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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 114601146111462114631146411465>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 10:27

❗️Україну притягнуть до відповідальності за допомогу від США, щойно Республіканці прийдуть до влади, – Kyiv Post.

Також відбудуться слухання щодо великої корупції. Правляча партія вимагатиме пояснень щодо кожного цента, пише видання з посиланням на джерела.

https://www.kyivpost.com/post/44347
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 10:33

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 10:40

  Hotab написав:Що треба гонцу за горілкою (родичам) , якого застрелив чи зарізав сепаратист в Покровську заплатити 15 млн?
Про те, що загиблим при нагородженні не виплатили - я визнав що це не справедливо.
Накази (письмові) про збір військовослужбовців з різних частин саме там існують в кожній частині.
смотри какое кино получается. Человека призвали недобровольно, он мог бы бухать и искать приключения на тухес в тылу. Теперь он их ищет там где мины, растяжки, дружеский огонь, конфликты с сослуживцами и т.д. (не берем во внимание боевые действия).

И тут такая хрень, призвали не добровольно, а смерть от растяжки или от бухого сослуживца условный боец принял "добровольно", поэтому выплат нет. Я понимаю все законно и каждому аватару 15 мио не заплатишь. Но может таких не стоит и призывать? Порог профпригодности снизили до нуля, но смерть в результате непрофпригодности не компенсируется. трусы или крестик...
  Hotab написав:Ситуація 2 (гіпотетична)
Кемп (розташування частини/підрозділу) . Всім оголошено, що по периметру кемпа стоять сигнальні міни , потім бойові, потім знову сигнвльні, ходити (включно за горілкою) не через встановлені пункти пропуску заборонено. Воїн йде і втрачає ногу. Чи має сімʼя отримати компенсацію?
прекрасно. И что ему делать без ноги и компенсаций? Где брать деньги на хлеб и сигареты. Тоже акуенно получается. Когда надо защищать страну это касается каждого, а когда человек потерял на войне ногу (неважно пусть и по глупости) это уже не касается никого.

в этом и состоит глобальный наёб, прописанный в законе.

у меня на фабрике была похожая ситуация, водитель поехал в командировку (на своём авто) и попал в дтп. В результате полгода дорого лечения и ремонт авто. Директор задним числом отменил приказ на командировку и заявил что чел поехал куда то по своей инициативе. Его уволили той же датой. Никаких компенсаций ни от кого. Ситуация гавно, но есть важный момент. В командировку водитель поехал добровольно. Он мог сказать идите в жопу, взять отпуск, больничный, отгул или уволиться, но поехал. Мы кто хотели скинулись просто из сочувствия на этом всё.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 10:52

Неужели именно этой весной сбудется то древнее обещание про посадки весной? :roll:
Щойно Республіканці прийдуть до влади і візьмуть усе під контроль, Україна буде притягнута до відповідальності за допомогу від США, а також відбудуться слухання щодо великої корупції, — Kyiv Post з посиланням на інсайдерів

Як пише видання, правляча партія захоче отримання пояснення про кожен витрачений цент.

https://www.kyivpost.com/post/44347
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 10:56

  Wirująświatła написав:Зображення


[quote="5802467:Wirująświatła"]
я изучал жизнь макак резусов в течении нескольких лет, кроме того есть работы приматологов и многочисленные видео в естественной среде (без человека в кадре). Могу предметно обсудить с чем вы не согласны и предоставить тонну доказательств с цитатами и ссылками. Речь только о макаках резусах. У других приматов социальные и умственные способности сильно ниже.

[quote="5802467:Wirująświatła"]
Ставится камера, оператор уходит чтобы не влиять на поведение макак. Эти видео доступны в т.ч. на ютубе с русскоязычным описанием. В лс могу дать несколько ссылок. Так же изучал и в "лабораторных условиях" но не в зоопарках, а там где их среда близка к дикой, где нет клеток и заборов, но есть к ним доступ. Их жизнь не так сложна, почитайте приматологов или посмотрите несколько видео, этого достаточно чтобы увидеть есть ли у них буллинг, убивают ли макаки друг друга, отношение макаки к своей стае, есть ли запреты на выход из стаи и как они выбирают вожака. Это базовое, в чём макаки превосходят людей.

Чим вражений , то вашим IQ .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 10:58

  холява написав:Чим вражений , то вашим IQ .
мне без разницы чем впечатлен нюхач трупных мозгов.

  Wirująświatła написав:
  холява написав:Покажіть запис де я казав що паталогоанатом ?!
Віталя ,гроші ставлю проти вашій видумки ...
  холява написав:А ось знаєте що я перше зроблю під час вашого розтину ?
Обов,язково понюхаю чим тхнуть ваші мізки .(це при розтині обов,язково ) )))

номер карты дать? или песдеть не мешки ворочать
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 11:17

Україна виступає за те, щоб країни-члени ЄС припинили допомогу біженцям як захід тиску, а чоловіки призовного віку не мали доступу до консульських послуг, — El Pais
https://elpais.com/internacional/2024-1 ... rusia.html
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 11:26

  Wirująświatła написав:
  холява написав:Чим вражений , то вашим IQ .
мне без разницы чем впечатлен нюхач трупных мозгов.

  Wirująświatła написав:
  холява написав:Покажіть запис де я казав що паталогоанатом ?!
Віталя ,гроші ставлю проти вашій видумки ...
  холява написав:А ось знаєте що я перше зроблю під час вашого розтину ?
Обов,язково понюхаю чим тхнуть ваші мізки .(це при розтині обов,язково ) )))

номер карты дать? или песдеть не мешки ворочать



Ну , де написано що я паталогоанатом ?
А що , розтин роблять тільки паталогоанатоми ?
...все ж таки IQ
Востаннє редагувалось холява в Вів 24 гру, 2024 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 11:27

  Xenon написав:
❗️Україну притягнуть до відповідальності за допомогу від США, щойно Республіканці прийдуть до влади, – Kyiv Post.

Також відбудуться слухання щодо великої корупції. Правляча партія вимагатиме пояснень щодо кожного цента, пише видання з посиланням на джерела.

https://www.kyivpost.com/post/44347

Буду смаковать великое возмездие.
А как верещат пигвиноеды? Окончание войны для власти страшнее путина
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 24 гру, 2024 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 11:28

Wirująświatła
Жизнь непроста (вроде так ты сказал, когда мы говорили что орки заставят наших детей в случае оккупации петь гимн расеи и любить Моторолу).
Да,,жаль того кто потерял машину , ногу или еще что-то. Но порог ответственности (обязательств выплат) начинается там, где тебе ставили некую опасную задачу и там случилось несчастье.
А когда ты сам себе придумал задачу (в том числе поехать в командировку именно на своем автомобиле, если эта опция не предусмотрена предприятием с возможностями компенсаций) то ты сам берешь на себя эти риски.
Надо ли брать слабо пригодных? (старая тема) . Если нет лучше, то надо. Другого выхода нет. Это ж как шахматы. Все хода плохие, всюду что-то теряешь, но выбираешь дучшие из самых плохих и идешь дальше. Даже если понимаешь , что наверное к концум потеряешь все фигуры. Но надеешься на ошибку соперника и свой шанс.
Собственно в феврале/марие 22-го так и воевали, когда никто не давал шанса.
Hotab
 
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