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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11462114631146411465>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 12:14

  andrijk777 написав:це буде війна роботів.
война роботов это уже не война, а спорт. К сожалению, война тем и отличается от спорта, что направлена на уничтожение людей или целых народов.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 12:19

  Wirująświatła написав:Это базовое, в чём макаки превосходят людей.

Хомо сапиенсы - отдельный вид животных. Какой смысл нас сравнивать с макаками? Ну, вот, такими мы эволюционировали. Я не удивлюсь, если мы - тупиковая ветка эволюции. Нам всего пару сотен тысяч лет, а мы уже последние пару сотен лет за***ли собой всю Планету. Многие люди считают человека каким-то "венцом" :roll: эволюции, но никаких "венцов" у эволюции нет, а тупиковых ветвей - полно.

  Wirująświatła написав:
Україна виступає за те, щоб країни-члени ЄС припинили допомогу біженцям як захід тиску, а чоловіки призовного віку не мали доступу до консульських послуг, — El Pais
https://elpais.com/internacional/2024-1 ... rusia.html

Я надеюсь, что этих людоедов посылают в ЕС... В той же Испании нет такого понятия как "призывной возраст"... И они не делят людей по возрастным или половым признакам, как это делает Зеленский и ко.

Касательно лишения консульских услуг - их же Украина и так уже лишила своих граждан, опять-таки, по дискриминационным признакам. Чего они еще хотят людей лишить? Пусть лучше Кулебу наконец-то на фронт отправят с лопатой.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 12:19

  Wirująświatła написав:
  andrijk777 написав:це буде війна роботів.
война роботов это уже не война, а спорт. К сожалению, война тем и отличается от спорта, что направлена на уничтожение людей.

Ні, це не буде подібно на спорт. По-перше правил не буде, це війна. По-друге смерті будуть, просто значно менше. Будуть пускати ракети вглиб країни. Але навіть зараз ці ракети приносять в сотні разів менше смертей ніж на лінії фронту.

Війна не "направлена на уничтожение людей". Знищення людей майже ніколи не є ціллю війни.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 24 гру, 2024 12:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 12:19

  Hotab написав:Так никто ж пока не знает «могут или не могут обеспечить».
бусификация это ближе к "могут" или не "могут"? в 2022 были толпа добровольцев в т.ч. в тероборона, куда людей вообще не нанимали, они сами приходили задаром. Бывало что фамилий погибших не знали. Их семьи не получили ни копейки компенсации. Что то сильно изменилось с тех пор, а власть делает вид что ничего не изменилось. Иначе придётся признать, что сами же довели ситуацию до патовой. А именно разделением людей на сорта. Люди не хотят воевать за такие идеи.
  andrijk777 написав:Війна не "направлена на уничтожение людей". Знищення людей майже ніколи не є ціллю війни.
гитлер тихо посмеялся.
  АндрейМ написав:Какой смысл нас сравнивать с макаками? Ну, вот, такими мы эволюционировали.
вы правильно уловили смысл. Я не призываю никого стать макакой. Просто шоб не думали что вот это дерьмо которое каждый 3й - венец эволюции. Других целей такого сравнения нет. Назвать макаку дерьмом у меня язык не повернётся.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 24 гру, 2024 12:32, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 12:30

  Wirująświatła написав:
П’ята частина регулярних збройних сил Великої Британії не може бути задіяна в бою. Це випливає з даних, які на запит консерваторів, надав міністр у справах ветеранів Ел Карнсом.

🗡Так, понад 10 000 діючих матросів, солдатів і пілотів не можуть приймати участь у бойових діях, оскільки визнані непридатними за станом здоров'я.

💊Майже 15 000 військовослужбовців можуть бути задіяні обмежено, лише якщо місія відповідає певним критеріям, наприклад, погода не надто спекотна чи надто холодна, і військові гарантовано не будуть піддані впливу шуму (sic!).

🤿Майже 3 000 моряків визнані непридатними до виходу в море.

