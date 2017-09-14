Hotab написав:Это ж как шахматы. Все хода плохие, всюду что-то теряешь
тогда какие могут быть у государства претензии к ухылянтам или сбежавшим заграницу? Все хода плохие, каждый выбирает сам свой плохой ход. Но когда плохие ходы делят на правильные или неправильные это уже цинизм какой то там степени. Правильнее сказать мы (власть) не можем вам обеспечить/гарантировать то что написано в конституции, Поэтому требовать тоже ничего не будем. Решение за вами. Хотите - бегите. Хотите обороняйтесь.
Правильнее сказать мы (власть) не можем вам обеспечить/гарантировать то что написано в конституции, Поэтому требовать тоже ничего не будем
Так никто ж пока не знает «могут или не могут обеспечить». Так можна было и в феврале никого не призывать, и сдаваться. Когда шанс есть - всегда надо его использовать, а не складывать лапки. «Сдаться ты всегда успеешь».
П’ята частина регулярних збройних сил Великої Британії не може бути задіяна в бою. Це випливає з даних, які на запит консерваторів, надав міністр у справах ветеранів Ел Карнсом.
🗡Так, понад 10 000 діючих матросів, солдатів і пілотів не можуть приймати участь у бойових діях, оскільки визнані непридатними за станом здоров'я.
💊Майже 15 000 військовослужбовців можуть бути задіяні обмежено, лише якщо місія відповідає певним критеріям, наприклад, погода не надто спекотна чи надто холодна, і військові гарантовано не будуть піддані впливу шуму (sic!).
🤿Майже 3 000 моряків визнані непридатними до виходу в море.
🩺16 335 солдатів або «непридатні для розгортання за медичними показаннями», або «придатні для розгортання обмежено за медичними показаннями».
👍Лише 55 005 солдатів в армії вважаються повністю боєздатними.
🗡Загальна чисельність армії Великої Британії - 71 340 осіб.
Як порахувала The Times : «З регулярною армією в 55 000 військових і виходячи з показників російських втрат близько 1500 на день в Україні, наша армія була б фактично знищена трохи більше ніж за місяць»
проблема демократий в том, что они заигрались в капитализм с человеческим лицом. У британии нет денег содержать 1 млн военных? а зачем. путин и си далеко, а традиционные враги немцы - миролюбивы.
конечно у диктаторов с миллиоными армиями зачесались руки. Через год два три китайцы переодетые в русскую форму могут штурмовать лондон, при этом Си будет главным миротворцем и предлагать себя в качестве посредника в переговорах с самим собой. А в кремле будет сидеть двойник на которого повесят всех собак если чё.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 24 гру, 2024 12:11, всього редагувалось 4 разів.
Hotab написав:Это ж как шахматы. Все хода плохие, всюду что-то теряешь
тогда какие могут быть у государства претензии к ухылянтам или сбежавшим заграницу? Все хода плохие, каждый выбирает сам свой плохой ход. Но когда плохие ходы делят на правильные или неправильные это уже цинизм какой то там степени. Правильнее сказать мы (власть) не можем вам обеспечить/гарантировать то что написано в конституции, Поэтому требовать тоже ничего не будем. Решение за вами. Хотите - бегите. Хотите обороняйтесь.
Почему цинизм? -- просто государство заботится о своем выживании. И не особо заботится о конкретном гражданине -- "еще бабы нарожают". А ходы да -- каждый выбирает наиболее правильный со своей точки зрения.
я изучал жизнь макак резусов в течении нескольких лет, кроме того есть работы приматологов и многочисленные видео в естественной среде (без человека в кадре). Могу предметно обсудить с чем вы не согласны и предоставить тонну доказательств с цитатами и ссылками. Речь только о макаках резусах. У других приматов социальные и умственные способности сильно ниже.
ЛАД написав:Сильно сомневаюсь, что все события того времени объясняются просто патологическими наклонностями Гитлера и Сталина. Их идеи поддерживались слишком многими в самых разных странах.
впервые в истории появился такой артефакт как идеология. с помощью радио и газет пропагандисты наконец могли достучаться к миллионам и в чём то их убедить. До этого не было радио, и газеты читали только грамотные. Не было массовых школ и крупных предприятий где можно было вести пропаганду. Этим и объясняется приход к власти диктаторов - появилась широкая народная поддержка. Загуглите популярность сталина, гитлера, рейтинг путина. Пишут что народ испытывал ощущение близкое к экстазу, когда слушал гитлера вживую. Короче сотворили себе кумира.
Он вчора по ящику показували життя твоїх улюбленців, так от розказували і показували, що прийшов в стаю молодий самець, накостиляв попередньому альфі, нащадків його які не втікли винищив. Ось такі вони примати, без ідеології
flyman написав:Он вчора по ящику показували життя твоїх улюбленців, так от розказували і показували, що прийшов в стаю молодий самець, накостиляв попередньому альфі, нащадків його які не втікли винищив.
макака резус за свою жизнь мышь не убьёт (они травоядные). Разные павианы гамадрилы могут, это другая ветка эволюции. Для человека все макаки на одно лицо. Но разница между видами огромная. В чём ты прав, к детям особого отношения нет, поэтому детская смертность высокая. Выжил хорошо, не выжил пофиг. "Ещё нарожают". Такое есть. Айфоны детям не покупают и на авто в школу не привозят. За статус вожака может идти борьба, не последнюю роль в которой играют самки. Проигравший "президентскую гонку" должен уйти со стаи, такие правила. Конкуренты и вечные стычки не нужны.
П’ята частина регулярних збройних сил Великої Британії не може бути задіяна в бою. Це випливає з даних, які на запит консерваторів, надав міністр у справах ветеранів Ел Карнсом.
🗡Так, понад 10 000 діючих матросів, солдатів і пілотів не можуть приймати участь у бойових діях, оскільки визнані непридатними за станом здоров'я.
💊Майже 15 000 військовослужбовців можуть бути задіяні обмежено, лише якщо місія відповідає певним критеріям, наприклад, погода не надто спекотна чи надто холодна, і військові гарантовано не будуть піддані впливу шуму (sic!).
🤿Майже 3 000 моряків визнані непридатними до виходу в море.
🩺16 335 солдатів або «непридатні для розгортання за медичними показаннями», або «придатні для розгортання обмежено за медичними показаннями».
👍Лише 55 005 солдатів в армії вважаються повністю боєздатними.
🗡Загальна чисельність армії Великої Британії - 71 340 осіб.
Як порахувала The Times : «З регулярною армією в 55 000 військових і виходячи з показників російських втрат близько 1500 на день в Україні, наша армія була б фактично знищена трохи більше ніж за місяць»
Вже прям очевидно-очевидно яка буде(якщо буде) наступна війна між цивілізованими країнами(Україна і РФ на 30-40% такі) - це буде війна роботів. Причому зовсім не факт що людина буде пріоритетною ціллю(через свою далекість від фронту і захищеність), пріоритетними цілями будуть роботи - адже це вони будуть на передовій.
Прикольно що така війна вписується в сучасні реалії - не використання ядерної зброї. Немає потреби використовувати ЯЗ, адже гине дуже мало людей. Звичайно така війна не буде вестись до повного знищення суперника - тільки для досягнення локальних цілей.