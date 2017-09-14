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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11470114711147211473>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 17:35

  ЛАД написав:Так что да, я не помню. Помню, что что-то было. И прошло
каждый раз как в 1й раз) прекрасный диагноз!
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 17:41

ТАСС
Переговоры по Украине будут непростыми, но есть возможность для прекращения конфликта на обозначенных Россией условиях, отметила Матвиенко.
❗️Россия
готова к компромиссам
на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, но от своих жестких условий не отступит ни на йоту, заявила Матвиенко,
https://t.me/s/tass_agency
И вот как прикажете это понимать?
Так "готова" или "не уступит"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 17:43

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Так что да, я не помню. Помню, что что-то было. И прошло
каждый раз как в 1й раз) прекрасный диагноз!

Ещё раз решили подтвердить отсутствие логики?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:15

Орбан висловив переконання, що у 2025 році війна в Україні закінчиться і європейські економіки, у тому числі угорська, знову "матимуть великі економічні успіхи".
У відповідь на питання журналіста, що буде, якщо війна не закінчиться, Орбан сказав: "Війна закінчиться у 2025 році. Або її можна буде завершити мирними переговорами, або одна з воюючих сторін буде знищена".
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7201294/
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія вдарила балістикою по житловому будинку у Кривому розі, є поранені – фото
ДОПОВНЕНО О 16:12. За словами Вілкула, росіяни прямо влучили балістикою в чотириповерховий житловий будинок на 32 квартири.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 19:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На команду Deep State наїхали за те, що занадто оперативно оновлюють карту і зливають таємницю про косяки військового керівництва, зокрема про "котли"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 19:25

  flyman написав:
  _hunter написав:
  Wirująświatła написав:когда всобщая миролюбивость то такая ситуация на выживание не возникает. Стычки между стаями есть, как правило за территорию. Но в стычках макаки друг друга не убивают, рвут уши, хвосты, выбивают глаз. В итоге более слабая стая сдаётся, часть макак убегают, остальные ассимилируются с захватчиками, ни совесть ни патриотизм их души не мучит.

Это только пока избыток ресурсов наблюдается. Ставил ли кто-то долгосрочный эксперимент "еды хватает ровно на половину популяции"?

гідропоніка прогодує не один десяток мільярдів, навіть про корейців з Пн.Кореї не скажеш що їди там вистачає на половину популяції

так еда - это уже давно не дефицит...
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 19:32

  ЛАД написав:
Половина мужчин призывного возраста, которые выехали за границу, готовы вернуться даже до завершения войны, но при условии решения вопроса с бронированием.

Об этом заявил вице-премьер, министр национального единства Алексей Чернышов во время заседания комитета Верховной Рады по правам человека. "50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину уже сегодня, не дожидаясь завершения войны, если будет решен вопрос с бронированием. То есть, не война сегодня является тем фактором, который останавливает мужчин возвращаться. Безусловно, они запуганы вопросом возможной мобилизации. Плохо это или хорошо, этому нам давать оценку позже, но это так - как оно есть", - сказал он.

Также, по словам Чернышова, государство должно системно поощрять граждан возвращаться домой, а также поддерживать тех, кто остается за рубежом, чтобы они чувствовали, что могут вернуться домой.
https://www.unian.net/society/mobilizaciya-polovina-muzhchin-prizyvnogo-vozrasta-gotovy-vernutsya-v-ukrainu-no-est-uslovie-12863556.html
Оригинальненько. :)
"Мы вернёмся, если будет гарантия, что нас не призовут".
Пусть призывают только тех дураков, которые не сбежали и остались в Украине?

А что вас удивляет? - призвать их невозможно. Остается два варианта: или попробовать наладить взаимовыгодные отношения или рубить концы...
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 19:46

  ЛАД написав:Оригинальненько. :)
"Мы вернёмся, если будет гарантия, что нас не призовут".

Почему Вас это удивляет? Если Украина хочет, чтобы её граждане мужского пола возвращались в страну, их надо как-то к этому поощрять. Какой смысл возвращаться в воюющую страну из безопасной страны?

Я, конечно, не верю в эти цифры. Как и где они проводили опрос? Многих возвращаться останавливает то, что обратно их не выпустят. Для того, чтобы люди начали возвращаться также необходимы гарантии того, что границы больше не закроют.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 20:08

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Да, активом жильё не было, но для тех, у кого одна квартира, она не особо является активом и сегодня.
В 1997 в мене була одна однокімнатна....Я перетворив її в актив продавши і сам житло знімав
А тепер опишіть варіант по якому ви б могли перетворити радянську прописку собі в актив?
А я знаю ситуацию, когда мои соседи по старой квартире сделали так же, как вы, и прогорели. Примерно в то же время, что и вы. Остались без квартиры и без денег.
Рад за вас, что у вас так не случилось. Но вы сами писали, что 90% начинающих своё дело прогорают (и это так и есть).
А в Союзе не было такой необходимости - вы не могли открыть "своё дело".
1 Питання не в тому скільки програло і скільки виграло
Питання в можливостях
в совку такої можливості не було , а раз так то перебування в совку для такого як я= погіршення життя
2 По збудованим квартирам
а - за 30 років збудували +/- 3 000 000 квартир ( вивели з експлуатації 600 000 квартир в звязку з їх поганим станом)
б - всі нові квартири ХТОСЬ купив. Заявляти що 90-80-70-60-50-40-30% квартир викуплені на незаконні цілі або за незаконні гроші - можна, тільки виглядати це буде трошки по дебільному
в - покупка квартири для здачі в оренду-це один з тих різновидів бізнесу , якими в совку користувався сам совок( в нього на це була монополія), але в ті же Німеччині власниками 100% житла є всього 30% населення, тобто 70% населення це житло орендує.
То ми маємо право йти до Німецьких правил чи повинні повернутись до совкових?
budivelnik
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