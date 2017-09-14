|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 24 гру, 2024 14:48
ЛАД написав:
, что вы очень часто просто задрачиваете форумчан.
в вашем возрасте задрачиваться вредно. спасибо что не спорите. могли бы и это не писать, со мной далеко не все форумчане общаются, так и должно быть. Выберите тех с кем вам интересно и общайтесь с ними. Только не говорите что таких форумчан нет, а общаться хочется, иначе дам ссылку на диагноз.
_hunter написав: Wirująświatła написав: _hunter написав:
Это только пока избыток ресурсов наблюдается. Ставил ли кто-то долгосрочный эксперимент "еды хватает ровно на половину популяции"?
Их число всегда соответствует количеству доступной пищи.
Ну, собственно, вот и ответ: при достаточности ресурсов -- с эволюционированием, действительно, можно и не заморачиваться...
так что лучше регулировать популяцию по количеству ресурсов или уничтожать излишки друг друга? вопрос риторический
andrijk777 написав:
Це до пори до часу. Якщо їжа буде завжди(як в людей) то поведінка їх повинна змінитись. Нажаль на макаках це перевірити неможливо
что именно проверить невозможно? макаки резусы изучены вдоль и поперёк. Поведение стаи полностью зависит от характера вожака. И в меньшей степени от присутствия туристов с халявной едой. Есть такие стаи которые не подпускают человека. А другие сами на голову лезут.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26564
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2419 раз.
- Подякували: 3398 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Вів 24 гру, 2024 14:58
Wirująświatła написав: _hunter написав:
А может просто необходимости не было: т.е. ситуаций, когда вопрос стоит ребром -- "или выживание или миролюбивость".
когда всобщая миролюбивость то такая ситуация на выживание не возникает. Стычки между стаями есть, как правило за территорию. Но в стычках макаки друг друга не убивают, рвут уши, хвосты, выбивают глаз. В итоге более слабая стая сдаётся, часть макак убегают, остальные
Не володію Вашими знаннями в макакології , но до чого Ви це ліпите?
Людина не потомок макаки.
Ми всеядні, і наш вид не просто всеядний чи мясоїдний в нашого виду є схильність до канібалізму. В смислі що канібалізм то не культурна девіація а природня схильність Гомо сапієнса.
Іще людина не тіки всеядна, но і здатна до сексуальної взаємодії з усім оточучим світом)))
А ще врємєнами інстинкт вбивать все живе поєднується з інстинктом тр-ать все живе))) війна в нас в крові це не культурний феномен)
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1563
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 24 гру, 2024 14:59
Wirująświatła написав:
.........
ЛАД написав:
Но человек идёт в лес (за грибами-ягодами или просто погулять) и подрывается. Ему тоже государство должно что-то заплатить?
если его туда послало ТЦК - да. Если пошел добровольно - нет.
Пошёл добровольно. Так же, как тот военнослужащий, которого предупредили: "Туда не ходи!"
Разница только в том, что военнослужащего ТЦК заставил одеть форму.
Но военнослужащему почему-то, вы считаете, платить обязаны.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32038
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 24 гру, 2024 15:02
ЛАД написав: Примат написав: ЛАД написав:
Зеленский этого сделать не может.
зачем тогда такой работник? Вы у себя держите на работе специалиста, который не может выполнять функции, за которые вы ему платите деньги?
У вас есть инженер, выполняющий более-менее свою работу.
Завтра вы ставите перед ним задачу - срочно изобрести вечный двигатель. Он её, естественно, не решает. Вы его увольняете?
Зеленський ніякий не "робітник", скільки можна це обговорювати. Народ немає жодного способу "звільнити" Зеленського. Майдан - це не "звільнення" це бунт.
Зеленський - це скоріше "представник народу", якому дали повноваження приймати рішення від імені народу, такий собі "регент народу". В Україні ці повноваження дуже великі по причині того що іншому органу влади - ВР - народ довіряє ще менше.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5876
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 24 гру, 2024 15:03
ЛАД написав:
ТЦК заставил одеть форму.
