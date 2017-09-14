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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 гру, 2024 13:48
_hunter написав:
А так-то: какая разница как межгосударственные конфликты называться будут -- война/военные/голодные игры/Великие Диспуты...
можете объяснить почему выражение "чайник долго закипает" и "чайник долго не закипает" означает одно и тоже?
_hunter написав:
А зачем ВАМ жертвы?
какой новый год без ёлки и какая война без жертв?
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Wirująświatła
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Додано: Вів 24 гру, 2024 13:51
_hunter написав: Wirująświatła написав: Hotab написав:
Это ж как шахматы. Все хода плохие, всюду что-то теряешь
тогда какие могут быть у государства претензии к ухылянтам или сбежавшим заграницу? Все хода плохие, каждый выбирает сам свой плохой ход. Но когда плохие ходы делят на правильные или неправильные это уже цинизм какой то там степени. Правильнее сказать мы (власть) не можем вам обеспечить/гарантировать то что написано в конституции, Поэтому требовать тоже ничего не будем. Решение за вами. Хотите - бегите. Хотите обороняйтесь.
Почему цинизм? -- просто государство заботится о своем выживании. И не особо заботится о конкретном гражданине -- "еще бабы нарожают".
А ходы да -- каждый выбирает наиболее правильный со своей точки зрения.
чому якщо це взаємно, то це погано?
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Додано: Вів 24 гру, 2024 13:55
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Додано: Вів 24 гру, 2024 13:56
АндрейМ написав: Wirująświatła написав:
Это базовое, в чём макаки превосходят людей.
Хомо сапиенсы - отдельный вид животных. Какой смысл нас сравнивать с макаками? Ну, вот, такими мы эволюционировали. Я не удивлюсь, если мы - тупиковая ветка эволюции. Нам всего пару сотен тысяч лет, а мы уже последние пару сотен лет за***ли собой всю Планету. Многие люди считают человека каким-то "венцом"
эволюции, но никаких "венцов" у эволюции нет, а тупиковых ветвей - полно.
.
сапіенси, як мінімум:
1. роблять "ландшафтний дизайн" планети
2. вивільняють вуглець, який потрібен для розвитку біосфери
3. вносять вклад в ноосферу
і ще багато чого, але АндрейМ знає всі смисли
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Додано: Вів 24 гру, 2024 13:57
Hotab написав:Wirująświatła
Жизнь непроста (вроде так ты сказал, когда мы говорили что орки заставят наших детей в случае оккупации петь гимн расеи и любить Моторолу).
Да,,жаль того кто потерял машину , ногу или еще что-то. Но порог ответственности (обязательств выплат) начинается там, где тебе ставили некую опасную задачу и там случилось несчастье.
А когда ты сам себе придумал задачу (в том числе поехать в командировку именно на своем автомобиле, если эта опция не предусмотрена предприятием с возможностями компенсаций) то ты сам берешь на себя эти риски.
Надо ли брать слабо пригодных? (старая тема) . Если нет лучше, то надо. Другого выхода нет. Это ж как шахматы. Все хода плохие, всюду что-то теряешь, но выбираешь дучшие из самых плохих и идешь дальше. Даже если понимаешь , что наверное к концум потеряешь все фигуры. Но надеешься на ошибку соперника и свой шанс.
Собственно в феврале/марие 22-го так и воевали, когда никто не давал шанса.
но по факту в дамках оказывается тот кто пропетлял. что то не так с системой.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 13:57
andrijk777 написав:Війна не "направлена на уничтожение людей". Знищення людей майже ніколи не є ціллю війни.
Філософія рівня Канта або Юнга, давай ліпше щось із Маркса-Енгелься.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 24 гру, 2024 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 13:58
Wirująświatła написав: _hunter написав:
А так-то: какая разница как межгосударственные конфликты называться будут -- война/военные/голодные игры/Великие Диспуты...
можете объяснить почему выражение "чайник долго закипает" и "чайник долго не закипает" означает одно и тоже?
_hunter написав:
А зачем ВАМ жертвы?
какой новый год без ёлки и какая война без жертв?
Наверное потому, же что 1+2=2+1?
Ну так это ж вы именно на жертвах зачем-то концентрируетесь -- хотя они в официальном толковании даже не упоминаются...
Война́, социально-политическое противоборство государств (коалиций государств), народов, социальных, национальных либо религиозных групп, основное содержание которого составляет широкое применение вооружённых сил (формирований), представляет собой один из основных типов военных конфликтов, социально-политических явлений с применением вооружённого насилия. Для достижения поставленных в войне политических целей применяют также экономические, дипломатические, информационно-психологические и другие формы борьбы. Война отличается своими масштабами и последствиями от других конфликтов (вооружённого конфликта, акции, инцидента, провокации и др.). Война ведёт к качественному изменению состояния всех сфер общественной жизни (политической, экономической, социальной, духовной), кардинальным образом адаптируемых к условиям войны.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 14:02
_hunter ок войны будущего будут без жертв. вики и andrijk777 не врёт. Халва халва.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 24 гру, 2024 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 14:02
flyman написав: andrijk777 написав:Війна не "направлена на уничтожение людей". Знищення людей майже ніколи не є ціллю війни.
Філософія рівня Канта або Юнга, давай ліпше щось із Маркса-Енгелься.
Из того же определения:
Целью вооружённых столкновений в первобытный период могли быть месть, захват трофеев (в том числе охота за головами) или пленных для жертвоприношений или каннибализма, рабов и военной добычи (в том числе женщин), повышение престижа, подчинение одних групп другим; отмечалось, что на ранних стадиях развития преобладают социальные и ритуальные стимулы войны, на более поздних – экономические и политические стимулы.
на сомом деле войны в дуже WW II -- типа "уничтожить всех евреев" до того не велись.
-- захватывали територии -- особо не заморачиваясь на местных жителей
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Додано: Вів 24 гру, 2024 14:06
budivelnik написав: ЛАД написав:
Да, активом жильё не было, но для тех, у кого одна квартира, она не особо является активом и сегодня.
В 1997 в мене була одна однокімнатна....Я перетворив її в актив продавши і сам житло знімав
А тепер опишіть варіант по якому ви б могли перетворити радянську прописку собі в актив?
А я знаю ситуацию, когда мои соседи по старой квартире сделали так же, как вы и прогорели. Примерно в тоже время, что и вы. Остались без квартиры и без денег.
Рад за вас, что у вас так не случилось. Но вы сами писали, что 90% начинающих своё дело прогорают (и это так и есть).
А в Союзе не было такой необходимости - вы не могли открыть "своё дело".
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