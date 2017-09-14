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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11467114681146911470

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 15:32

  ЛАД написав:Виталик, с вашим высочайшим EQ вы слишком легко и просто переходите на хамство.
кто вам сказал про мой высочайший EQ? средний или чуть ниже.
  ЛАД написав:Вам лично можно давно поставить кучу диагнозов. Но я этого не делал, а написал, что вы "очень часто просто задрачиваете форумчан".
и в чём проблема? задрачиваю форумчан, а не вас. Мне отвечают, значит диалог интересен 2м сторонам. И тут вы такой адвокат, что я кого то задрачиваю. Ну неадекватно, при всём уважении. Если неинтересен диалог - не встревайте. Стартаните свой, вовлекайте в него форумчан. Бетон ни в один диалог не встревает.
  ЛАД написав:Нашли у меня, наконец, ошибку и обрадовались.
где я обрадывался? я всякой куйне не радуюсь. Если 1куе нашёл, тогда бы образовался.
  ЛАД написав:Мне тоже заняться поиском ошибок у вас?
та легко. Я вас не регламентирую что вам делать и кого задрачивать. И вам бы не лезть со своим самоваром.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 24 гру, 2024 15:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 15:34

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Виталик, с вашим высочайшим EQ вы слишком легко и просто переходите на хамство.
кто вам сказал про мой высочайший EQ? средний или чуть ниже.
......

С тем, что легко и просто переходите на хамство вы даже не спорите. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 15:35

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Виталик, с вашим высочайшим EQ вы слишком легко и просто переходите на хамство.
кто вам сказал про мой высочайший EQ? средний или чуть ниже.
......

С тем, что легко и просто переходите на хамство вы даже не спорите. :)

перехожу. с чем тут спорить? недавно продиджи хуями обложил. а вы никак не решались всё пытались культурненько носик ему припудрить. Так и результат же есть (отсутствие продиджи на ветке).
  ЛАД написав:Регулировать популяцию каким способом?
я не специалист, но это вопрос так или иначе придётся решать или будет литься кровь. Что для 21 века не комильфо.
  Banderlog написав:Іще людина не тіки всеядна, но і здатна до сексуальної взаємодії з усім оточучим світом)))
А ще врємєнами інстинкт вбивать все живе поєднується з інстинктом тр-ать все живе)))
это у вас с детства? вам есть над чем работать) у меня в этом смысле высокая избирательность. Мне проще в космос слетать, чем кого то убить, изнасиловать или съесть. Значит я произошел от макак.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 24 гру, 2024 15:47, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 15:37

  ЛАД написав:
  Бетон написав:
  Примат написав:..........зачем тогда такой работник? Вы у себя держите на работе специалиста, который не может выполнять функции, за которые вы ему платите деньги?

У вас есть инженер, выполняющий более-менее свою работу.
Завтра вы ставите перед ним задачу - срочно изобрести вечный двигатель. Он её, естественно, не решает. Вы его увольняете?
Вашего зеоенськогго кто-то насильно на пост тянул? Сотни миллионов долларов в рекламную кампанию вы ему дали, насильно?
Не способен решить, уходи!!

Ещё раз.
Придёт другой - сделает вечный двигатель?

Да!
Бетон
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  #<1 ... 11467114681146911470
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