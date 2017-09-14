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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 гру, 2024 15:32
ЛАД написав:
Виталик, с вашим высочайшим EQ вы слишком легко и просто переходите на хамство.
кто вам сказал про мой высочайший EQ? средний или чуть ниже.
ЛАД написав:
Вам лично можно давно поставить кучу диагнозов. Но я этого не делал, а написал, что вы "очень часто просто задрачиваете форумчан".
и в чём проблема? задрачиваю форумчан, а не вас. Мне отвечают, значит диалог интересен 2м сторонам. И тут вы такой адвокат, что я кого то задрачиваю. Ну неадекватно, при всём уважении. Если неинтересен диалог - не встревайте. Стартаните свой, вовлекайте в него форумчан. Бетон ни в один диалог не встревает.
ЛАД написав:
Нашли у меня, наконец, ошибку и обрадовались.
где я обрадывался? я всякой куйне не радуюсь. Если 1куе нашёл, тогда бы образовался.
ЛАД написав:
Мне тоже заняться поиском ошибок у вас?
та легко. Я вас не регламентирую что вам делать и кого задрачивать. И вам бы не лезть со своим самоваром.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 24 гру, 2024 15:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 15:34
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Виталик, с вашим высочайшим EQ вы слишком легко и просто переходите на хамство.
кто вам сказал про мой высочайший EQ? средний или чуть ниже.
......
С тем, что легко и просто переходите на хамство вы даже не спорите.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 15:35
ЛАД написав: Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Виталик, с вашим высочайшим EQ вы слишком легко и просто переходите на хамство.
кто вам сказал про мой высочайший EQ? средний или чуть ниже.
......
С тем, что легко и просто переходите на хамство вы даже не спорите.
перехожу. с чем тут спорить? недавно продиджи хуями обложил. а вы никак не решались всё пытались культурненько носик ему припудрить. Так и результат же есть (отсутствие продиджи на ветке).
ЛАД написав:
Регулировать популяцию каким способом?
я не специалист, но это вопрос так или иначе придётся решать или будет литься кровь. Что для 21 века не комильфо.
Banderlog написав:
Іще людина не тіки всеядна, но і здатна до сексуальної взаємодії з усім оточучим світом)))
А ще врємєнами інстинкт вбивать все живе поєднується з інстинктом тр-ать все живе)))
это у вас с детства? вам есть над чем работать) у меня в этом смысле высокая избирательность. Мне проще в космос слетать, чем кого то убить, изнасиловать или съесть. Значит я произошел от макак.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 24 гру, 2024 15:47, всього редагувалось 6 разів.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 15:37
ЛАД написав: Бетон написав: Примат написав:
..........зачем тогда такой работник? Вы у себя держите на работе специалиста, который не может выполнять функции, за которые вы ему платите деньги?
У вас есть инженер, выполняющий более-менее свою работу.
Завтра вы ставите перед ним задачу - срочно изобрести вечный двигатель. Он её, естественно, не решает. Вы его увольняете?
Вашего зеоенськогго кто-то насильно на пост тянул? Сотни миллионов долларов в рекламную кампанию вы ему дали, насильно?
Не способен решить, уходи!!
Ещё раз.
Придёт другой - сделает вечный двигатель?
Да!
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Додано: Вів 24 гру, 2024 16:19
Бетон написав:
Да!
ЛАД написав:
Ещё раз.Придёт другой - сделает вечный двигатель
?
А ты точно инженер ?
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Додано: Вів 24 гру, 2024 16:22
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Виталик, с вашим высочайшим EQ вы слишком легко и просто переходите на хамство.
кто вам сказал про мой высочайший EQ? средний или чуть ниже.
А якийсь тест чи екьюметр?
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Додано: Вів 24 гру, 2024 16:28
Бетон написав: ЛАД написав:
..........
Ещё раз.
Придёт другой - сделает вечный двигатель?
Да!
Рад за вашу веру.
Законы физики в топку!
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Додано: Вів 24 гру, 2024 16:35
Wirująświatła написав:
..........
перехожу. с чем тут спорить? недавно продиджи хуями обложил. а вы никак не решались всё пытались культурненько носик ему припудрить. Так и результат же есть (отсутствие продиджи на ветке).
Он в последнее время и так редко и нерегулярно появлялся, так что вы, вероятно, несколько переоцениваете роль ваших "куёв".
Но хамство рождает только ответное хамство.
ЛАД написав:
Регулировать популяцию каким способом?
я не специалист, но это вопрос так или иначе придётся решать или будет литься кровь. Что для 21 века не комильфо.
В цивилизованных странах этот вопрос уже решается без всякой регуляции. Возникает обратная проблема - достаточно быстрое падение численности.
Banderlog написав:
Іще людина не тіки всеядна, но і здатна до сексуальної взаємодії з усім оточучим світом)))
А ще врємєнами інстинкт вбивать все живе поєднується з інстинктом тр-ать все живе)))
это у вас с детства? вам есть над чем работать) у меня в этом смысле высокая избирательность. Мне проще в космос слетать, чем кого то убить, изнасиловать или съесть. Значит я произошел от макак.
А, может, просто не пробовали? Не было возможности?
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Додано: Вів 24 гру, 2024 16:37
ЛАД написав:
А, может, просто не пробовали? Не было возможности?
я так понимаю вы регулярно пробуете.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 16:40
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
А, может, просто не пробовали? Не было возможности?
я так понимаю вы регулярно пробуете.
Как очень часто, логика у вас страдает.
Видимо, логичность и последовательность не ваши сильные стороны.
Так же, как EQ.
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