Целью вооружённых столкновений в первобытный период могли быть месть, захват трофеев (в том числе охота за головами) или пленных для жертвоприношений или каннибализма, рабов и военной добычи (в том числе женщин), повышение престижа, подчинение одних групп другим; отмечалось, что на ранних стадиях развития преобладают социальные и ритуальные стимулы войны, на более поздних – экономические и политические стимулы.
макаки резусы как то проскочили наш первобытный период или не доросли? 1. месть... макаки злопамятны но умеют прощать обиды и долго зло не держат. 2. захват трофеев - только пищу. Рабы не нужны, захваченная стая вливается на тех же условиях что и у захватчиков, никакого геноцида. 3. повышение престижа, это есть, чем лучше накормлена стая, тем выше престиж вожака. Который вполне измерим добровольным послушанием стаи. Вожак сам ищет места богатые на еду. Если стая не идёт за вожаком - он низвергнут. Далее он может остаться на правах обычной макаки или уйти. 4. социальные и ритуальные стимулы войны, макаки ложили хер на социальные стимулы, им лишь бы еда и никто не трогал. Обратить макак в религию невозможно. Не настолько они глупы и доверчивы.
Бетон написав:Вам не нравится курс доллара? Не будете смотреть. Вам не нравятся новости? Смотрите марафон. На фронте беда? Мы закроем deep state
Тут проблема, они сводки пишут по иезуитски,разбавляя продвижение окупантов какими-то полупридумаными перемогами.На ДипСтейт это видно визуально+ можно пощелкать и посмотреть динамику. Если ДипСтейт закроют, то мне придется вылазить на дерево и с глубокомысленным выражением лица, прикладывая ладонь козырьком однажды произнести -"печенег идет!" Кстати,у меня друган со своим друганом/чурбаном ресторан с ночным клубом у Загида на год сняли,будут делать ребрендинг и пытаться поднять его доходность.Уже задаток внесли.. Хоть бы заморозки подождали,что за люди..
Целью вооружённых столкновений в первобытный период могли быть месть, захват трофеев (в том числе охота за головами) или пленных для жертвоприношений или каннибализма, рабов и военной добычи (в том числе женщин), повышение престижа, подчинение одних групп другим; отмечалось, что на ранних стадиях развития преобладают социальные и ритуальные стимулы войны, на более поздних – экономические и политические стимулы.
макаки резусы как то проскочили наш первобытный период или не доросли? 1. месть... макаки злопамятны но умеют прощать обиды и долго зло не держат. 2. захват трофеев - только пищу. Рабы не нужны, захваченная стая вливается на тех же условиях что и у захватчиков, никакого геноцида. 3. повышение престижа, это есть, чем лучше накормлена стая, тем выше престиж вожака. Который вполне измерим добровольным послушанием стаи. Вожак сам ищет места богатые на еду. 4. социальные и ритуальные стимулы войны, макаки ложили хер на социальные стимулы, им лишь бы еда и никто не трогал. Обратить макак в религию невозможно. Не настолько они глупы и доверчивы.
Похоже, что не доросли... 1. Т.е. память -- как у золотой рыбки? -- пока план ответного набега готовили -- уже и забыли зачем оно нужно? 2. Т.е. до концепции, что можно просто сидеть на ветке и ждать пока раб принесет еду с дальнего дерева -- не додумались? -- про геноцид -- вообще не понял: рабов не "геноцидят" 3. Прямое следствие 2: не смогли понять, что еду можно просто получать?
Hotab написав:Ситуація 2 (гіпотетична) Кемп (розташування частини/підрозділу) . Всім оголошено, що по периметру кемпа стоять сигнальні міни , потім бойові, потім знову сигнвльні, ходити (включно за горілкою) не через встановлені пункти пропуску заборонено. Воїн йде і втрачає ногу. Чи має сімʼя отримати компенсацію?
прекрасно. И что ему делать без ноги и компенсаций? Где брать деньги на хлеб и сигареты. Тоже акуенно получается. Когда надо защищать страну это касается каждого, а когда человек потерял на войне ногу (неважно пусть и по глупости) это уже не касается никого.
в этом и состоит глобальный наёб, прописанный в законе.
у меня на фабрике была похожая ситуация, водитель поехал в командировку (на своём авто) и попал в дтп. В результате полгода дорого лечения и ремонт авто. Директор задним числом отменил приказ на командировку и заявил что чел поехал куда то по своей инициативе. Его уволили той же датой. Никаких компенсаций ни от кого. Ситуация гавно, но есть важный момент. В командировку водитель поехал добровольно. Он мог сказать идите в жопу, взять отпуск, больничный, отгул или уволиться, но поехал. Мы кто хотели скинулись просто из сочувствия на этом всё.
