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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11469114701147111472>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 16:41

  Faceless написав:А якийсь тест чи екьюметр?
полно. Как шото становится модным сразу появляется 3 млн тестов на эту тему.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 16:43

  ЛАД написав:В цивилизованных странах этот вопрос уже решается без всякой регуляции. Возникает обратная проблема - достаточно быстрое падение численности
на нас напала не цивилизованнная страна. То что в цивилизованных умеют решать вопросы без кулаков - не новость.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 16:45

  _hunter написав:
  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:А может просто необходимости не было: т.е. ситуаций, когда вопрос стоит ребром -- "или выживание или миролюбивость".
когда всобщая миролюбивость то такая ситуация на выживание не возникает. Стычки между стаями есть, как правило за территорию. Но в стычках макаки друг друга не убивают, рвут уши, хвосты, выбивают глаз. В итоге более слабая стая сдаётся, часть макак убегают, остальные ассимилируются с захватчиками, ни совесть ни патриотизм их души не мучит.

Это только пока избыток ресурсов наблюдается. Ставил ли кто-то долгосрочный эксперимент "еды хватает ровно на половину популяции"?

гідропоніка прогодує не один десяток мільярдів, навіть про корейців з Пн.Кореї не скажеш що їди там вистачає на половину популяції
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 16:46

  барабашов написав:Это РИО что ли перекраивать будут? Или какой то другой шалман?


Ага..Мы тут намедни стейк с ними кушали, хрен к носу прикинули- ну полляма на двоих за год им вкинуть нужно, по прибыли ХЗ.
Я то пояснил человеку..Что контракт на аренду ты на год подпишешь, а это на минутку 300 штук. И заплатить их придется в любом случае. Даже если будет "фортеця павлоград".
Ну поблагодарили за коммент. Мне то что. Я как Пилат, демонстративно умыл руки.
Ну дай бог Трампушка приморозит и у людей все получится.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 16:48

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:... макаки ложили хер на социальные стимулы, им лишь бы еда и никто не трогал...

Це до пори до часу. Якщо їжа буде завжди(як в людей) то поведінка їх повинна змінитись. Нажаль на макаках це перевірити неможливо - потрібно багато поколінь. На пацюках провіряли - результати дуже не втішні.

це про той так званий експеремент, який зроблений був з порушенням санітарних норм і не тільки їх?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 16:50

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:А может просто необходимости не было: т.е. ситуаций, когда вопрос стоит ребром -- "или выживание или миролюбивость".
когда всобщая миролюбивость то такая ситуация на выживание не возникает. Стычки между стаями есть, как правило за территорию. Но в стычках макаки друг друга не убивают, рвут уши, хвосты, выбивают глаз. В итоге более слабая стая сдаётся, часть макак убегают, остальные

Не володію Вашими знаннями в макакології , но до чого Ви це ліпите?
Людина не потомок макаки.
Ми всеядні, і наш вид не просто всеядний чи мясоїдний в нашого виду є схильність до канібалізму. В смислі що канібалізм то не культурна девіація а природня схильність Гомо сапієнса.
Іще людина не тіки всеядна, но і здатна до сексуальної взаємодії з усім оточучим світом)))
А ще врємєнами інстинкт вбивать все живе поєднується з інстинктом тр-ать все живе))) війна в нас в крові це не культурний феномен)

у вас
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 16:53

flyman

у вас


А «у вас» 11 років мрій про поїсти мʼяса і трахнути філіпінку..,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 17:06

  Hotab написав:flyman

у вас


А «у вас» 11 років мрій про поїсти мʼяса і трахнути філіпінку..,

Про трахнуть флайман не писал. Может посадит напротив и будет визуально наслаждаться. Бывают покупается что то дорогое хрусталь/сервиз и ими не пользуются. Это кстати в духе мухи, все чем он пользуется стоит не дороже 50уе.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 17:08

  ЛАД написав:Ещё раз.
Придёт другой - сделает вечный двигатель?

Президент Украины является гарантом Конституции Украины. От него требуется не вечный двигатель изобретать, а гарантировать соблюдение Конституции для всех граждан Украины. Пока что у него только получилось «поставить Конституцию на паузу» для миллионов граждан Украины. Вместо «общего дела всего украинского народа по защите Украины», мы получили ситуацию, когда часть этого народа в ВСУ, часть боится выйти на улицу, часть терроризирует тех, кто боится, а часть ставит рекорды по пересечению границ Украины и проживанию «своей лучшей жизни», а ещё одна часть едет работать заграницу вместо того, чтобы идти с лопатой на фронт либо в украинскую тюрьму за должностные преступления против граждан Украины.

Любой, кто будет Президентом всех граждан Украины и гарантом конституционных прав и свобод всех граждан Украины, будет лучше Зеленского. Для этого не требуется изобретать вечный двигатель. Надо просто перестать руководить «по понятиям», а делать это согласно Конституции.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Вів 24 гру, 2024 17:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 17:11

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:А, может, просто не пробовали? Не было возможности?
я так понимаю вы регулярно пробуете.

Как очень часто, логика у вас страдает.
Видимо, логичность и последовательность не ваши сильные стороны.
Так же, как EQ.

Логика страдает? Обычно вопрос "может просто не пробовали " задают те, кто пробовал, есть опыт и главное, знают последствия. Те кто сами не пробовали вопросы формулируют иначе.

Вам диагноз давно поставил хотаб, если забыли напомню.
Wirująświatła
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