и всё? надел форму и пошел домой?
правильно говорить "надеть форму". "Одевают Надежду, надевают одежду"
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26564
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2419 раз.
- Подякували: 3398 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Вів 24 гру, 2024 15:03
Бетон написав: ЛАД написав: Примат написав:
..........зачем тогда такой работник? Вы у себя держите на работе специалиста, который не может выполнять функции, за которые вы ему платите деньги?
У вас есть инженер, выполняющий более-менее свою работу.
Завтра вы ставите перед ним задачу - срочно изобрести вечный двигатель. Он её, естественно, не решает. Вы его увольняете?
Вашего зеоенськогго кто-то насильно на пост тянул? Сотни миллионов долларов в рекламную кампанию вы ему дали, насильно?
Не способен решить, уходи!!
Ещё раз.
Придёт другой - сделает вечный двигатель?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32038
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 24 гру, 2024 15:06
ЛАД написав:
А если не устраивают "локальні цілі"?
Ще не бачив жодного правителя в якого відсутній інстинкт самозбереження.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5876
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 24 гру, 2024 15:20
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
, что вы очень часто просто задрачиваете форумчан.
в вашем возрасте задрачиваться вредно. спасибо что не спорите. могли бы и это не писать, со мной далеко не все форумчане общаются, так и должно быть. Выберите тех с кем вам интересно и общайтесь с ними. Только не говорите что таких форумчан нет, а общаться хочется, иначе дам ссылку на диагноз.
..............
так что лучше регулировать популяцию по количеству ресурсов или уничтожать излишки друг друга? вопрос риторический
Регулировать популяцию каким способом?
Как макаки, давать умирать детёнышам с голоду?
Виталик, с вашим высочайшим EQ вы слишком легко и просто переходите на хамство.
Вам лично можно давно поставить кучу диагнозов. Но я этого не делал, а написал, что вы "очень часто просто задрачиваете форумчан".
Если это не так, то второй вариант - вы так много пишете, что просто не успеваете подумать, что
вы пишете и логика часто страдает.
Нашли у меня, наконец, ошибку и обрадовались. Спасибо, что подсказали. Мне тоже заняться поиском ошибок у вас? Это не очень сложно.
Но по сути так и не ответили.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32038
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 24 гру, 2024 15:29
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Вам не нравится курс доллара? Не будете смотреть.
Вам не нравятся новости? Смотрите марафон.
На фронте беда? Мы закроем deep state
Тут проблема, они сводки пишут по иезуитски,разбавляя продвижение окупантов какими-то полупридумаными перемогами.На ДипСтейт это видно визуально+ можно пощелкать и посмотреть динамику.
Если ДипСтейт закроют, то мне придется вылазить на дерево и с глубокомысленным выражением лица, прикладывая ладонь козырьком однажды произнести -"печенег идет!"
Кстати,у меня друган со своим друганом/чурбаном ресторан с ночным клубом у Загида на год сняли,будут делать ребрендинг и пытаться поднять его доходность.Уже задаток внесли..
Хоть бы заморозки подождали,что за люди..
Это РИО что ли перекраивать будут? Или какой то другой шалман?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4655
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 287 раз.
- Подякували: 361 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 24 гру, 2024 15:29
andrijk777 написав: ЛАД написав:
А если не устраивают "локальні цілі"?
Ще не бачив жодного правителя в якого відсутній інстинкт самозбереження.
Тем не менее, войны ведутся и очень часто не для достижения "локальных целей".Каждый агрессор рассчитывает на победу.
Как называть Зеленского - "робітником" или "регентом народу" не важно. Снять его, в принципе, можно. Но решит ли новый "регент" проблему? Я писал об этом.
И я не вижу такого решения без активного участия Запада.
Без этого любой
наш президент, независимо от его фамилии, может только подписать капитуляцию.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32038
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25
|78737
|
|
|1493
|251267
|
|
|6076
|889743
|
|