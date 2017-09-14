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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1146111462114631146411465>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 11:35

  ЛАД написав:Зеленский этого сделать не может.
зачем тогда такой работник? Вы у себя держите на работе специалиста, который не может выполнять функции, за которые вы ему платите деньги?
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 11:45

  Hotab написав:Это ж как шахматы. Все хода плохие, всюду что-то теряешь
тогда какие могут быть у государства претензии к ухылянтам или сбежавшим заграницу? Все хода плохие, каждый выбирает сам свой плохой ход. Но когда плохие ходы делят на правильные или неправильные это уже цинизм какой то там степени. Правильнее сказать мы (власть) не можем вам обеспечить/гарантировать то что написано в конституции, Поэтому требовать тоже ничего не будем. Решение за вами. Хотите - бегите. Хотите обороняйтесь.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 11:52

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Да, активом жильё не было, но для тех, у кого одна квартира, она не особо является активом и сегодня.
В 1997 в мене була одна однокімнатна....Я перетворив її в актив продавши і сам житло знімав
А тепер опишіть варіант по якому ви б могли перетворити радянську прописку собі в актив?


Обмен квартиры через бюро на "сарай" превращали ее в наличный актив с небольшой потерей.
Antras
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 11:53

Wirująświatła

Правильнее сказать мы (власть) не можем вам обеспечить/гарантировать то что написано в конституции, Поэтому требовать тоже ничего не будем


Так никто ж пока не знает «могут или не могут обеспечить».
Так можна было и в феврале никого не призывать, и сдаваться.
Когда шанс есть - всегда надо его использовать, а не складывать лапки.
«Сдаться ты всегда успеешь».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 11:55

П’ята частина регулярних збройних сил Великої Британії не може бути задіяна в бою. Це випливає з даних, які на запит консерваторів, надав міністр у справах ветеранів Ел Карнсом.

🗡Так, понад 10 000 діючих матросів, солдатів і пілотів не можуть приймати участь у бойових діях, оскільки визнані непридатними за станом здоров'я.

💊Майже 15 000 військовослужбовців можуть бути задіяні обмежено, лише якщо місія відповідає певним критеріям, наприклад, погода не надто спекотна чи надто холодна, і військові гарантовано не будуть піддані впливу шуму (sic!).

🤿Майже 3 000 моряків визнані непридатними до виходу в море.

🩺16 335 солдатів або «непридатні для розгортання за медичними показаннями», або «придатні для розгортання обмежено за медичними показаннями».

👍Лише 55 005 солдатів в армії вважаються повністю боєздатними.

🗡Загальна чисельність армії Великої Британії - 71 340 осіб.

Як порахувала The Times : «З регулярною армією в 55 000 військових і виходячи з показників російських втрат близько 1500 на день в Україні, наша армія була б фактично знищена трохи більше ніж за місяць»

https://www.thetimes.com/uk/defence/art ... -8mxj03ltr

проблема демократий в том, что они заигрались в капитализм с человеческим лицом. У британии нет денег содержать 1 млн военных? а зачем. путин и си далеко, а традиционные враги немцы - миролюбивы.

конечно у диктаторов с миллиоными армиями зачесались руки. Через год два три китайцы переодетые в русскую форму могут штурмовать лондон, при этом Си будет главным миротворцем и предлагать себя в качестве посредника в переговорах с самим собой. А в кремле будет сидеть двойник на которого повесят всех собак если чё.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 24 гру, 2024 12:11, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 11:56

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Это ж как шахматы. Все хода плохие, всюду что-то теряешь
тогда какие могут быть у государства претензии к ухылянтам или сбежавшим заграницу? Все хода плохие, каждый выбирает сам свой плохой ход. Но когда плохие ходы делят на правильные или неправильные это уже цинизм какой то там степени. Правильнее сказать мы (власть) не можем вам обеспечить/гарантировать то что написано в конституции, Поэтому требовать тоже ничего не будем. Решение за вами. Хотите - бегите. Хотите обороняйтесь.

