готова к компромиссам

но от своих жестких условий не отступит ни на йоту

ТАССПереговоры по Украине будут непростыми, но есть возможность для прекращения конфликта на обозначенных Россией условиях, отметила Матвиенко.❗️Россияна переговорах по урегулированию конфликта на Украине,, заявила Матвиенко,