeera, переказ якого пропонує Foreign Ukraine.
«Я почув раптовий вибух і зрозумів, що моя ступня пошкоджена», – згадує Євген.
Він перебував у кількох лікарнях, де йому видалили уламки та ампутували нижню частину ноги. У липні 2024 року його виписали. Тепер у Києві він змушений жебракувати, щоб вижити.
ЛАД написав:Я привёл конкретный пример и написал, что 18 лет считалось очень долго и знаю примеры, когда за это время люди улучшали жилищные условия и 2, и даже 3 раза.
Коли совок розвалився то в Україні було по 17м2 на особу, тобто десь 850 млн м2 житла При чому , після 1945 в Україні було 350-400 млн м2 житла Середня кількість населення яке цих 400-500 млн м2 будувала - 45 млн осіб*45років Тепер по Україні, населення менше 40 млн , 2010____1079,5 2011____1086,0 2012____1094,2 2013____1096,6 За 24 років(1990-2013) 40 млн збудувало 250 млн м2( в реалі на 50 млн м2 більше, бо щороку виводилось 2 млн м2) І розмір площі збільшився з 17 до 24 м2 на особу Тобто совок з 7 ( читай псяча будка) до 17 (читай хрущовка) йшов 45 років Україна з 17(хрущовка) до 24( чешка) йшов 25 років Парторгам цього не зрозуміти... І останнє 25 років купували по 10 млн м2... Хто купував такі площі? Звідки в людей гроші? Чому в рік в совку більша кількість людей будувала тих самих 10 млн м2 що й в Україні
В 1991 году общий объем жилого фонда в Украине насчитывал 923 млн кв. м, спустя 30 лет цифра перешла рубеж в 1 млрд. Рост – на 10%.
https://biz.liga.net/all/all/article/kak-izmenilas-ukraina-za-30-let-nezavisimosti-naselenie-i-obem-jilya Население Украины: 1950 - 36,6 млн.; 1959 - 41,9 млн.; 1991 - 51,6 млн.; 2022 - 41 млн. "Без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя". Пусть с Крымом было бы на 3 млн. больше, т.е. 44 млн. Цифра сомнительная, но уж ладно. Рост численности с 1950 по 1991 на 41%. с 1959 по 1991 - на 23% (за 32 года). Это несколько усложняло обеспечение жильём. Если исходить из приведенных цифр, то площадь на душу населения в 1991 была 923 млн. м2 : 51,6 млн. чел. = 17,9 м2. Сокращение численности по сравнению с 1991 на 14,7% (исходя из 44 млн. - за 31 год). Только за счёт этого обеспеченность жильём выросла до 21 м2. + сегодня есть такое явление как покупка квартир под сдачу. В этом смысле пример Успиха очень скромный - всего 1 квартира под сдачу. Знаю примеры, когда квартиры выкупались чуть ли не подъездами. Это к вопросу кто и как покупает новостройки. Не хочу сказать, что квартиры выкупают только богачи под сдачу (или как вложение денег, или для будущих детей), но тем не менее.
P.s. Прошу прощения, цифры численности населения из русской Вики (кроме последней за 2022 - Госстата), т.к. укр. Вики подробных цифр не приводит. За 1959 и 1991 совпадают с русской Вики.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 24 гру, 2024 02:39, всього редагувалось 1 раз.
Господар Вельзевула написав:морозний день у центрі Києва 48-річний ветеран російсько-української війни Євген Ломський шкутильгав на милицях біля виходу із метро із табличкою: «Я голодую» і просив грошей у людей. Він родом із Маріуполя, де працював на сталеливарному заводі, але у 2015 році став добровольцем і працював сапером у Збройних силах України, поки 17 вересня 2023 року не наступив на міну. Про це йдеться у спецрепортажі Al-Jazeera, переказ якого пропонує Foreign Ukraine.
«Я почув раптовий вибух і зрозумів, що моя ступня пошкоджена», – згадує Євген.
Він перебував у кількох лікарнях, де йому видалили уламки та ампутували нижню частину ноги. У липні 2024 року його виписали. Тепер у Києві він змушений жебракувати, щоб вижити.
Faceless написав:........... В будь якому разі це факт - права у радянського громадянина на житло, в якому він жив - не було. Разом з житлом йшла й прописка, без якої по суті було заборонено знаходитись в місті. Забирали житло чисто статистично не часто, але ризик такий був завжди, це просто ще один важіль контролю і тиску на громадян. Випадки коли забирали- та будь-кого з тих, кого держава визнала ворогом. Вони автоматично втрачали все. І коли "видавали" житло - не можна було обрати що, де, яке. Що дали то дали. І в кращому разі можна було там прописати близьких, але вашим активом воно ніколи не було. Що саме тут "антирадянська брехня"? Це факти.
Чим відсутність права власності допомогла б біженцям? Тільки тим, що будь-який чинуша міг би зробити будь-кого таким самим біженцем-безхатьком чи перекласти їх проблеми напряму на інших громадян? Відсутність права власності була однією з найгірших рис совка. Вся людська цивілізація будувалася й будується на праві власності. Це фактично природня потреба і цінність людей.
