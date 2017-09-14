_hunter написав:А может просто необходимости не было: т.е. ситуаций, когда вопрос стоит ребром -- "или выживание или миролюбивость".
когда всобщая миролюбивость то такая ситуация на выживание не возникает. Стычки между стаями есть, как правило за территорию. Но в стычках макаки друг друга не убивают, рвут уши, хвосты, выбивают глаз. В итоге более слабая стая сдаётся, часть макак убегают, остальные ассимилируются с захватчиками, ни совесть ни патриотизм их души не мучит.
Это только пока избыток ресурсов наблюдается. Ставил ли кто-то долгосрочный эксперимент "еды хватает ровно на половину популяции"?
гідропоніка прогодує не один десяток мільярдів, навіть про корейців з Пн.Кореї не скажеш що їди там вистачає на половину популяції
барабашов написав:Это РИО что ли перекраивать будут? Или какой то другой шалман?
Ага..Мы тут намедни стейк с ними кушали, хрен к носу прикинули- ну полляма на двоих за год им вкинуть нужно, по прибыли ХЗ. Я то пояснил человеку..Что контракт на аренду ты на год подпишешь, а это на минутку 300 штук. И заплатить их придется в любом случае. Даже если будет "фортеця павлоград". Ну поблагодарили за коммент. Мне то что. Я как Пилат, демонстративно умыл руки. Ну дай бог Трампушка приморозит и у людей все получится.
Wirująświatła написав:... макаки ложили хер на социальные стимулы, им лишь бы еда и никто не трогал...
Це до пори до часу. Якщо їжа буде завжди(як в людей) то поведінка їх повинна змінитись. Нажаль на макаках це перевірити неможливо - потрібно багато поколінь. На пацюках провіряли - результати дуже не втішні.
це про той так званий експеремент, який зроблений був з порушенням санітарних норм і не тільки їх?
_hunter написав:А может просто необходимости не было: т.е. ситуаций, когда вопрос стоит ребром -- "или выживание или миролюбивость".
когда всобщая миролюбивость то такая ситуация на выживание не возникает. Стычки между стаями есть, как правило за территорию. Но в стычках макаки друг друга не убивают, рвут уши, хвосты, выбивают глаз. В итоге более слабая стая сдаётся, часть макак убегают, остальные
Не володію Вашими знаннями в макакології , но до чого Ви це ліпите? Людина не потомок макаки. Ми всеядні, і наш вид не просто всеядний чи мясоїдний в нашого виду є схильність до канібалізму. В смислі що канібалізм то не культурна девіація а природня схильність Гомо сапієнса. Іще людина не тіки всеядна, но і здатна до сексуальної взаємодії з усім оточучим світом))) А ще врємєнами інстинкт вбивать все живе поєднується з інстинктом тр-ать все живе))) війна в нас в крові це не культурний феномен)
ЛАД написав:Ещё раз. Придёт другой - сделает вечный двигатель?
Президент Украины является гарантом Конституции Украины. От него требуется не вечный двигатель изобретать, а гарантировать соблюдение Конституции для всех граждан Украины. Пока что у него только получилось «поставить Конституцию на паузу» для миллионов граждан Украины. Вместо «общего дела всего украинского народа по защите Украины», мы получили ситуацию, когда часть этого народа в ВСУ, часть боится выйти на улицу, часть терроризирует тех, кто боится, а часть ставит рекорды по пересечению границ Украины и проживанию «своей лучшей жизни», а ещё одна часть едет работать заграницу вместо того, чтобы идти с лопатой на фронт либо в украинскую тюрьму за должностные преступления против граждан Украины.
Любой, кто будет Президентом всех граждан Украины и гарантом конституционных прав и свобод всех граждан Украины, будет лучше Зеленского. Для этого не требуется изобретать вечный двигатель. Надо просто перестать руководить «по понятиям», а делать это согласно Конституции.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Вів 24 гру, 2024 17:12, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła написав:........... Логика страдает? Обычно вопрос "может просто не пробовали " задают те, кто пробовал, есть опыт и главное, знают последствия. Те кто сами не пробовали вопросы формулируют иначе.
Вам диагноз давно поставил хотаб, если забыли напомню.
Hotab, как и любой человек, может ошибаться. Но ошибки явление разовое. И я ошибки не запоминаю, Так что да, я не помню. Помню, что что-то было. И прошло.
Половина мужчин призывного возраста, которые выехали за границу, готовы вернуться даже до завершения войны, но при условии решения вопроса с бронированием.
Об этом заявил вице-премьер, министр национального единства Алексей Чернышов во время заседания комитета Верховной Рады по правам человека. "50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину уже сегодня, не дожидаясь завершения войны, если будет решен вопрос с бронированием. То есть, не война сегодня является тем фактором, который останавливает мужчин возвращаться. Безусловно, они запуганы вопросом возможной мобилизации. Плохо это или хорошо, этому нам давать оценку позже, но это так - как оно есть", - сказал он.
Также, по словам Чернышова, государство должно системно поощрять граждан возвращаться домой, а также поддерживать тех, кто остается за рубежом, чтобы они чувствовали, что могут вернуться домой.