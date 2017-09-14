Faceless написав:

...........В будь якому разі це факт - права у радянського громадянина на житло, в якому він жив - не було. Разом з житлом йшла й прописка, без якої по суті було заборонено знаходитись в місті.Забирали житло чисто статистично не часто, але ризик такий був завжди, це просто ще один важіль контролю і тиску на громадян.Випадки коли забирали- та будь-кого з тих, кого держава визнала ворогом. Вони автоматично втрачали все.І коли "видавали" житло - не можна було обрати що, де, яке. Що дали то дали. І в кращому разі можна було там прописати близьких, але вашим активом воно ніколи не було.Що саме тут "антирадянська брехня"? Це факти.Чим відсутність права власності допомогла б біженцям? Тільки тим, що будь-який чинуша міг би зробити будь-кого таким самим біженцем-безхатьком чи перекласти їх проблеми напряму на інших громадян?Відсутність права власності була однією з найгірших рис совка. Вся людська цивілізація будувалася й будується на праві власності. Це фактично природня потреба і цінність людей.