Hotab написав:

Жизнь непроста (вроде так ты сказал, когда мы говорили что орки заставят наших детей в случае оккупации петь гимн расеи и любить Моторолу).Да,,жаль того кто потерял машину , ногу или еще что-то. Но порог ответственности (обязательств выплат) начинается там, где тебе ставили некую опасную задачу и там случилось несчастье.А когда ты сам себе придумал задачу (в том числе поехать в командировку именно на своем автомобиле, если эта опция не предусмотрена предприятием с возможностями компенсаций) то ты сам берешь на себя эти риски.Надо ли брать слабо пригодных? (старая тема) . Если нет лучше, то надо. Другого выхода нет. Это ж как шахматы. Все хода плохие, всюду что-то теряешь, но выбираешь дучшие из самых плохих и идешь дальше. Даже если понимаешь , что наверное к концум потеряешь все фигуры. Но надеешься на ошибку соперника и свой шанс.Собственно в феврале/марие 22-го так и воевали, когда никто не давал шанса.