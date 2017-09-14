Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 гру, 2024 17:35
ЛАД написав:
Так что да, я не помню. Помню, что что-то было. И прошло
каждый раз как в 1й раз) прекрасный диагноз!
Wirująświatła
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Додано: Вів 24 гру, 2024 17:41
ТАСС
Переговоры по Украине будут непростыми, но есть возможность для прекращения конфликта на обозначенных Россией условиях, отметила Матвиенко.
❗️Россия
готова к компромиссам
на переговорах по урегулированию конфликта на Украине,
но от своих жестких условий не отступит ни на йоту
, заявила Матвиенко,
https://t.me/s/tass_agency
И вот как прикажете это понимать?
Так "готова" или "не уступит"?
ЛАД
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Додано: Вів 24 гру, 2024 17:43
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Так что да, я не помню. Помню, что что-то было. И прошло
каждый раз как в 1й раз) прекрасный диагноз!
Ещё раз решили подтвердить отсутствие логики?
ЛАД
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Додано: Вів 24 гру, 2024 18:15
Орбан висловив переконання, що у 2025 році війна в Україні закінчиться і європейські економіки, у тому числі угорська, знову "матимуть великі економічні успіхи".
У відповідь на питання журналіста, що буде, якщо війна не закінчиться, Орбан сказав: "Війна закінчиться у 2025 році. Або її можна буде завершити мирними переговорами, або одна з воюючих сторін буде знищена".
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7201294/
detroytred
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