Брехня в том, что брехня. Я просил факты, а не домыслы. Вы знаете случаи выселения (не из ведомственного жилья)? Если речь о "ворогах" в послесталинские времена, то жильё не отбирали. Если вы опять о "37 годе", то тоже жильё отбирали, если сажали всю семью; если сажали, к примеру, мужа, а жена/взрослый сын оставались, то тоже не отбирали. Опять же, если жильё не ведомственное. Выбирать, в принципе, можно было, но обычно люди были так рады улучшению жил. условий, что, действительно, брали, что дают. Тем более, что квартиры были типовые и разница была только в районе. Прописать семью проблем не было. Да, активом жильё не было, но для тех, у кого одна квартира, она не особо является активом и сегодня. Институт прописки имел свои недостатки, но, к примеру, для проведения мобилизации это было бы лучше. И вы действительно не понимаете, "чим відсутність права власності допомогла б біженцям"? А если бы Запад не принял 5 млн наших беженцев, где бы они жили? С завистью смотрели бы на тех, у кого "права власності" во Львове, а не в Харькове или в Купянске? Это закончилось бы только "завистью"? Они молились бы на "священное право собственности"? Или вы верите в то, что "будь-який чинуша міг би" обеспечить жильём эти миллионы? Ну, может быть, палатками, и то не уверен.
ЛАД написав:У нас сегодня, похоже (судя по форуму и ходу мобилизации) надо подавлять большинство населения. Правда, большинство не вооружено, а вооружённая армия, вероятно, поддержит. Как Бобюа предлагал стрелять по коленям. Но применить армию против народа...
а якщо почнуть не з україномовних, тоді що заспіваєте?
Жёлтые звёзды потребуют пришить? Вы хоть не заговаривайтесь.
Господар Вельзевула написав:морозний день у центрі Києва 48-річний ветеран російсько-української війни Євген Ломський шкутильгав на милицях біля виходу із метро із табличкою: «Я голодую» і просив грошей у людей. Він родом із Маріуполя, де працював на сталеливарному заводі, але у 2015 році став добровольцем і працював сапером у Збройних силах України, поки 17 вересня 2023 року не наступив на міну. Про це йдеться у спецрепортажі Al-Jazeera, переказ якого пропонує Foreign Ukraine.
«Я почув раптовий вибух і зрозумів, що моя ступня пошкоджена», – згадує Євген.
Він перебував у кількох лікарнях, де йому видалили уламки та ампутували нижню частину ноги. У липні 2024 року його виписали. Тепер у Києві він змушений жебракувати, щоб вижити.
Мабудь він ветеран не того сорту Пам"ятаю як в кінці 22-го КД іншого дивізіону з нашої бригади десь наступив на "лепесток" і теж залишився без ступні - на протез за $20K там "добровільно" скидалася вся бригада, з максимальним контролем та позичанням грошей тим у кого їх на той момент не було... А буквально через 2-3 тижні там-же загинув КВУ, зовсім молодий (30-35) мобілізований пацан - збір був просто "кому скільки не жалко", я психанув і закинув 5к (гривень) особисто + підключив колег з довоєнної роботи (ще майже 50к які пройшли через мене) + агітував в дивізіоні що це саме той випадок, коли допомога дійсно необхідна... В результаті отримав дуже важку але цікаву розмову з нашим зам МПЗ (найадекватнішим із всього командування) на тему "ти все зробив абсолютно правильно, але афішувати таке, а тим-більше озвучувати мотиви - не варто..."
candle645 написав:.............. Мабудь він ветеран не того сорту Пам"ятаю як в кінці 22-го КД іншого дивізіону з нашої бригади десь наступив на "лепесток" і теж залишився без ступні - на протез за $20K там "добровільно" скидалася вся бригада, з максимальним контролем та позичанням грошей тим у кого їх на той момент не було... А буквально через 2-3 тижні там-же загинув КВУ, зовсім молодий (30-35) мобілізований пацан - збір був просто "кому скільки не жалко", я психанув і закинув 5к (гривень) особисто + підключив колег з довоєнної роботи (ще майже 50к які пройшли через мене) + агітував в дивізіоні що це саме той випадок, коли допомога дійсно необхідна... В результаті отримав дуже важку але цікаву розмову з нашим зам МПЗ (найадекватнішим із всього командування) на тему "ти все зробив абсолютно правильно, але афішувати таке, а тим-більше озвучувати мотиви - не варто..."
Что такое КВУ? И насколько типичны такие ситуации? Государство часто не выплачивает положенное в таких случаях?
ЛАД написав:Что такое КВУ? И насколько типичны такие ситуации? Государство часто не выплачивает положенное в таких случаях?
КВУ - командир взводу управління, тобто - зв"язок і т.п., максимально IT-шний ВОС і посада яка вимагає наявності мозку. Для реактивної арти скоріш рідкість, за півтори роки пригадую буквально декілька ситуацій саме із 200-ми, причому не в моєму дивізіоні. На щастя статистикою не володію. Але виплати - тільки при виконанні БР.
ЛАД написав:Что такое КВУ? И насколько типичны такие ситуации? Государство часто не выплачивает положенное в таких случаях?
КВУ - командир взводу управління, тобто - зв"язок і т.п., максимально IT-шний ВОС і посада яка вимагає наявності мозку. Для реактивної арти скоріш рідкість, за півтори роки пригадую буквально декілька ситуацій саме із 200-ми, причому не в моєму дивізіоні. На щастя статистикою не володію. Але виплати - тільки при виконанні БР.
Типичность - я имел ввиду, что вместо выплат и помощи государства приходится сбрасываться сослуживцам?