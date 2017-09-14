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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 гру, 2024 06:29
UA написав: Wirująświatła написав: UA написав:
ИМХО война нужна Китаю для ослабления и как следствие полного контроля над рф.
во первых уже выполнено, во вторых слишком мелко. Я конечно аппетитов си не знаю, но думаю они на порядок больше. И пока по всем пп США не уступит, война будет продолжаться. В ход за корейским мясом пойдет и китайское. Ни капли не сомневаюсь. Для си это людишки 3й сорт и ничего его не остановит. Выдадут корейские паспорта если надо. Минус лям туда минус лям сюда, тем более мужского населения у них переизбыток.
Ниче себе мелко.
Китай с зависимыми колониями самая крупная империя существовавшая в мире.
Монгольський рекорд побит.
Китай имеет сейчас сырье по самым низким ценам в мире.
Китай не будет воевать с самыми прибыльными рынками сбыта.
В китайских традициях чтобы слопать, не обязательно предварительно убивать
Как можно жрать этого извивающегося угря и тем более карпа, там же и глисты могут быть, и наконец он только в хвосте и приготовлен?
По поводу империи не преувеличивайте
Сперва приезд Никсона к Мао, начали что то так, на шару поставлять, чтоб всех воробьёв и тараканов не пожрали, хули - вроде рабы системы, а тупо хлеба и риса собрать не могут больше чем посеяли, мясо так вообще только по косточке членам партии на новый год;
потом Сяопин с кем то(Рейганом или Картером?) что то подписал и пошли первые денежки на строительство фабрик и даже сами фабрики в пароходах(технологии);
потом начали у них собирать электронику и даже ту, что лучше надо было бы руками мексов в Калифорнии паять(мексы не такие биороботы и менее послушны?);
Вместе с тем чипы(новейшие на момент) и технологии никто не даёт и неизвестно, может там в каждом Зикре или Лисяне с Бёдом идёт маленькая коробочка, как в Кибертраке Дон-Дона, и в случае чего то там не того все эти триллионы суперкаров за "дешевле себестоимости" становятся сырьём для разборок?
Кто кстати строил в Китае АЭС и не принадлежат ли они тоже какому то потомакскому "слепому трасту"? Читал что у них в основном ЭЭ идёт от ТЭС на угле, поэтому и смог в каждом миллионнике сумасшедший, возможно сейчас на газ "Силы сибири" переводят.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 07:50
Hotab а потім держава не платить героям, які загинули при врученні медалей...
ИМХО виплати мали б бути автоматично, крім тих випадків, коли довели, що військовий був аватаром чи сзч...
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 24 гру, 2024 09:15
Дюрі-бачі написав:Hotab
а потім держава не платить героям, які загинули при врученні медалей...
ИМХО виплати мали б бути автоматично, крім тих випадків, коли довели, що військовий був аватаром чи сзч...
Вирішальним має бути «виконував накази своїх командирів» (тобто представника держави ) чи «робив те, що йому схотілось».
З медалями - згодний, це командири (представники держави) дали наказ (розпорядження) зібратись там в отой час.
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Hotab
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Додано: Вів 24 гру, 2024 09:19
Hotab а родичі померлих героїв вже більше року не можуть довести що такий наказ був. А я 99% Українців не розуміє чому вони мають щось доводити, а не комадири доводити, що ці герої " робили, що їм схотолось, їм неодноразо
водавали догани, а до них не доходило:...
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 24 гру, 2024 09:33
Дюрі-бачі написав:Hotab
а родичі померлих героїв вже більше року не можуть довести що такий наказ був. А я 99% Українців не розуміє чому вони мають щось доводити, а не комадири доводити, що ці герої " робили, що їм схотолось, їм неодноразо
водавали догани, а до них не доходило:...
Не розумію що ви доводите.
Що треба гонцу за горілкою (родичам) , якого застрелив чи зарізав сепаратист в Покровську заплатити 15 млн?
Про те, що загиблим при нагородженні не виплатили - я визнав що це не справедливо.
Накази (письмові) про збір військовослужбовців з різних частин саме там існують в кожній частині.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 09:36
Hotab звісно заплатити
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 24 гру, 2024 09:51
Hotab написав: Дюрі-бачі написав:Hotab
а родичі померлих героїв вже більше року не можуть довести що такий наказ був. А я 99% Українців не розуміє чому вони мають щось доводити, а не комадири доводити, що ці герої " робили, що їм схотолось, їм неодноразо
водавали догани, а до них не доходило:...
Не розумію що ви доводите.
Що треба гонцу за горілкою (родичам) , якого застрелив чи зарізав сепаратист в Покровську заплатити 15 млн?
Про те, що загиблим при нагородженні не виплатили - я визнав що це не справедливо.
Накази (письмові) про збір військовослужбовців з різних частин саме там існують в кожній частині.
.....вибачьте що вліз
А ще є випадки ,коли у людини були відсутні бронік чи каска (не вспів одягнути то що ), і на жаль з,являлись юридичні питання по невиплаті ...
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Додано: Вів 24 гру, 2024 09:59
ЛАД написав:
Да, активом жильё не было, но для тех, у кого одна квартира, она не особо является активом и сегодня.
В 1997 в мене була одна однокімнатна....Я перетворив її в актив продавши і сам житло знімав
А тепер опишіть варіант по якому ви б могли перетворити радянську прописку собі в актив?
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budivelnik
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Додано: Вів 24 гру, 2024 10:13
budivelnik
Зараз невістка із пропискою в Пекіні коштує кілька сотень тисяч доларів
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Дюрі-бачі
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