Додано: Вів 24 гру, 2024 10:40

Hotab написав: Що треба гонцу за горілкою (родичам) , якого застрелив чи зарізав сепаратист в Покровську заплатити 15 млн?

Про те, що загиблим при нагородженні не виплатили - я визнав що це не справедливо.

Накази (письмові) про збір військовослужбовців з різних частин саме там існують в кожній частині. Що треба гонцу за горілкою (родичам) , якого застрелив чи зарізав сепаратист в Покровську заплатити 15 млн?Про те, що загиблим при нагородженні не виплатили - я визнав що це не справедливо.Накази (письмові) про збір військовослужбовців з різних частин саме там існують в кожній частині.

Hotab написав: Ситуація 2 (гіпотетична)

Кемп (розташування частини/підрозділу) . Всім оголошено, що по периметру кемпа стоять сигнальні міни , потім бойові, потім знову сигнвльні, ходити (включно за горілкою) не через встановлені пункти пропуску заборонено. Воїн йде і втрачає ногу. Чи має сімʼя отримати компенсацію? Ситуація 2 (гіпотетична)Кемп (розташування частини/підрозділу) . Всім оголошено, що по периметру кемпа стоять сигнальні міни , потім бойові, потім знову сигнвльні, ходити (включно за горілкою) не через встановлені пункти пропуску заборонено. Воїн йде і втрачає ногу. Чи має сімʼя отримати компенсацію?

смотри какое кино получается. Человека призвали недобровольно, он мог бы бухать и искать приключения на тухес в тылу. Теперь он их ищет там где мины, растяжки, дружеский огонь, конфликты с сослуживцами и т.д. (не берем во внимание боевые действия).И тут такая хрень, призвали не добровольно, а смерть от растяжки или от бухого сослуживца условный боец принял "добровольно", поэтому выплат нет. Я понимаю все законно и каждому аватару 15 мио не заплатишь. Но может таких не стоит и призывать? Порог профпригодности снизили до нуля, но смерть в результате непрофпригодности не компенсируется. трусы или крестик...прекрасно. И что ему делать без ноги и компенсаций? Где брать деньги на хлеб и сигареты. Тоже акуенно получается. Когда надо защищать страну это касается каждого, а когда человек потерял на войне ногу (неважно пусть и по глупости) это уже не касается никого.в этом и состоит глобальный наёб, прописанный в законе.у меня на фабрике была похожая ситуация, водитель поехал в командировку (на своём авто) и попал в дтп. В результате полгода дорого лечения и ремонт авто. Директор задним числом отменил приказ на командировку и заявил что чел поехал куда то по своей инициативе. Его уволили той же датой. Никаких компенсаций ни от кого. Ситуация гавно, но есть важный момент. В командировку водитель поехал добровольно. Он мог сказать идите в жопу, взять отпуск, больничный, отгул или уволиться, но поехал. Мы кто хотели скинулись просто из сочувствия на этом всё.