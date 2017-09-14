Додано: Вів 24 гру, 2024 04:17



Типичность - я имел ввиду, что вместо выплат и помощи государства приходится сбрасываться сослуживцам?



Не маю жодної уяви про конкретні умови травми (поранення) цього «КВУ», але ЗСУ своїми наказами/розпорядженнями дійсно розрізняє умови для виплат чи не виплат у випадку загибелі чи травми.Для 90+ % читачів , особливо тих хто або ніколи не був в ЗСУ і на війні, або опинився випадково і ненадовго це буде здаватись неймовірним (по типу «як так? Ви мене насильно забрали? Забрали! Я травмувався від ворожої зброї ? Так! Ну так давайте виплати!». Але це не так працює)Приведу приклад 2019 року. Вертоліт Мі-2 виконує політ Маріуполь - майданчик на півночі Донецької області . Таких польотів було чимало, це або перевезення керівного складу сухопутних частин і зʼєднань, чи термінова доставка якогось не важкого вантажу. Вертоліт - голуб миру, там зазвичай лише особиста зброя.Якщо просто «кинути палку» go to з точки на точку, то це прохід над окупованою на той час територією. Що і зробив молодий льотчик-штурман, а командир екіпажу не переконався. В результаті пройшли по суті над околицями Донецька, благополучно вилетіли через іншу точку ЛБЗ (на точці входу орки вже роздуплились і чекали, отримавши команду на знищення) , при поверненні получили дюлєй від свого керівництва (воно на момент посадки мі2 вже все знало з радіоперехоплень) і на цьому все.Питання: у випадку поранення чи загибелі екіпажу, чи мали б сімʼї отримати компенсації від держави?Ситуація 2 (гіпотетична)Кемп (розташування частини/підрозділу) . Всім оголошено, що по периметру кемпа стоять сигнальні міни , потім бойові, потім знову сигнвльні, ходити (включно за горілкою) не через встановлені пункти пропуску заборонено. Воїн йде і втрачає ногу. Чи має сімʼя отримати компенсацію?Ситуація 3: По кемпу з РСЗО прилітають міни-лєпєстки (дистанційне мінування) Після обстрілу сапери перевіряють і знешкоджують міни на якійсь частині кемпу, всім оголошують, що «в оту от частину не ходити, вона ще не перевірена». Тіло йде і втрачає ногу. Чи має сімʼя отримати компенсацію?Повторюю ще раз, я не знаю конкретних ситуацій з «КВУ». Але потрібно розуміти , поранення чи загибель - це не обовʼязково виплати. І тут є логіка, інколи. Мабуть буває, що і нема її.З. і. Доречі, ось один з факторів, чому УПА (українська паперова армія). Публіка не привчена до елементарної дисципліни. Часто крім лопати чи плуга з пляшкою в кишені нічого не бачила. Коли отак залазить в якусь халепу і втрачає кінцівку , потім йде до суду і вимагає від військового керівництва виплатити компенсації. Бо «мене нічому не вчили, нічого не казали, звідки я знав?»А отут і виникає «журнал інструктажу», «журнал повторного інструктажу переінструктажу» , «журнал обліку журналів інструктажу» і тд. Щоб командир хоч якось прикрив свою жопу, що він аватара попереджав «отуди не лізь».