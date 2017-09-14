Додано: Вів 24 гру, 2024 12:19

Wirująświatła написав: Это базовое, в чём макаки превосходят людей.

Это базовое, в чём макаки превосходят людей.

Wirująświatła написав:

https://elpais.com/internacional/2024-1 ... rusia.html Україна виступає за те, щоб країни-члени ЄС припинили допомогу біженцям як захід тиску, а чоловіки призовного віку не мали доступу до консульських послуг, — El Pais

Хомо сапиенсы - отдельный вид животных. Какой смысл нас сравнивать с макаками? Ну, вот, такими мы эволюционировали. Я не удивлюсь, если мы - тупиковая ветка эволюции. Нам всего пару сотен тысяч лет, а мы уже последние пару сотен лет за***ли собой всю Планету. Многие люди считают человека каким-то "венцом"эволюции, но никаких "венцов" у эволюции нет, а тупиковых ветвей - полно.Я надеюсь, что этих людоедов посылают в ЕС... В той же Испании нет такого понятия как "призывной возраст"... И они не делят людей по возрастным или половым признакам, как это делает Зеленский и ко.Касательно лишения консульских услуг - их же Украина и так уже лишила своих граждан, опять-таки, по дискриминационным признакам. Чего они еще хотят людей лишить? Пусть лучше Кулебу наконец-то на фронт отправят с лопатой.