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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 гру, 2024 12:48
detroytred написав:
І?))))))))))))))))))))))))))))))
І чим допомогло оркостану ЯЗ?
вы опирались на опыт, я вам показал пример когда прошлый опыт не работает. и тут вы зачем то перевели тему на эффективность яо.
Начнём с того, что рф его пока что не использовала, поэтому оценки эффективности пока ещё преждевременны. Япония после хиросимы быстро подписала капитуляцию, что позволило ей выжить.
Да такое бывает, капитуляция перед сильным противником это выживание, а борьба до последней вербы - смерть. Ни к чему не призываю.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 24 гру, 2024 12:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 12:49
Wirująświatła написав: andrijk777 написав:
До чого тут Гітлер?
зачем он убивал безоружных людей, например евреев?? вы делаете какие то трудозатратные действия, не ведущие к вашим целям, носите кирпичи с 1го этажа на 9й и обратно?
Розмова йде про ВІЙНУ! До чого тут Гітлер і євреї?
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Додано: Вів 24 гру, 2024 12:53
andrijk777 написав:
Розмова йде про ВІЙНУ! До чого тут Гітлер і євреї?
извините гитлер не имеет отношения к войне, я зря его сюда притянул. Он выращивал плантации роз и дарил их всем желающим.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 12:56
Wirująświatła написав: detroytred написав:
І?))))))))))))))))))))))))))))))
І чим допомогло оркостану ЯЗ?
вы опирались на опыт, я вам показал пример когда прошлый опыт не работает. и тут вы зачем то перевели тему на эффективность яо.
Начнём с того, что рф его пока что не использовала, поэтому оценки эффективности пока ещё преждевременны. Япония после хиросимы быстро подписала капитуляцию, что позволило ей выжить.
Не побачив я у вашому прикладі, що досвід Корони не працює.
І навів факти, що працює.
Так само, як і раніше.
Що було предметом? Досвід. Чий? Корони. В чому? В тому, що війни не на її території. І що Корона нагорі...
Що змінила ЯЗ?
Стосовно предмету обговорення?
Нічого.
Факт: Британія цвіте і пахне... оркостан з ЯЗ має війну.
Про досвід імперської Японії мови не було.
Мова була про британську корону.
Коли війна буде на території Британії ..., тоді сприйму ваші аргументи)))
А поки б'ються ... і якось це на користь Короні. По всьому світу.
І з ЄС вона вискочила хитродупо.
Всі співпадіння звісно випадкові.
Моя думка була, що Британії і не потрібна велика кількість боєготових вояк.
Вони воюють інакше.
Чужими.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 13:07
Hotab написав:ЛАД
Типичность - я имел ввиду, что вместо выплат и помощи государства приходится сбрасываться сослуживцам?
Не маю жодної уяви про конкретні умови травми (поранення) цього «КВУ», але ЗСУ своїми наказами/розпорядженнями дійсно розрізняє умови для виплат чи не виплат у випадку загибелі чи травми.
Для 90+ % читачів , особливо тих хто або ніколи не був в ЗСУ і на війні, або опинився випадково і ненадовго це буде здаватись неймовірним (по типу «як так? Ви мене насильно забрали? Забрали! Я травмувався від ворожої зброї ? Так! Ну так давайте виплати!». Але це не так працює)
Приведу приклад 2019 року. Вертоліт Мі-2 виконує політ Маріуполь - майданчик на півночі Донецької області . Таких польотів було чимало, це або перевезення керівного складу сухопутних частин і зʼєднань, чи термінова доставка якогось не важкого вантажу. Вертоліт - голуб миру, там зазвичай лише особиста зброя.
Якщо просто «кинути палку» go to з точки на точку, то це прохід над окупованою на той час територією. Що і зробив молодий льотчик-штурман, а командир екіпажу не переконався. В результаті пройшли по суті над околицями Донецька, благополучно вилетіли через іншу точку ЛБЗ (на точці входу орки вже роздуплились і чекали, отримавши команду на знищення) , при поверненні получили дюлєй від свого керівництва (воно на момент посадки мі2 вже все знало з радіоперехоплень) і на цьому все.
Питання: у випадку поранення чи загибелі екіпажу, чи мали б сімʼї отримати компенсації від держави?
