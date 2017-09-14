Окуносима очень маленький остров — его длина не превышает полутора километров, а максимальная ширина всего 800 м. И на этой территории живут около тысячи диких кроликов. Здесь практически нет хищников, кроликам ничего не угрожает и они совсем не боятся людей. Поэтому Окуносиму часто называют Усаги-сима, то есть "кроличий остров".



Зверюшки всех мыслимых окрасок и разной пушистости повсюду — нет такого места на острове, оказавшись на котором, можно было бы оглянуться вокруг и не увидеть ни одного кролика.



Кролики встречают туристов прямо на причале, с удовольствием принимают еду и не имеют ничего против фото- и видеосъемки. Некоторые могут и на колени к человеку взобраться. Что особенно удивительно — тут ломается распространенный стереотип о природной глуповатости кроликов. Зверюшки ведут себя интеллигентно, выстраиваются в очередь за угощением, аккуратно берут еду из рук лапками и отходят в сторонку, деликатно освобождая место для сородичей.