Аналог "Ситуація 2 (гіпотетична)". Человек на гражданке. В лесах под Харьковом сейчас полно мин, об этом неоднократно сообщалось и все об этом знают. Но человек идёт в лес (за грибами-ягодами или просто погулять) и подрывается. Ему тоже государство должно что-то заплатить? Кроме пенсии по инвалидности? Чем он хуже/отличается от того солдата? Только тем, что одет иначе? А ваш пример с работы это, как минимум, подделка документов начальником. А главное, не понимаю, зачем? Он бы со своего кармана всё равно не оплачивал. Так беспокоился о деньгах предприятия? С больничного предприятие сильно обеднело бы?
_hunter написав:не смогли понять, что еду можно просто получать?
макаки живущие в туристических местах додумались. Более того, некоторые сами научились делать акробатические трюки, чтобы привлекать внимание людей и получать больше еды. Другие воруют телефоны и меняют на еду. Воровство у макак официально разрешено. Нашим чиновникам бы подошла эта опция.
_hunter написав:не смогли понять, что еду можно просто получать?
они настолько миролюбивы что не конфликтуют ни с одним видом животных, живущих по соседству. Кстати миролюбивость отмечают и те кто завёл макаку дома, дружат со всеми с котами, собаками, черепашками, рыбками, детьми. Наверное это качество не позволяет завести себе рабов.
ЛАД написав:Но человек идёт в лес (за грибами-ягодами или просто погулять) и подрывается. Ему тоже государство должно что-то заплатить?
если его туда послало ТЦК - да. Если пошел добровольно - нет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 24 гру, 2024 14:29, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:не смогли понять, что еду можно просто получать?
макаки живущие в туристических местах додумались. Более того, некоторые сами научились делать акробатические трюки, чтобы привлекать внимание людей и получать больше еды. Другие воруют телефоны и меняют на еду. Воровство у макак официально разрешено. Нашим чиновникам бы подошла эта опция.
_hunter написав:не смогли понять, что еду можно просто получать?
они настолько миролюбивы что не конфликтуют ни с одним видом животных, живущих по соседству. Кстати миролюбивость отмечают и те кто завил макаку дома, дружат со всеми с котами, собаками, рыбками, детьми. Наверное это качество не позволяет завести себе рабов.
Там очено сильный вопрос "курицы и яйца": таки додумались или туристы научили?
Наверное. А может просто необходимости не было: т.е. ситуаций, когда вопрос стоит ребром -- "или выживание или миролюбивость".
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 24 гру, 2024 14:27, всього редагувалось 1 раз.
зачем тогда такой работник? Вы у себя держите на работе специалиста, который не может выполнять функции, за которые вы ему платите деньги?
У вас есть инженер, выполняющий более-менее свою работу. Завтра вы ставите перед ним задачу - срочно изобрести вечный двигатель. Он её, естественно, не решает. Вы его увольняете?
Задача же не просто так появилась -- а после подписания контракта на поставку того самого двигателя -- да еще и с санкциями в контракте...
А так-то -- все сильно зависит от инженера:
Инженер не знал, что матовую лампочку создать невозможно, и создал её
На заводе General Electric в 1920-х годах была традиция: каждому пришедшему на должность инженера новичку опытные коллеги поручали разработать… матовую лампочку. Дело в том, что на тот момент это считалось невозможным: подобного эффекта пытались добиться, воздействуя на стекло пескоструйной машиной, но от этого оно становилось слишком хрупким, чтобы выдержать нагрев лампочки.
В 1925-м году нанятый инженер Марвин Пипкин тоже получил это задание (не зная, что это розыгрыш). Он поломал голову и всё-таки нашёл способ сделать матовую лампочку! Этот случай вошёл в историю как один из примеров того, что если человек не знает, что-либо сделать невозможно, нередко ему удаётся найти способ сделать это, так как большинство ограничений существует только в голове.
andrijk777 написав:........... Вже прям очевидно-очевидно яка буде(якщо буде) наступна війна між цивілізованими країнами(Україна і РФ на 30-40% такі) - це буде війна роботів. Причому зовсім не факт що людина буде пріоритетною ціллю(через свою далекість від фронту і захищеність), пріоритетними цілями будуть роботи - адже це вони будуть на передовій.
Прикольно що така війна вписується в сучасні реалії - не використання ядерної зброї. Немає потреби використовувати ЯЗ, адже гине дуже мало людей. Звичайно така війна не буде вестись до повного знищення суперника - тільки для досягнення локальних цілей.
А если не устраивают "локальні цілі"? И роботов тоже можно уничтожать ЯО, так что "Немає потреби" звучит не очень убедительно.