Ситуація 2 (гіпотетична)
Кемп (розташування частини/підрозділу) . Всім оголошено, що по периметру кемпа стоять сигнальні міни , потім бойові, потім знову сигнвльні, ходити (включно за горілкою) не через встановлені пункти пропуску заборонено. Воїн йде і втрачає ногу. Чи має сімʼя отримати компенсацію?
Ситуація 3: По кемпу з РСЗО прилітають міни-лєпєстки (дистанційне мінування) Після обстрілу сапери перевіряють і знешкоджують міни на якійсь частині кемпу, всім оголошують, що «в оту от частину не ходити, вона ще не перевірена». Тіло йде і втрачає ногу. Чи має сімʼя отримати компенсацію?
Повторюю ще раз, я не знаю конкретних ситуацій з «КВУ». Але потрібно розуміти , поранення чи загибель - це не обовʼязково виплати. І тут є логіка, інколи. Мабуть буває, що і нема її.
З. і. Доречі, ось один з факторів, чому УПА (українська паперова армія). Публіка не привчена до елементарної дисципліни. Часто крім лопати чи плуга з пляшкою в кишені нічого не бачила. Коли отак залазить в якусь халепу і втрачає кінцівку , потім йде до суду і вимагає від військового керівництва виплатити компенсації. Бо «мене нічому не вчили, нічого не казали, звідки я знав?»
А отут і виникає «журнал інструктажу», «журнал повторного інструктажу переінструктажу» , «журнал обліку журналів інструктажу» і тд. Щоб командир хоч якось прикрив свою жопу, що він аватара попереджав «отуди не лізь».
в тилу пофік на це все туди він пішов чи не туди. було БР чи не було.
народ просто наслухався цього кидалова з грошима і думає - а нафік воно нада?
якось так.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 13:13
Wirująświatła написав: andrijk777 написав:
Розмова йде про ВІЙНУ! До чого тут Гітлер і євреї?
извините гитлер не имеет отношения к войне, я зря его сюда притянул. Он выращивал плантации роз и дарил их всем желающим.
Звичайно зря. Я сказав що наступна війна між цивілізованими країнами буде війна роботів, а ви приплели сюди Гітлера і євреїв.
Замість роз згадайте також Мао, цей також знищив мільйони. Давайте ще Мао обговоримо.
Давайте ще рози обговорювати, головне не те що я написав спочатку.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 13:15
Hotab написав: Дюрі-бачі написав:Hotab
а потім держава не платить героям, які загинули при врученні медалей...
ИМХО виплати мали б бути автоматично, крім тих випадків, коли довели, що військовий був аватаром чи сзч...
Вирішальним має бути «виконував накази своїх командирів» (тобто представника держави ) чи «робив те, що йому схотілось».
З медалями - згодний, це командири (представники держави) дали наказ (розпорядження) зібратись там в отой час.
співробітник розказував що в них 26-02-2022 вже були 200 та 300 а з частини по докам вийшли тільки в березні. так що все просто тільки коли подалі від армії.
а там ти букашка яку розмажуть і не помітять. і це не в сенсі кацапи - а наші бюрократи.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 13:33
andrijk777 написав:
Я сказав що наступна війна між цивілізованими країнами буде війна роботів,
а я ответил что война без жертв это спорт
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Додано: Вів 24 гру, 2024 13:35
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
У нас сегодня, похоже (судя по форуму и ходу мобилизации) надо подавлять большинство населения. Правда, большинство не вооружено, а вооружённая армия, вероятно, поддержит. Как Бобюа предлагал стрелять по коленям. Но применить армию против народа...
а якщо почнуть не з україномовних, тоді що заспіваєте?
Жёлтые звёзды потребуют пришить?
Вы хоть не заговаривайтесь.
Чому ви думаєте, що почнуть з іншого "міньшинства" а не з "вашого" краснозвьоздного? Якісь гнилі відмазки йдуть: спочатку пропонуєте #подавлять, а потім в кущі/калюжу.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 13:43
Wirująświatła написав: andrijk777 написав:
Я сказав що наступна війна між цивілізованими країнами буде війна роботів,
а я ответил что война без жертв это спорт
А зачем ВАМ жертвы?
А так-то: какая разница как межгосударственные конфликты называться будут -- война/военные/голодные игры/Великие Диспуты...
Ну и чтоб два раза не вставать: срочно сходите к глав-редам всех таблоидов -- пусть "экономические/торговый войны" срочно переименовывают
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