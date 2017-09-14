война роботов это уже не война, а спорт. К сожалению, война тем и отличается от спорта, что направлена на уничтожение людей или целых народов.
|
|
|
Додано: Вів 24 гру, 2024 12:14
Додано: Вів 24 гру, 2024 12:19
Хомо сапиенсы - отдельный вид животных. Какой смысл нас сравнивать с макаками? Ну, вот, такими мы эволюционировали. Я не удивлюсь, если мы - тупиковая ветка эволюции. Нам всего пару сотен тысяч лет, а мы уже последние пару сотен лет за***ли собой всю Планету. Многие люди считают человека каким-то "венцом" эволюции, но никаких "венцов" у эволюции нет, а тупиковых ветвей - полно.
Я надеюсь, что этих людоедов посылают в ЕС... В той же Испании нет такого понятия как "призывной возраст"... И они не делят людей по возрастным или половым признакам, как это делает Зеленский и ко.
Касательно лишения консульских услуг - их же Украина и так уже лишила своих граждан, опять-таки, по дискриминационным признакам. Чего они еще хотят людей лишить? Пусть лучше Кулебу наконец-то на фронт отправят с лопатой.
Додано: Вів 24 гру, 2024 12:19
Ні, це не буде подібно на спорт. По-перше правил не буде, це війна. По-друге смерті будуть, просто значно менше. Будуть пускати ракети вглиб країни. Але навіть зараз ці ракети приносять в сотні разів менше смертей ніж на лінії фронту.
Війна не "направлена на уничтожение людей". Знищення людей майже ніколи не є ціллю війни.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 24 гру, 2024 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 гру, 2024 12:19
бусификация это ближе к "могут" или не "могут"? в 2022 были толпа добровольцев в т.ч. в тероборона, куда людей вообще не нанимали, они сами приходили задаром. Бывало что фамилий погибших не знали. Их семьи не получили ни копейки компенсации. Что то сильно изменилось с тех пор, а власть делает вид что ничего не изменилось. Иначе придётся признать, что сами же довели ситуацию до патовой. А именно разделением людей на сорта. Люди не хотят воевать за такие идеи.
гитлер тихо посмеялся.
вы правильно уловили смысл. Я не призываю никого стать макакой. Просто шоб не думали что вот это дерьмо которое каждый 3й - венец эволюции. Других целей такого сравнения нет. Назвать макаку дерьмом у меня язык не повернётся.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 24 гру, 2024 12:32, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 24 гру, 2024 12:30
Ну ви дайотє!))
Да на поркуа Британії!!!!!! оті потужні агроменні війська?
Ну на поркуа?
В корони є розум да досвід.
Цей маленький острів вже століттями імперствує... без найпотужнішого війська.
І буде далі.
Далі.
Це Штати служать Британії...
Умовно філіал...
Вже не кажучи про індійців, юкрейн і т.д.
Скоріше китайці будуть рубиться з індійцями, ніж нападуть на Британію.
Додано: Вів 24 гру, 2024 12:33
Додано: Вів 24 гру, 2024 12:34
халява не бывает бесконечна. У юкрейн может закончится человеческий ресурс и что дальше
зачем он убивал безоружных людей, например евреев?? вы делаете какие то трудозатратные действия, не ведущие к вашим целям, носите кирпичи с 1го этажа на 9й и обратно?
оооо я это где-то слышал, что русские и украинцы братские народы между которыми никогда не будет войны... но пришло пуйло и всё поламало. сначала украинцев и майдан обвиняли во всём чём можно, а потом и широкомасштабная. В ходе сво Китай увидел для себя возможности получить на халяву русскую нефть и газ, заодно выкрутить руки США которые явно проигрывают в этой войне, предложив им на выбор скромное бегство или громкое поражение.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 24 гру, 2024 12:46, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Вів 24 гру, 2024 12:38
Я ж кажу, що далі: скоріше китайці будуть воювати з індійцями....
А коли закінчаться індійці, то і китайці теж.
В Корони ж не постраждає навіть один зольдат з усього війська кількістю хоч 100 зольдат.
Століття досвіду....
________________________________
Гляньте зовні на ситуацію.
Уявіть, що зовнішній спостерігач уявляє увесь постсовок і досі совком. Всю територію...
То і пох, що там внутрі папуаси б'ються. Навпаки. Послаблюються. Обидва б'ющихся.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 24 гру, 2024 12:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 гру, 2024 12:41
Додано: Вів 24 гру, 2024 12:43
І?))))))))))))))))))))))))))))))
І чим допомогло оркостану ЯЗ?
Да нічим...
Корона має оркостан в усі отвори.
Це на території оркостану з тисячами ЯЗ та мільйоним військом війна...
А Британія з 55т. зольдатами боєготовими цвіте та пахне.
І буде далі.
Ядрьона КНДР в повній залежності від КНР.
Зараз переглядають цей форум: Ana, Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|