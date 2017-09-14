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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11469114701147111472

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 17:35

  ЛАД написав:Так что да, я не помню. Помню, что что-то было. И прошло
каждый раз как в 1й раз) прекрасный диагноз!
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 17:41

ТАСС
Переговоры по Украине будут непростыми, но есть возможность для прекращения конфликта на обозначенных Россией условиях, отметила Матвиенко.
❗️Россия
готова к компромиссам
на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, но от своих жестких условий не отступит ни на йоту, заявила Матвиенко,
https://t.me/s/tass_agency
И вот как прикажете это понимать?
Так "готова" или "не уступит"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 17:43

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Так что да, я не помню. Помню, что что-то было. И прошло
каждый раз как в 1й раз) прекрасный диагноз!

Ещё раз решили подтвердить отсутствие логики?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:15

Орбан висловив переконання, що у 2025 році війна в Україні закінчиться і європейські економіки, у тому числі угорська, знову "матимуть великі економічні успіхи".
У відповідь на питання журналіста, що буде, якщо війна не закінчиться, Орбан сказав: "Війна закінчиться у 2025 році. Або її можна буде завершити мирними переговорами, або одна з воюючих сторін буде знищена".
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7201294/
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія вдарила балістикою по житловому будинку у Кривому розі, є поранені – фото
ДОПОВНЕНО О 16:12. За словами Вілкула, росіяни прямо влучили балістикою в чотириповерховий житловий будинок на 32 квартири.
pesikot
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  #<1 ... 11469114701147111472
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