Почему цинизм? -- просто государство заботится о своем выживании. И не особо заботится о конкретном гражданине -- "еще бабы нарожают".
А ходы да -- каждый выбирает наиболее правильный со своей точки зрения.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 11:59

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:И вы слишком идеализируете макак.
я изучал жизнь макак резусов в течении нескольких лет, кроме того есть работы приматологов и многочисленные видео в естественной среде (без человека в кадре). Могу предметно обсудить с чем вы не согласны и предоставить тонну доказательств с цитатами и ссылками. Речь только о макаках резусах. У других приматов социальные и умственные способности сильно ниже.
  ЛАД написав:Сильно сомневаюсь, что все события того времени объясняются просто патологическими наклонностями Гитлера и Сталина. Их идеи поддерживались слишком многими в самых разных странах.
впервые в истории появился такой артефакт как идеология. с помощью радио и газет пропагандисты наконец могли достучаться к миллионам и в чём то их убедить. До этого не было радио, и газеты читали только грамотные. Не было массовых школ и крупных предприятий где можно было вести пропаганду. Этим и объясняется приход к власти диктаторов - появилась широкая народная поддержка. Загуглите популярность сталина, гитлера, рейтинг путина. Пишут что народ испытывал ощущение близкое к экстазу, когда слушал гитлера вживую. Короче сотворили себе кумира.

Он вчора по ящику показували життя твоїх улюбленців, так от розказували і показували, що прийшов в стаю молодий самець, накостиляв попередньому альфі, нащадків його які не втікли винищив. Ось такі вони примати, без ідеології
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 12:02

flyman
Каракалпаки від якої обізяни пішли?

Каракалпаки и казахи говорят практически на одном языке, имеют схожую культуру и традиции. Этнически каракалпаки ближе к казахам, чем к узбекам.

Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 12:02

  flyman написав:Он вчора по ящику показували життя твоїх улюбленців, так от розказували і показували, що прийшов в стаю молодий самець, накостиляв попередньому альфі, нащадків його які не втікли винищив.
макака резус за свою жизнь мышь не убьёт (они травоядные). Разные павианы гамадрилы могут, это другая ветка эволюции. Для человека все макаки на одно лицо. Но разница между видами огромная. В чём ты прав, к детям особого отношения нет, поэтому детская смертность высокая. Выжил хорошо, не выжил пофиг. "Ещё нарожают". Такое есть. Айфоны детям не покупают и на авто в школу не привозят. За статус вожака может идти борьба, не последнюю роль в которой играют самки. Проигравший "президентскую гонку" должен уйти со стаи, такие правила. Конкуренты и вечные стычки не нужны.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 12:11

  Wirująświatła написав:
П’ята частина регулярних збройних сил Великої Британії не може бути задіяна в бою. Це випливає з даних, які на запит консерваторів, надав міністр у справах ветеранів Ел Карнсом.

🗡Так, понад 10 000 діючих матросів, солдатів і пілотів не можуть приймати участь у бойових діях, оскільки визнані непридатними за станом здоров'я.

💊Майже 15 000 військовослужбовців можуть бути задіяні обмежено, лише якщо місія відповідає певним критеріям, наприклад, погода не надто спекотна чи надто холодна, і військові гарантовано не будуть піддані впливу шуму (sic!).

🤿Майже 3 000 моряків визнані непридатними до виходу в море.

🩺16 335 солдатів або «непридатні для розгортання за медичними показаннями», або «придатні для розгортання обмежено за медичними показаннями».

👍Лише 55 005 солдатів в армії вважаються повністю боєздатними.

🗡Загальна чисельність армії Великої Британії - 71 340 осіб.

Як порахувала The Times : «З регулярною армією в 55 000 військових і виходячи з показників російських втрат близько 1500 на день в Україні, наша армія була б фактично знищена трохи більше ніж за місяць»

https://www.thetimes.com/uk/defence/art ... -8mxj03ltr

Вже прям очевидно-очевидно яка буде(якщо буде) наступна війна між цивілізованими країнами(Україна і РФ на 30-40% такі) - це буде війна роботів.
Причому зовсім не факт що людина буде пріоритетною ціллю(через свою далекість від фронту і захищеність), пріоритетними цілями будуть роботи - адже це вони будуть на передовій.

Прикольно що така війна вписується в сучасні реалії - не використання ядерної зброї. Немає потреби використовувати ЯЗ, адже гине дуже мало людей. Звичайно така війна не буде вестись до повного знищення суперника - тільки для досягнення локальних цілей.
andrijk777
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