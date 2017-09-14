Hotab написав:Що треба гонцу за горілкою (родичам) , якого застрелив чи зарізав сепаратист в Покровську заплатити 15 млн? Про те, що загиблим при нагородженні не виплатили - я визнав що це не справедливо. Накази (письмові) про збір військовослужбовців з різних частин саме там існують в кожній частині.
смотри какое кино получается. Человека призвали недобровольно, он мог бы бухать и искать приключения на тухес в тылу. Теперь он их ищет там где мины, растяжки, дружеский огонь, конфликты с сослуживцами и т.д. (не берем во внимание боевые действия).
И тут такая хрень, призвали не добровольно, а смерть от растяжки или от бухого сослуживца условный боец принял "добровольно", поэтому выплат нет. Я понимаю все законно и каждому аватару 15 мио не заплатишь. Но может таких не стоит и призывать? Порог профпригодности снизили до нуля, но смерть в результате непрофпригодности не компенсируется. трусы или крестик...
Hotab написав:Ситуація 2 (гіпотетична) Кемп (розташування частини/підрозділу) . Всім оголошено, що по периметру кемпа стоять сигнальні міни , потім бойові, потім знову сигнвльні, ходити (включно за горілкою) не через встановлені пункти пропуску заборонено. Воїн йде і втрачає ногу. Чи має сімʼя отримати компенсацію?
прекрасно. И что ему делать без ноги и компенсаций? Где брать деньги на хлеб и сигареты. Тоже акуенно получается. Когда надо защищать страну это касается каждого, а когда человек потерял на войне ногу (неважно пусть и по глупости) это уже не касается никого.
в этом и состоит глобальный наёб, прописанный в законе.
у меня на фабрике была похожая ситуация, водитель поехал в командировку (на своём авто) и попал в дтп. В результате полгода дорого лечения и ремонт авто. Директор задним числом отменил приказ на командировку и заявил что чел поехал куда то по своей инициативе. Его уволили той же датой. Никаких компенсаций ни от кого. Ситуация гавно, но есть важный момент. В командировку водитель поехал добровольно. Он мог сказать идите в жопу, взять отпуск, больничный, отгул или уволиться, но поехал. Мы кто хотели скинулись просто из сочувствия на этом всё.
Неужели именно этой весной сбудется то древнее обещание про посадки весной?
Щойно Республіканці прийдуть до влади і візьмуть усе під контроль, Україна буде притягнута до відповідальності за допомогу від США, а також відбудуться слухання щодо великої корупції, — Kyiv Post з посиланням на інсайдерів
Як пише видання, правляча партія захоче отримання пояснення про кожен витрачений цент.
[quote="5802467:Wirująświatła"] я изучал жизнь макак резусов в течении нескольких лет, кроме того есть работы приматологов и многочисленные видео в естественной среде (без человека в кадре). Могу предметно обсудить с чем вы не согласны и предоставить тонну доказательств с цитатами и ссылками. Речь только о макаках резусах. У других приматов социальные и умственные способности сильно ниже.
[quote="5802467:Wirująświatła"] Ставится камера, оператор уходит чтобы не влиять на поведение макак. Эти видео доступны в т.ч. на ютубе с русскоязычным описанием. В лс могу дать несколько ссылок. Так же изучал и в "лабораторных условиях" но не в зоопарках, а там где их среда близка к дикой, где нет клеток и заборов, но есть к ним доступ. Их жизнь не так сложна, почитайте приматологов или посмотрите несколько видео, этого достаточно чтобы увидеть есть ли у них буллинг, убивают ли макаки друг друга, отношение макаки к своей стае, есть ли запреты на выход из стаи и как они выбирают вожака. Это базовое, в чём макаки превосходят людей.
Wirująświatła Жизнь непроста (вроде так ты сказал, когда мы говорили что орки заставят наших детей в случае оккупации петь гимн расеи и любить Моторолу). Да,,жаль того кто потерял машину , ногу или еще что-то. Но порог ответственности (обязательств выплат) начинается там, где тебе ставили некую опасную задачу и там случилось несчастье. А когда ты сам себе придумал задачу (в том числе поехать в командировку именно на своем автомобиле, если эта опция не предусмотрена предприятием с возможностями компенсаций) то ты сам берешь на себя эти риски. Надо ли брать слабо пригодных? (старая тема) . Если нет лучше, то надо. Другого выхода нет. Это ж как шахматы. Все хода плохие, всюду что-то теряешь, но выбираешь дучшие из самых плохих и идешь дальше. Даже если понимаешь , что наверное к концум потеряешь все фигуры. Но надеешься на ошибку соперника и свой шанс. Собственно в феврале/марие 22-го так и воевали, когда никто не давал шанса.