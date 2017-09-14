Додано: Вів 24 гру, 2024 17:08

ЛАД написав: Ещё раз.

Придёт другой - сделает вечный двигатель? Ещё раз.Придёт другой - сделает вечный двигатель?

Президент Украины является гарантом Конституции Украины. От него требуется не вечный двигатель изобретать, а гарантировать соблюдение Конституции для всех граждан Украины. Пока что у него только получилось «поставить Конституцию на паузу» для миллионов граждан Украины. Вместо «общего дела всего украинского народа по защите Украины», мы получили ситуацию, когда часть этого народа в ВСУ, часть боится выйти на улицу, часть терроризирует тех, кто боится, а часть ставит рекорды по пересечению границ Украины и проживанию «своей лучшей жизни», а ещё одна часть едет работать заграницу вместо того, чтобы идти с лопатой на фронт либо в украинскую тюрьму за должностные преступления против граждан Украины.Любой, кто будет Президентом всех граждан Украины и гарантом конституционных прав и свобод всех граждан Украины, будет лучше Зеленского. Для этого не требуется изобретать вечный двигатель. Надо просто перестать руководить «по понятиям», а делать это согласно Конституции.