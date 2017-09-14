Wirująświatła написав:

ЛАД написав: И вы слишком идеализируете макак. И вы слишком идеализируете макак.

ЛАД написав: Сильно сомневаюсь, что все события того времени объясняются просто патологическими наклонностями Гитлера и Сталина. Их идеи поддерживались слишком многими в самых разных странах. Сильно сомневаюсь, что все события того времени объясняются просто патологическими наклонностями Гитлера и Сталина. Их идеи поддерживались слишком многими в самых разных странах.

я изучал жизнь макак резусов в течении нескольких лет, кроме того есть работы приматологов и многочисленные видео в естественной среде (без человека в кадре). Могу предметно обсудить с чем вы не согласны и предоставить тонну доказательств с цитатами и ссылками. Речь только о макаках резусах. У других приматов социальные и умственные способности сильно ниже.впервые в истории появился такой артефакт как идеология. с помощью радио и газет пропагандисты наконец могли достучаться к миллионам и в чём то их убедить. До этого не было радио, и газеты читали только грамотные. Не было массовых школ и крупных предприятий где можно было вести пропаганду. Этим и объясняется приход к власти диктаторов - появилась широкая народная поддержка. Загуглите популярность сталина, гитлера, рейтинг путина. Пишут что народ испытывал ощущение близкое к экстазу, когда слушал гитлера вживую. Короче сотворили себе кумира.