🩺16 335 солдатів або «непридатні для розгортання за медичними показаннями», або «придатні для розгортання обмежено за медичними показаннями».

👍Лише 55 005 солдатів в армії вважаються повністю боєздатними.

🗡Загальна чисельність армії Великої Британії - 71 340 осіб.

Як порахувала The Times : «З регулярною армією в 55 000 військових і виходячи з показників російських втрат близько 1500 на день в Україні, наша армія була б фактично знищена трохи більше ніж за місяць»

https://www.thetimes.com/uk/defence/art ... -8mxj03ltr

проблема демократий в том, что они заигрались в капитализм с человеческим лицом. У британии нет денег содержать 1 млн военных? а зачем. путин и си далеко, а традиционные враги немцы - миролюбивы.

конечно у диктаторов с миллиоными армиями зачесались руки. Через год два три китайцы переодетые в русскую форму могут штурмовать лондон, при этом Си будет главным миротворцем и предлагать себя в качестве посредника в переговорах с самим собой. А в кремле будет сидеть двойник на которого повесят всех собак если чё.

Ну ви дайотє!))

Да на поркуа Британії!!!!!! оті потужні агроменні війська?
Ну на поркуа?

В корони є розум да досвід.
Цей маленький острів вже століттями імперствує... без найпотужнішого війська.
І буде далі.
Далі.

Це Штати служать Британії...
Умовно філіал...
Вже не кажучи про індійців, юкрейн і т.д.

Скоріше китайці будуть рубиться з індійцями, ніж нападуть на Британію.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 12:33

  Wirująświatła написав:
  andrijk777 написав:Війна не "направлена на уничтожение людей". Знищення людей майже ніколи не є ціллю війни.
гитлер тихо посмеялся.

До чого тут Гітлер?
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 12:34

  detroytred написав:Це Штати служать Британії...
халява не бывает бесконечна. У юкрейн может закончится человеческий ресурс и что дальше
  andrijk777 написав:До чого тут Гітлер?
зачем он убивал безоружных людей, например евреев?? вы делаете какие то трудозатратные действия, не ведущие к вашим целям, носите кирпичи с 1го этажа на 9й и обратно?
  detroytred написав:Скоріше китайці будуть рубиться з індійцями, ніж нападуть на Британію.
оооо я это где-то слышал, что русские и украинцы братские народы между которыми никогда не будет войны... но пришло пуйло и всё поламало. сначала украинцев и майдан обвиняли во всём чём можно, а потом и широкомасштабная. В ходе сво Китай увидел для себя возможности получить на халяву русскую нефть и газ, заодно выкрутить руки США которые явно проигрывают в этой войне, предложив им на выбор скромное бегство или громкое поражение.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 24 гру, 2024 12:46, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 12:38

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Це Штати служать Британії...
халява не бывает бесконечна. У юкрейн может закончится человеческий ресурс и что дальше?

Я ж кажу, що далі: скоріше китайці будуть воювати з індійцями....

А коли закінчаться індійці, то і китайці теж.
В Корони ж не постраждає навіть один зольдат з усього війська кількістю хоч 100 зольдат.

Століття досвіду....
________________________________
Гляньте зовні на ситуацію.
Уявіть, що зовнішній спостерігач уявляє увесь постсовок і досі совком. Всю територію...
То і пох, що там внутрі папуаси б'ються. Навпаки. Послаблюються. Обидва б'ющихся.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 24 гру, 2024 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 12:41

  detroytred написав:Століття досвіду....
тысячилетие опыта до 1945 года говорили что ядерного оружия не будет.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 12:43

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Століття досвіду....
тысячилетие опыта до 1945 года говорили что ядерного оружия не будет.

І?))))))))))))))))))))))))))))))

І чим допомогло оркостану ЯЗ?
Да нічим...

Корона має оркостан в усі отвори.
Це на території оркостану з тисячами ЯЗ та мільйоним військом війна...
А Британія з 55т. зольдатами боєготовими цвіте та пахне.
І буде далі.

Ядрьона КНДР в повній залежності від КНР.
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