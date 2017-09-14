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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11458114591146011461

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 03:36

ЛАД, Faceless
Что-то в вашем обсуждении не присутствует упоминание о частных дачах и домах,
которые построены на сбережения граждан. Вроде они попадают под понятие личной собственности из Конституции. Есть еще одна выпавшая опция - кооперативные квартиры.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 04:17

ЛАД


Типичность - я имел ввиду, что вместо выплат и помощи государства приходится сбрасываться сослуживцам?

Не маю жодної уяви про конкретні умови травми (поранення) цього «КВУ», але ЗСУ своїми наказами/розпорядженнями дійсно розрізняє умови для виплат чи не виплат у випадку загибелі чи травми.
Для 90+ % читачів , особливо тих хто або ніколи не був в ЗСУ і на війні, або опинився випадково і ненадовго це буде здаватись неймовірним (по типу «як так? Ви мене насильно забрали? Забрали! Я травмувався від ворожої зброї ? Так! Ну так давайте виплати!». Але це не так працює)
Приведу приклад 2019 року. Вертоліт Мі-2 виконує політ Маріуполь - майданчик на півночі Донецької області . Таких польотів було чимало, це або перевезення керівного складу сухопутних частин і зʼєднань, чи термінова доставка якогось не важкого вантажу. Вертоліт - голуб миру, там зазвичай лише особиста зброя.
Якщо просто «кинути палку» go to з точки на точку, то це прохід над окупованою на той час територією. Що і зробив молодий льотчик-штурман, а командир екіпажу не переконався. В результаті пройшли по суті над околицями Донецька, благополучно вилетіли через іншу точку ЛБЗ (на точці входу орки вже роздуплились і чекали, отримавши команду на знищення) , при поверненні получили дюлєй від свого керівництва (воно на момент посадки мі2 вже все знало з радіоперехоплень) і на цьому все.
Питання: у випадку поранення чи загибелі екіпажу, чи мали б сімʼї отримати компенсації від держави?

Ситуація 2 (гіпотетична)
Кемп (розташування частини/підрозділу) . Всім оголошено, що по периметру кемпа стоять сигнальні міни , потім бойові, потім знову сигнвльні, ходити (включно за горілкою) не через встановлені пункти пропуску заборонено. Воїн йде і втрачає ногу. Чи має сімʼя отримати компенсацію?
Ситуація 3: По кемпу з РСЗО прилітають міни-лєпєстки (дистанційне мінування) Після обстрілу сапери перевіряють і знешкоджують міни на якійсь частині кемпу, всім оголошують, що «в оту от частину не ходити, вона ще не перевірена». Тіло йде і втрачає ногу. Чи має сімʼя отримати компенсацію?

Повторюю ще раз, я не знаю конкретних ситуацій з «КВУ». Але потрібно розуміти , поранення чи загибель - це не обовʼязково виплати. І тут є логіка, інколи. Мабуть буває, що і нема її.

З. і. Доречі, ось один з факторів, чому УПА (українська паперова армія). Публіка не привчена до елементарної дисципліни. Часто крім лопати чи плуга з пляшкою в кишені нічого не бачила. Коли отак залазить в якусь халепу і втрачає кінцівку , потім йде до суду і вимагає від військового керівництва виплатити компенсації. Бо «мене нічому не вчили, нічого не казали, звідки я знав?»
А отут і виникає «журнал інструктажу», «журнал повторного інструктажу переінструктажу» , «журнал обліку журналів інструктажу» і тд. Щоб командир хоч якось прикрив свою жопу, що він аватара попереджав «отуди не лізь».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 06:29

  UA написав:
  Wirująświatła написав:
  UA написав:ИМХО война нужна Китаю для ослабления и как следствие полного контроля над рф.
во первых уже выполнено, во вторых слишком мелко. Я конечно аппетитов си не знаю, но думаю они на порядок больше. И пока по всем пп США не уступит, война будет продолжаться. В ход за корейским мясом пойдет и китайское. Ни капли не сомневаюсь. Для си это людишки 3й сорт и ничего его не остановит. Выдадут корейские паспорта если надо. Минус лям туда минус лям сюда, тем более мужского населения у них переизбыток.

Ниче себе мелко.
Китай с зависимыми колониями самая крупная империя существовавшая в мире.
Монгольський рекорд побит.
Китай имеет сейчас сырье по самым низким ценам в мире.
Китай не будет воевать с самыми прибыльными рынками сбыта.
В китайских традициях чтобы слопать, не обязательно предварительно убивать

Как можно жрать этого извивающегося угря и тем более карпа, там же и глисты могут быть, и наконец он только в хвосте и приготовлен?
По поводу империи не преувеличивайте
Сперва приезд Никсона к Мао, начали что то так, на шару поставлять, чтоб всех воробьёв и тараканов не пожрали, хули - вроде рабы системы, а тупо хлеба и риса собрать не могут больше чем посеяли, мясо так вообще только по косточке членам партии на новый год;
потом Сяопин с кем то(Рейганом или Картером?) что то подписал и пошли первые денежки на строительство фабрик и даже сами фабрики в пароходах(технологии);
потом начали у них собирать электронику и даже ту, что лучше надо было бы руками мексов в Калифорнии паять(мексы не такие биороботы и менее послушны?);
Вместе с тем чипы(новейшие на момент) и технологии никто не даёт и неизвестно, может там в каждом Зикре или Лисяне с Бёдом идёт маленькая коробочка, как в Кибертраке Дон-Дона, и в случае чего то там не того все эти триллионы суперкаров за "дешевле себестоимости" становятся сырьём для разборок?
Кто кстати строил в Китае АЭС и не принадлежат ли они тоже какому то потомакскому "слепому трасту"? Читал что у них в основном ЭЭ идёт от ТЭС на угле, поэтому и смог в каждом миллионнике сумасшедший, возможно сейчас на газ "Силы сибири" переводят.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 07:50

Hotab а потім держава не платить героям, які загинули при врученні медалей...
ИМХО виплати мали б бути автоматично, крім тих випадків, коли довели, що військовий був аватаром чи сзч...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 08:29

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 09:15

  Дюрі-бачі написав:Hotab а потім держава не платить героям, які загинули при врученні медалей...
ИМХО виплати мали б бути автоматично, крім тих випадків, коли довели, що військовий був аватаром чи сзч...

Вирішальним має бути «виконував накази своїх командирів» (тобто представника держави ) чи «робив те, що йому схотілось».
З медалями - згодний, це командири (представники держави) дали наказ (розпорядження) зібратись там в отой час.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 09:19

Hotab а родичі померлих героїв вже більше року не можуть довести що такий наказ був. А я 99% Українців не розуміє чому вони мають щось доводити, а не комадири доводити, що ці герої " робили, що їм схотолось, їм неодноразо
водавали догани, а до них не доходило:...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 09:33

  Дюрі-бачі написав:Hotab а родичі померлих героїв вже більше року не можуть довести що такий наказ був. А я 99% Українців не розуміє чому вони мають щось доводити, а не комадири доводити, що ці герої " робили, що їм схотолось, їм неодноразо
водавали догани, а до них не доходило:...

Не розумію що ви доводите.
Що треба гонцу за горілкою (родичам) , якого застрелив чи зарізав сепаратист в Покровську заплатити 15 млн?
Про те, що загиблим при нагородженні не виплатили - я визнав що це не справедливо.
Накази (письмові) про збір військовослужбовців з різних частин саме там існують в кожній частині.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 09:36

Hotab звісно заплатити
Дюрі-бачі
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