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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1146611467114681146911470>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 14:36

  _hunter написав:А может просто необходимости не было: т.е. ситуаций, когда вопрос стоит ребром -- "или выживание или миролюбивость".
когда всобщая миролюбивость то такая ситуация на выживание не возникает. Стычки между стаями есть, как правило за территорию. Но в стычках макаки друг друга не убивают, рвут уши, хвосты, выбивают глаз. В итоге более слабая стая сдаётся, часть макак убегают, остальные ассимилируются с захватчиками, ни совесть ни патриотизм их души не мучает. Был один вожак, стал другой.
  ЛАД написав:У вас есть инженер, выполняющий более-менее свою работу.
Завтра вы ставите перед ним задачу - срочно изобрести вечный двигатель. Он её, естественно, не решает. Вы его увольняете?
с предпоследней работы меня так и "уволили". Только культурнее, поставили сроки за которую невозможно выполнить задачу. Я сказал что увольняюсь. Секретарь попросила написать заявление и принесла трудовую. Мы с улыбкой, комплиментами, тортом и конфетами разошлись. Никто никого не оскорблял, но все понимали увольнение было кем то запланировано.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 24 гру, 2024 14:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 14:36

  ЛАД написав:
  Примат написав:
  ЛАД написав:Зеленский этого сделать не может.
зачем тогда такой работник? Вы у себя держите на работе специалиста, который не может выполнять функции, за которые вы ему платите деньги?

У вас есть инженер, выполняющий более-менее свою работу.
Завтра вы ставите перед ним задачу - срочно изобрести вечный двигатель. Он её, естественно, не решает. Вы его увольняете?

Вашего зеоенськогго кто-то насильно на пост тянул? Сотни миллионов долларов в рекламную кампанию вы ему дали, насильно?
Не способен решить, уходи!!
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 14:38

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:А может просто необходимости не было: т.е. ситуаций, когда вопрос стоит ребром -- "или выживание или миролюбивость".
когда всобщая миролюбивость то такая ситуация на выживание не возникает. Стычки между стаями есть, как правило за территорию. Но в стычках макаки друг друга не убивают, рвут уши, хвосты, выбивают глаз. В итоге более слабая стая сдаётся, часть макак убегают, остальные ассимилируются с захватчиками, ни совесть ни патриотизм их души не мучит.

Это только пока избыток ресурсов наблюдается. Ставил ли кто-то долгосрочный эксперимент "еды хватает ровно на половину популяции"?
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 14:38

  flyman написав:
  andrijk777 написав:Війна не "направлена на уничтожение людей". Знищення людей майже ніколи не є ціллю війни.

Філософія рівня Канта або Юнга, давай ліпше щось із Маркса-Енгелься.

Це не філософія, це історія.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 14:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Даже мой телефон отказывается писать правильно его фамилию))
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 14:41

  Wirująświatła написав:_hunter ок войны будущего будут без жертв. вики и andrijk777 не врёт. Халва халва.

Де я писав що жертв не буде??? Будуть жертви, просто їх буде в 10-20 разів менше ніж при "аналогічній" війні солдатиками.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 14:43

  _hunter написав:Это только пока избыток ресурсов наблюдается. Ставил ли кто-то долгосрочный эксперимент "еды хватает ровно на половину популяции"?
Их число всегда соответствует количеству доступной пищи. Про такие эксперименты не слышал. Макак наоборот стараются охранять. Например в Индии за убийство макаки - тюрьма.
Окуносима очень маленький остров — его длина не превышает полутора километров, а максимальная ширина всего 800 м. И на этой территории живут около тысячи диких кроликов. Здесь практически нет хищников, кроликам ничего не угрожает и они совсем не боятся людей. Поэтому Окуносиму часто называют Усаги-сима, то есть "кроличий остров".

Зверюшки всех мыслимых окрасок и разной пушистости повсюду — нет такого места на острове, оказавшись на котором, можно было бы оглянуться вокруг и не увидеть ни одного кролика.

Кролики встречают туристов прямо на причале, с удовольствием принимают еду и не имеют ничего против фото- и видеосъемки. Некоторые могут и на колени к человеку взобраться. Что особенно удивительно — тут ломается распространенный стереотип о природной глуповатости кроликов. Зверюшки ведут себя интеллигентно, выстраиваются в очередь за угощением, аккуратно берут еду из рук лапками и отходят в сторонку, деликатно освобождая место для сородичей.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 24 гру, 2024 14:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 14:44

  Wirująświatła написав:
  andrijk777 написав:Розмова йде про ВІЙНУ! До чого тут Гітлер і євреї?
извините гитлер не имеет отношения к войне, я зря его сюда притянул. Он выращивал плантации роз и дарил их всем желающим.

Но он и не воевал ради уничтожения евреев.
Простите, чем дальше, тем больше кажется, что вы очень часто просто задрачиваете форумчан.
Так же, как, по вашему признанию, писали об олимпиадах.
Сегодня мог бы спорить почти со всеми вашими утверждениями. Но, исходя из написанного выше, не буду.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 14:46

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Это только пока избыток ресурсов наблюдается. Ставил ли кто-то долгосрочный эксперимент "еды хватает ровно на половину популяции"?
Их число всегда соответствует количеству доступной пищи.

Ну, собственно, вот и ответ: при достаточности ресурсов -- с эволюционированием, действительно, можно и не заморачиваться...
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 14:48

  Wirująświatła написав:... макаки ложили хер на социальные стимулы, им лишь бы еда и никто не трогал...

Це до пори до часу. Якщо їжа буде завжди(як в людей) то поведінка їх повинна змінитись. Нажаль на макаках це перевірити неможливо - потрібно багато поколінь. На пацюках провіряли - результати дуже не втішні.
andrijk777
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