Wirująświatła написав:

Hotab написав: Ситуація 2 (гіпотетична)

Кемп (розташування частини/підрозділу) . Всім оголошено, що по периметру кемпа стоять сигнальні міни , потім бойові, потім знову сигнвльні, ходити (включно за горілкою) не через встановлені пункти пропуску заборонено. Воїн йде і втрачає ногу. Чи має сімʼя отримати компенсацію? Ситуація 2 (гіпотетична)Кемп (розташування частини/підрозділу) . Всім оголошено, що по периметру кемпа стоять сигнальні міни , потім бойові, потім знову сигнвльні, ходити (включно за горілкою) не через встановлені пункти пропуску заборонено. Воїн йде і втрачає ногу. Чи має сімʼя отримати компенсацію?

.........прекрасно. И что ему делать без ноги и компенсаций? Где брать деньги на хлеб и сигареты. Тоже акуенно получается. Когда надо защищать страну это касается каждого, а когда человек потерял на войне ногу (неважно пусть и по глупости) это уже не касается никого.в этом и состоит глобальный наёб, прописанный в законе.у меня на фабрике была похожая ситуация, водитель поехал в командировку (на своём авто) и попал в дтп. В результате полгода дорого лечения и ремонт авто. Директор задним числом отменил приказ на командировку и заявил что чел поехал куда то по своей инициативе. Его уволили той же датой. Никаких компенсаций ни от кого. Ситуация гавно, но есть важный момент. В командировку водитель поехал добровольно. Он мог сказать идите в жопу, взять отпуск, больничный, отгул или уволиться, но поехал. Мы кто хотели скинулись просто из сочувствия на этом всё.