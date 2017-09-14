Додано: Вів 24 гру, 2024 15:32

ЛАД написав: Виталик, с вашим высочайшим EQ вы слишком легко и просто переходите на хамство. Виталик, с вашим высочайшим EQ вы слишком легко и просто переходите на хамство.

ЛАД написав: Вам лично можно давно поставить кучу диагнозов. Но я этого не делал, а написал, что вы "очень часто просто задрачиваете форумчан". Вам лично можно давно поставить кучу диагнозов. Но я этого не делал, а написал, что вы "очень часто просто задрачиваете форумчан".

ЛАД написав: Нашли у меня, наконец, ошибку и обрадовались. Нашли у меня, наконец, ошибку и обрадовались.

ЛАД написав: Мне тоже заняться поиском ошибок у вас? Мне тоже заняться поиском ошибок у вас?

кто вам сказал про мой высочайший EQ? средний или чуть ниже.и в чём проблема? задрачиваю форумчан, а не вас. Мне отвечают, значит диалог интересен 2м сторонам. И тут вы такой адвокат, что я кого то задрачиваю. Ну неадекватно, при всём уважении. Если неинтересен диалог - не встревайте. Стартаните свой, вовлекайте в него форумчан. Бетон ни в один диалог не встревает.где я обрадывался? я всякой куйне не радуюсь. Если 1куе нашёл, тогда бы образовался.та легко. Я вас не регламентирую что вам делать и кого задрачивать. И вам бы не лезть со своим самоваром.